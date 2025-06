Cosa succede ai canali Eurosport su Sky? Dal 1 Luglio 2025 Sky Sport Mix e Sky Sport Legend

A partire dal 1 luglio 2025, i canali Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211) non sarano più disponibili su Sky, a seguito della scadenza dell'accordo con Warner Bros. Discovery. L'app discovery+ non sarà più disponibile sul tuo Sky Q, Sky Stream e Sky Glass



Sky Sport rimane comunque la tua Casa dello Sport e dalla mezanotte tra il 30 Giugno e il 1 Luglio si arricchisce con due nuovi canali Sky Sport pensati per arricchire l'esperienza sportiva degli abbonati:

Sky Sport Legend : un canale dedicato agli eventi che hanno fatto la storia dello sport, con partite memorabili, imprese leggendarie e grandi protagonisti. Sky Sport Legend, sul canale 210, sarà incluso per tutti gli abbonati Sky, senza costi aggiuntivi.





: un canale dedicato agli eventi che hanno fatto la storia dello sport, con partite memorabili, imprese leggendarie e grandi protagonisti. Sky Sport Legend, sul canale 210, sarà incluso per tutti gli abbonati Sky, Sky Sport Mix: un nuovo canale multisport con il meglio degli appuntamenti dell'estate di Sky Sport. Primo appuntamento con Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti del più importante torneo di Tennis al mondo. Sky Sport Mix, sul canale 211 sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport.

Entrambi i canali saranno visibili anche in streaming su Sky Go e NOW

Se hai attivato l'offerta Sky e discovery+ entro il 30/06/2025, puoi fruire per i primi 12 mesi senza costi aggiuntivi del piano Intrattenimento con pubblicità di discovery+. Sono esclusi gli altri piani discovery+. Al termine dei primi 12 mesi, salvo tua disdetta, l’abbonamento al piano Intrattenimento con pubblicità di discovery+si rinnoverà automaticamente di mese in mese al prezzo di listino in vigore a tale data (attualmente pari a 2,89€ al mese).

Ti ricordiamo che puoi disdire l’abbonamento discovery+ Intrattenimento con pubblicità in qualunque momento senza alcun costo, anche durante i primi 12 mesi, direttamente dalla sezione “Abbonamenti” nella tua area personale discovery+. In caso di disdetta, continuerai a fruire di discovery+ per i mesi restanti e, al termine del periodo sottoscritto, l’abbonamento non si rinnoverà.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive