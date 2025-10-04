Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita.

Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che mette di fronte due città dalla forte competitività, con una propria identità e una lunga tradizione sportiva. Il Cesena, allenato da Michele Mignani, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta contro la capolista Frosinone e cercherà punti preziosi per consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica e puntare a scalare ulteriormente verso i primi posti. Dall’altra parte, la Reggiana, guidata da Davide Dionigi, scende in campo dopo un pareggio contro lo Spezia e punta a sfruttare il derby per ritrovare slancio e punti.

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

DAZN SERIE B DIRETTA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 4 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno infrasettimanale di campionato.



Telecronaca: Roberto Rubiu

Imbattuto da cinque giornate e reduce dalla rimonta in casa del Padova, l'Avellino torna al Partenio per ospitare il Mantova. I virgiliani sono alla disperata ricerca di punti dopo quattro ko consecutivi: come finirà la sfida?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Il turno infrasettimanale ha portato in dote un punto ciascuno per Bari e Padova, ma se i veneti recriminano per i due punti lasciati per strada in rimonta, i pugliesi di Fabio Caserta sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. Al San Nicola è sfida alla neopromossa: come finirà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

La sconfitta contro il Padova ha sporcato il percorso casalingo di inizio stagione del Monza che ora ospita il Catanzaro alla seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni. L'U Power Stadium dà il benvenuto alla nuova proprietà: chi conquisterà i tre punti?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Venezia affronta il Frosinone in un emozionante scontro di Serie B allo Stadio Pierluigi Penzo. Con la stagione 25/26 che si intensifica, entrambe le squadre sono ansiose di lasciare il segno. Venezia difenderà il proprio campo o il Frosinone otterrà una vittoria cruciale in trasferta il 4 ottobre 2025?



Telecronaca: Giorgio Basile

Contro Cesena e Venezia i rosanero di Pippo Inzaghi hanno spartito la posta in palio rallentando dopo l'ottimo inizio. Al Picco contro lo Spezia però sono in palio punti pesanti con i padroni di casa ancora alla ricerca del primo successo: come finirà?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com ]

Uno dei tanti derby dell'Emilia-Romagna passa dall'Orogel Stadium-Dino Manuzzi dove i padroni di casa vogliono dimenticare la pesante sconfitta di Frosinone per non perdere contatto dai primi posti. Di fronte la Reggiana reduce da tre punti nelle ultime quattro giornate: come finirà?

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Carrarese vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale in casa, la Juve Stabia di Ignazio Abate vola in Toscana con la speranza di mantenere l'imbattibilità in campionato. Per la Carrarese è il secondo impegno casalingo consecutivo, una buona opportunità per fare punti: come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Due vittorie in tre partite stagionali al Druso, i padroni di casa sanno come sfruttare la spinta dei propri tifosi. In Alto Adige arriva l'Empoli che nelle prime due trasferte stagionali ha raccolto zero punti, segnando un gol e subendone sette: come finirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Secondo impegno casalingo nel giro di pochi giorni per la Sampdoria che, dopo il Catanzaro, al Ferraris ospita il neopromosso Pescara ancora alla ricerca dei primi punti lontano da casa. In palio punti pesantissimi per la classifica: chi li conquisterà?



Telecronaca: Orazio Accomando

La settima giornata in cadetteria si chiude al Braglia di Modena dove i padroni di casa, imbattuti davanti al proprio pubblico in stagione, ospitano l'Entella reduce da due sconfitte di fila lontano da Chiavari. Chi trionferà?

