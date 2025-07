Tour de France 2025, diretta integrale Eurosport (discovery+, Dazn, TimVision, Prime Video Channels)

Warner Bros. Discovery (WBD) è pronta a raccontare ogni istante del Tour de France e del Tour de France Femmes avec Zwift con una copertura senza precedenti in tutta Europa. A partire dal Grand Départ di sabato 5 luglio a Lille, ogni tappa del Tour sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1 e discovery+, disponibile anche su DAZN, Timvision e Prime Video Channels.

Con il commento di Luca Gregorio affiancato da Wladimir Belli, Riccardo Magrini e Moreno Moser e l’appuntamento ogni giorno dopo-tappa con Tour 360 sul canale Youtube di Eurosport Italia, per la prima volta quest’anno, Warner Bros. Discovery introduce l’innovativa funzione Quad Screen per poter seguire simultaneamente quattro feed video (elicotteri, motocorsa, fuga e gruppo maglia gialla), offrendo agli spettatori un’esperienza sempre più immersiva della Grande Boucle. Inoltre, WBD ripropone gli strumenti avanzati dello studio Curve in mixed reality con la sua galleria del vento virtuale, l’inclinometro dedicato alle salite più dure, il bus explainer delle tattiche di squadra e i dati integrativi forniti da VeloViewer.

Con grandi nomi in studio e on site, il team di Eurosport Cycling accoglie Romain Bardet, lo scalatore francese che per un decennio è stato l’enfant du pays (vincitore di 4 tappe, secondo nel 2016, prima maglia gialla dell’ultima edizione) e che quest’anno seguirà in moto alcune tappe fra i suoi ex-compagni di corsa per offrire le sue analisi tecniche, alternandosi con l’inossidabile Jens Voigt, che ha partecipato a 17 edizioni consecutive della Grande Boucle, Adam Blythe, Matt Stephens e il due volte campione del Tour de France Alberto Contador.

Da domenica 20 luglio sarà inoltre disponibile su discovery+, premiere su Eurosport 1 alle 17:45, Cycling Africa, The Rise of African Pro Cycling: il documentario originale di Warner Bros. Discovery dedicato alla nuova frontiera del ciclismo verso i primi Mondiali africani di settembre in Rwanda. Con la partecipazione esclusiva di Biniam Girmay, Chris Froome ed Ashleigh Moolman-Pasio.

Il Tour de France è il primo grande evento sportivo mondiale che segna per Eurosport il rafforzamento di un modello distributivo che privilegia lo streaming, in partnership con i principali attori del mercato italiano - DAZN, Timvision e Prime Video Channels - oltre ovviamente al proprio servizio ott discovery+ e, in futuro, a HBO Max.

Dalla Bretagna all’ultimo traguardo in cima alle Alpi dell’Alta Savoia, passando per il Col de la Madeleine mitica salita della Grande Boucle, anche il Tour de France Femmes 2025, giunto alla quarta edizione e per la prima volta in 9 tappe, sarà in diretta tutti i giorni su Eurosport 1 e discovery+ da sabato 26 luglio a domenica 3 agosto. Con il Tour de France in diretta integrale fra le oltre 1000 gare ciclistiche trasmesse ogni anno, nel 2025 Warner Bros. Discovery si conferma leader assoluto nella copertura del ciclismo mondiale.

LA PROGRAMMAZIONE DEL TOUR DE FRANCE DI EUROSPORT E DISCOVERY+