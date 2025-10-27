Milan-Roma gratis su DAZN live da San Siro: la Serie A torna in chiaro con Diletta Leotta e Fuoriclasse

MTV ricorda Marco Simoncelli giovane e talentuoso motociclista italiano

Talento, passione, coraggio e simpatia. Marco Simoncelli era questo e molto di più. E' morto il 23 ottobre, in un incidente di gara sulla pista di Sepang, in Malesia. Aveva 24 anni. "Super Sic", questo il suo soprannome, è stato campione del mondo della 250 nel 2008 e gareggiava sulle minimoto da quando aveva 7 anni. MTV ricorda Marco Simoncelli dedicando la storia della settimana di MTV NEWS a "Super Sic" e a tutti gli appassionati di motori e di velocità. La storia in onda questa settimana - "Quelli che sg...