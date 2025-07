Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno

Discovery Channel, il canale bandiera del gruppo Warner Bros. Discovery, lanciato quaranta anni fa negli Stati Uniti dal visionario fondatore John Hendricks (il 17 giugno 1985) e che ha dato vita ad un solido filone di brand televisivi di successo, annuncia una storica novità: a partire dal prossimo autunno in Italia sarà disponibile sul digitale terrestre in chiaro, quindi visibile gratuitamente per tutti.

Il canale che da quasi mezzo secolo onora la sua missione di ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza, continua ad evolversi e da pay tv disponibile esclusivamente su abbonamento, nella prossima stagione si trasforma in un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio.

Con una programmazione che mixa i preziosi capisaldi del genere factual che si sono diffusi in tutto il mondo attraverso i decenni – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – con nuove serie, Discovery Channel rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con un linguaggio contemporaneo e un ricco palinsesto caratterizzato da una programmazione stimolante e pop, con centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted.

Prima del debutto del prossimo autunno, nel corso dell’estate i contenuti di Discovery Channel saranno disponibili on demand sulla piattaforma discovery+, in attesa di svelare tutte le novità della sua futura dimensione in chiaro, tra canale televisivo e le sue nuove declinazioni social e digitali.