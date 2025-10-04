Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su DAZN

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

D
DAZN
sabato, 04 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita.

Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che mette di fronte due città dalla forte competitività, con una propria identità e una lunga tradizione sportiva. Il Cesena, allenato da Michele Mignani, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta contro la capolista Frosinone e cercherà punti preziosi per consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica e puntare a scalare ulteriormente verso i primi posti. Dall’altra parte, la Reggiana, guidata da Davide Dionigi, scende in campo dopo un pareggio contro lo Spezia e punta a sfruttare il derby per ritrovare slancio e punti.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B  DIRETTA - 7a  Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN presenta la programmazione completa della giornata odierna di campionato di Serie Bkt 2025-26.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

 SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno infrasettimanale di campionato.
     
  • ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Avellino vs Mantova (diretta)
    Telecronaca: Roberto Rubiu
    Imbattuto da cinque giornate e reduce dalla rimonta in casa del Padova, l'Avellino torna al Partenio per ospitare il Mantova. I virgiliani sono alla disperata ricerca di punti dopo quattro ko consecutivi: come finirà la sfida?
     
  •  ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Bari vs Padova (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    Il turno infrasettimanale ha portato in dote un punto ciascuno per Bari e Padova, ma se i veneti recriminano per i due punti lasciati per strada in rimonta, i pugliesi di Fabio Caserta sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. Al San Nicola è sfida alla neopromossa: come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Monza vs Catanzaro (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    La sconfitta contro il Padova ha sporcato il percorso casalingo di inizio stagione del Monza che ora ospita il Catanzaro alla seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni. L'U Power Stadium dà il benvenuto alla nuova proprietà: chi conquisterà i tre punti?
     
  • ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Venezia vs Frosinone (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    Venezia affronta il Frosinone in un emozionante scontro di Serie B allo Stadio Pierluigi Penzo. Con la stagione 25/26 che si intensifica, entrambe le squadre sono ansiose di lasciare il segno. Venezia difenderà il proprio campo o il Frosinone otterrà una vittoria cruciale in trasferta il 4 ottobre 2025?
     
  • ore 17:15 Serie B 7a Giornata: Spezia vs Palermo (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Contro Cesena e Venezia i rosanero di Pippo Inzaghi hanno spartito la posta in palio rallentando dopo l'ottimo inizio. Al Picco contro lo Spezia però sono in palio punti pesanti con i padroni di casa ancora alla ricerca del primo successo: come finirà?
     
  • ore 19:30 Serie B 7a Giornata: Cesena vs Reggiana (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]
    Uno dei tanti derby dell'Emilia-Romagna passa dall'Orogel Stadium-Dino Manuzzi dove i padroni di casa vogliono dimenticare la pesante sconfitta di Frosinone per non perdere contatto dai primi posti. Di fronte la Reggiana reduce da tre punti nelle ultime quattro giornate: come finirà?

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Carrarese vs Juve Stabia (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    Dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale in casa, la Juve Stabia di Ignazio Abate vola in Toscana con la speranza di mantenere l'imbattibilità in campionato. Per la Carrarese è il secondo impegno casalingo consecutivo, una buona opportunità per fare punti: come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Sudtirol vs Empoli (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Due vittorie in tre partite stagionali al Druso, i padroni di casa sanno come sfruttare la spinta dei propri tifosi. In Alto Adige arriva l'Empoli che nelle prime due trasferte stagionali ha raccolto zero punti, segnando un gol e subendone sette: come finirà?
     
  • ore 17:15 Serie B 7a Giornata: Sampdoria vs Pescara (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    Secondo impegno casalingo nel giro di pochi giorni per la Sampdoria che, dopo il Catanzaro, al Ferraris ospita il neopromosso Pescara ancora alla ricerca dei primi punti lontano da casa. In palio punti pesantissimi per la classifica: chi li conquisterà?
     
  • ore 19:30 Serie B 7a Giornata: Modena vs Virtus Entella (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    La settima giornata in cadetteria si chiude al Braglia di Modena dove i padroni di casa, imbattuti davanti al proprio pubblico in stagione, ospitano l'Entella reduce da due sconfitte di fila lontano da Chiavari. Chi trionferà? 

 ____________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • wedotv rafforza la presenza in Italia: arrivano su Sky con wedotv Movies Italia e Big Stories

    AVOD wedotv ha ampliato la propria presenza in Italia con due dei suoi canali FAST - wedotv movies Italia e wedotv Big Stories - distribuiti sulla piattaforma satellitare Sky Italia.Sky Italia includerà wedotv movies Italia e wedotv BIG movies nella sua offerta satellitare utilizzando la distribuzione satellitare Hotbird di wedotv (Eutelsat Hotbird 13° uplink, transponder 117). Entrambi i canali utilizzano la soluzione HbbTV Addressable TV di wedotv per l'inserimento...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 2 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 2 OttobreINIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLAUEFA CONFERENCE LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI UEFA EUROPA LEAGUE 2025/2026SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGOalle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUCApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

    Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Il Confronto in diretta Sky TG24: Occhiuto vs Tridico, sfida decisiva per le elezioni in Calabria

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Si...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP. F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 4 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e Mondiali Paralimpici

    In vista del weekend, Sabato 4 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda La rapina perfetta, action con Jason Statham che ricostruisce la celebre rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, intrecciando mafia, Governo e Monarchia. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora c'è...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7&am...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 03 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨