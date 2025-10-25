Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 8a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Venerdì 24 ottobre 2025 il grande calcio torna a San Siro per l'ottava giornata di Serie A con Milan-Pisa, in diretta dalle 20:45. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, con Emanuele Giaccherini al commento tecnico e Giovanni Barsotti a bordo campo. La sfida segna il ritorno di un confronto assente da trentquattro anni: l'ultima vittoria toscana risale alla stagione 1980-81, quando le due squadre militavano in Serie B. Per il Milan di Massimiliano Allegri, vincere è un obbligo per restare agganciato alla zona Champions. Il collegamento dallo stadio, dalle 20:00, sarà curato da Giorgia Rossi.

Sabato 25 ottobre si apre alle 14:45 con Zona Serie A Enilive, l'appuntamento che consente di seguire in diretta tutti i momenti salienti di Parma-Como e Udinese-Lecce, raccontati da Orazio Accomando e Alberto Santi. Alle 15:00 doppia sfida in contemporanea: a Udine, i friulani affrontano il Lecce al Blunergy Stadium con la voce di Gabriele Giustiniani e il commento di Christian Brocchi. Al Tardini, Parma-Como con Luca Farina e Alessandro Budel: sarà un derby tutto spagnolo tra Cuesta e Fàbregas, con i ducali alla ricerca di riscatto e i lariani in piena corsa europea. Alle 18:00 lo stadio Diego Armando Maradona accende il big match Napoli-Inter, con Pierluigi Pardo alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico. La sfida rievoca i duelli dell'ultima stagione, quando il gol di Billing decise l'equilibrio nella corsa Scudetto. Dalle 17:00, lo studio "Vamos!" condotto da Barbara Cirillo e Marco Russo, con Hernanes, Ciro Ferrara, Luca Toni e Federica Zille, accompagnerà il pubblico al fischio d'inizio. In serata, alle 20:45, spazio a Cremonese-Atalanta in diretta dallo Zini con Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani. Dalle 20:15 prepartita con "Vamos!" in diretta da Cremona con Cirillo, Russo, Hernanes, Ferrara, Toni e Barsotti.

Domenica 26 ottobre si comincia alle 12:30 con Torino-Genoa, telecronaca di Dario Mastroianni e commento di Christian Brocchi, in onda anche su DAZN 1 e Sky canale 214. Il Torino di Marco Baroni, reduce da un calendario ostico, cerca riscatto contro un Genoa in crisi ma deciso a reagire. Dalle 12:00 il collegamento con lo stadio. Alle 14:45 torna Zona Serie A Enilive, con Alessandro Iori e Gabriele Giustiniani a raccontare in contemporanea Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari. Alle 15:00, al Mapei Stadium, va in scena Sassuolo-Roma con Riccardo Mancini e Antonio Di Gennaro: la Roma di Gasperini vola con tre vittorie esterne consecutive, ma il Sassuolo di Fabio Grosso, in ripresa, promette battaglia. Da Reggio Emilia collegamento dalle 14:15 con Alessio De Giuseppe. In contemporanea, al Bentegodi, Verona-Cagliari con Orazio Accomando e Alessandro Budel: sfida cruciale per due squadre a secco di gol e punti.

Alle 18:00, il Franchi ospita il Derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna, con la voce di Alberto Santi e il commento di Dario Marcolin. Per Stefano Pioli serve una svolta: i viola sono ancora a caccia del primo successo casalingo, mentre il Bologna sogna l'Europa. Dalle 17:15, collegamento dal campo con Giusy Meloni.

Gran chiusura alle 20:45 con Lazio-Juventus all'Olimpico, in esclusiva DAZN, con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Una partita dal sapore speciale per Maurizio Sarri e Igor Tudor, opposti alle rispettive ex squadre: il tecnico biancoceleste ha vinto solo una volta in sei sfide contro la Juve. Dalle 19:45, lo studio "Fuoriclasse!" con Diletta Leotta, Christian Vieri, Ciro Ferrara, Davide Bernardi e Tommaso Turci in diretta da Roma per accompagnare il pubblico al gran finale del weekend di Serie A.

 DAZN SERIE A DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

 VENERDI 24 OTTOBRE 2025

  • ore 20:45 Serie A 8a Giornata: Milan vs Pisa (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini
    Reporter: Giovanni Barsotti
    Milan e Pisa si ritrovano contro a distanza di 34 anni dall'ultima volta. Il club toscano ha vinto solo una volta, nella stagione 80-81, quando entrambe le squadre erano in Serie B. Per la squadra di Allegri imperativo vincere per continuare la corsa al piazzamento Champions: chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00: Giorgia Rossi

 SABATO 25 OTTOBRE 2025

  • ore 14:45 Serie A 8a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Parma-Como e Udinese-Lecce. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando e Alberto Santi.
     
  • ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Udinese vs Lecce (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Christian Brocchi
    L'Udinese ospita al Blunergy Stadium il Lecce. Per entrambe le squadre è fondamentale portare a casa punti pesanti in vista della corsa alla salvezza e una sconfitta aggreverebbe la situazione di classifica. Chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Parma vs Como (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel
    Allo stadio Ennio Tardini sarà derby spagnolo sulle panchine. Il Parma di Cuesta cerca punti per la corsa alla salvezza mentre il Como di Fabregas non vuole perdere il treno europeo: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 18:00 Serie A 8a Giornata: Napoli vs Inter (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini
    Il “Diego Armando Maradona” si infiamma per la sfida tra Napoli e Inter, protagoniste nella scorsa stagione di un duello per il titolo vissuto fino all’ultima giornata. A marzo il gol di Billing spostò tantissimo nella corsa Scudetto: come andrà stavolta il match tra Conte e i nerazzurri?
    Studio con Vamos! alle ore 17:00: Barbara Cirillo, Marco Russo, Hernanes, Ciro Ferrara, Luca Toni, Federica Zille (da Napoli)
     
  • ore 20:45 Serie A 8a Giornata: Cremonese vs Atalanta (diretta)
     Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani
    Allo stadio Giuseppe Zini la Cremonese cerca una vittoria contro l'Atalanta che manca dalla stagione 93-94. La squadra di Juric non può però permettersi passi falsi e rischiare di staccarsi dalle zone nobili della classifica: come finirà?
    Studio con Vamos! alle ore 20:15: Barbara Cirillo, Marco Russo, Hernanes, Ciro Ferrara, Luca Toni, Giovanni Barsotti (da Cremona)

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

  • ore 12:30 Serie A 8a Giornata: Torino vs Genoa (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Christian Brocchi
    Complice un calendario complicato Marco Baroni non ha raccolto i punti che si aspettava nelle prime giornate. Ancora più difficile la situazione di classifica del Genoa, deciso a risalire dalle ultime posizioni: chi riuscirà nel proprio obiettivo?
    Collegamento con lo stadio alle ore 12:00
     
  • ore 14:45 Serie A 8a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Sassuolo-Roma e Hellas Verona-Cagliari. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Alessandro Iori e Gabriele Giustiniani.
     
  • ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Sassuolo vs Roma (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Antonio Di Gennaro
    Gian Piero Gasperini in poco tempo è riuscito a ottenere risultati e portare la Roma in alto in classifica. Per i giallorossi fin qui tre vittorie su tre in trasferta, ma il Sassuolo di Fabio Grosso è in grande ripresa dopo un avvio con qualche difficoltà: come andrà la gara del Mapei Stadium?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:15: Alessio De Giuseppe
     
  • ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Verona vs Cagliari (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
     Telecronaca: Orazio Accomando - Commento: Alessandro Budel
    Il Verona ha avuto grande difficoltà nel trovare la via del gol in questo inizio di campionato, segnando una sola rete in tre partite davanti al proprio pubblico. Ora al Bentegodi arriva il Cagliari in una sfida che mette già in palio punti pesanti per la salvezza: chi li otterrà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 18:00 Serie A 8a Giornata: Fiorentina vs Bologna (diretta)
    Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Dario Marcolin
    Il ritorno di Stefano Pioli a Firenze non ha avuto l’inizio di stagione sperato. Ora i viola cercano la prima vittoria al Franchi nel Derby dell’Appennino contro il Bologna, in lotta anche quest’anno per un posto in Europa: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 17:15: Giusy Meloni
     
  • ore 20:45 Serie A 8a Giornata: Lazio vs Juventus (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni
    Lazio e Juventus chiudono la giornata all’Olimpico in una partita in cui sia Maurizio Sarri che Igor Tudor sfidano il loro vecchio club. L’allenatore toscano, da quando è a Roma, ha ottenuto un solo successo in sei partite contro i bianconeri: chi avrà la meglio stavolta?
    Studio con Fuoriclasse! alle ore 19:45: Diletta Leotta, Christian Vieri, Ciro Ferrara, Davide Bernardi, Tommaso Turci (da Roma)

