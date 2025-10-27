Milan-Roma gratis su DAZN live da San Siro: la Serie A torna in chiaro con Diletta Leotta e Fuoriclasse

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
SU DAZN TORNA LA SERIE A IN CHIARO.

IL PRIMO APPUNTAMENTO È DOMENICA

CON IL BIG MATCH MILAN–ROMA,

VISIBILE GRATUITAMENTE, SENZA ABBONAMENTO SOLO SU DAZN. 

  • Dopo il debutto nella scorsa stagione, su DAZN tornano le partite di Serie A Enilive visibili gratuitamente, senza abbonamento
  • Si inizia domenica alle 20:45 con la sfida Milan-Roma
  • Appuntamento già dal prepartita alle 19:30 con “Fuoriclasse”, lo show condotto da Diletta Leotta, insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille

Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 2025/26 tornano i match di Serie A Enilive visibili in chiaro e gratuitamente su DAZN. A dare il calcio d’inizio sarà il big match Milan-Roma in programma domenica 2 novembre alle 20:45 solo su DAZN. Una sfida “ad alta quota” cruciale negli equilibri del campionato, che porterà il clima infuocato di San Siro direttamente nelle case dei tifosi.

Da un lato, la Roma in testa alla classifica con 18 punti, a pari merito con il Napoli, dall’altra la squadra di Allegri a un solo punto di distanza. Con la classifica che non lascia spazio a pause e distrazioni, per entrambe le formazioni si tratta di un momento chiave: i ragazzi di Gasperini cercheranno di consolidare la loro posizione di vertice e dare continuità al proprio percorso, mentre la squadra di Allegri dovrà lottare per restare incollata al gruppo di testa.

 A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il prepartita si accenderà già dalle 19:30 con Fuoriclasse – show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille - per accompagnare i tifosi fino al fischio d’inizio in una serata che promette spettacolo dentro e fuori dal campo.

Fino al 2029, DAZN potrà trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. Un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming. Nel 2024-25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve.

 

