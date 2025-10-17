Volley Maschile, Serie A2 Credem Banca sbarca su DAZN. Prima giornata gratis sul canale Youtube

La Serie A2 Credem Banca sbarca ufficialmente su DAZN. Eccezionalmente, la 1a giornata di Regular Season sarà visibile sul canale YouTube di DAZN Italia: le sfide di domenica e lunedì, quindi, saranno fruibili su YouTube.

Una grande vetrina per un grande spettacolo: la trasmissione in maniera integrale delle sfide della Serie A2 si aggiunge così alle due gare per turno di SuperLega Credem Banca trasmesse sulla piattaforma, con l’aggiunta di una terza partita scelta tra le migliori di ogni mese. Un’ulteriore conferma e dimostrazione del grande spazio che il volley targato Serie A sta ricevendo.

Dopo avere trasmesso le Finali di Del Monte® Coppa Italia e Supercoppa di categoria della scorsa stagione, con le vittorie rispettivamente di Gruppo Consoli Sferc Brescia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, DAZN conferma la propria vicinanza al campionato di Serie A2, garantendo a società e ai tifosi una vetrina di altissimo livello.

DAZN inoltre trasmetterà per questa stagione le partite di CEV Champions League, i migliori incontri europei della CEV Cup e della Challenge Cup, oltre al Mondiale per Club 2025, che si terrà in Brasile, e le sfide della Nazionale Italiana, reduce dal successo al Mondiale.

La Serie A2 Credem Banca torna in campo per un’altra stagione avvincente e combattuta. Quattordici le squadre ai nastri di partenza, cinque i match in programma domenica 19 ottobre 2025, due i posticipi di lunedì 20 ottobre. La scaletta domenicale è aperta dalle sfide delle 17.30: la Tinet Prata di Pordenone riceve la neopromossa Rinascita Lagonegro, la Campi Reali Cantù ospita la Virtus Aversa. In simultanea, alle 18.00, sono in programma altre tre sfide: Consar Ravenna – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, Abba Pineto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena ed Essence Hotels Fano – Prisma La Cascina Taranto, con i giganti pugliesi decisi a riscattarsi dopo la retrocessione dalla massima serie. Lunedì, alle 19.30, battesimo della neopromossa Romeo Sorrento in casa con il Gruppo Consoli Sferc Brescia. Giù il sipario alle 20.30 con Sviluppo Sud Catania tra le mura amiche contro Banca Macerata Fisiomed MC.