Serie A Basket, assegnato a Sky Italia il pacchetto Pay Plus per il prossimo triennio

L’Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi in modalità videoconferenza. In apertura il Presidente Umberto Gandini ha accolto Maurizio Gherardini, che sarà il prossimo Presidente di Lega Basket, eletto nel corso della ultima assemblea svolta lo scorso 25 giugno.

Successivamente l’Assemblea ha ratificato la permanenza nella LBA delle 14 formazioni aventi diritto al termine della stagione 2024-25 e la ammissione delle 2 società neopromosse Amici Pallacanestro Udinese e Pallacanestro Cantù in vista della nuova stagione 2025-26.

Relativamente alla concessione della Licenza Nazionale Professionisti, la LBA trasmetterà alla Segreteria della FIP il suo parere favorevole in merito alla documentazione di propria competenza già oggetto di verifica e controllo, nonché la conferma delle società associate alla LBA per la stagione 2025/26, come sopra ratificate dall’Assemblea.

L’Assemblea ha inoltre approvato il testo del nuovo accordo collettivo con Usap (Unione sindacale allenatori pallacanestro), che verrà ora trasmesso alla stessa Usap e alla FIP per finalizzare la negoziazione del rinnovo dell’accordo.

L’Assemblea ha poi analizzato e discusso le offerte pervenute in merito ai diritti audiovisivi delle prossime stagioni (25/28) in relazione alla trattativa privata in corso; ha quindi ratificato l’assegnazione, proposta dal Presidente Gandini, di accettare l’Offerta presentata da Sky Italia per il Pacchetto PAY Plus per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

