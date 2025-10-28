Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su DAZN

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

D
DAZN
martedì, 28 ottobre 2025 | Ore: 15:19

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B  DIRETTA - 10a  Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN presenta la programmazione completa della giornata odierna di campionato di Serie Bkt 2025-26.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 20:30, prende il via il turno infrasettimanale della Serie B con la decima giornata, raccontata in diretta da Zona Serie BKT, condotta dal moderatore Alessandro Iori, che permette di seguire ogni momento del campionato senza perderne un istante. Nello stesso orario, il Cesena ospita la Carrarese sotto la telecronaca di Luca Farina. I padroni di casa, pur avendo iniziato bene la stagione, cercano ancora la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Lo scorso anno una doppietta di Cristian Shpendi aveva piegato la Carrarese al Manuzzi, e ora si attende di vedere se la storia possa ripetersi. Contemporaneamente, l'Empoli affronta la Sampdoria al Castellani con la telecronaca di Giovanni Marrucci. I toscani, reduci da quattro pareggi consecutivi in casa, cercano di invertire la rotta, ricordando l'ultimo precedente di gennaio 2023, quando Ebuehi firmò il successo sull'avversario. Al Benito Stirpe il Frosinone sfida la Virtus Entella, raccontata da Orazio Accomando, con i liguri desiderosi di interrompere la serie di sconfitte esterne, mentre i ciociari non hanno mai perso contro di loro tra le mura amiche. Al Barbera, il Palermo, imbattuto in casa ma senza successi dal 19 settembre, ospita il Monza sotto la telecronaca di Edoardo Testoni, con la squadra lombarda reduce dall'ultimo successo esterno a Frosinone. All'Adriatico, il Pescara riceve l'Avellino con Marco Calabresi alla telecronaca; gli abruzzesi cercano di continuare la striscia positiva tra le mura amiche, mentre i campani hanno perso gli ultimi tre precedenti in trasferta. Infine, al Mapei Stadium, la Reggiana affronta il Modena con Dario Mastroianni che segue il match: la squadra di Dionigi non ha ancora perso in casa quest'anno, e il ricordo dello scorso derby deciso da Pedro Mendes aggiunge tensione alla sfida.

Mercoledì 29 ottobre 2025, sempre alle ore 20:30, prosegue la decima giornata di Serie B con tre incontri in diretta. Al Martelli Pata Stadium il Mantova ospita il Catanzaro con telecronaca di Simone Gamberini, in una sfida salvezza: i padroni di casa cercano un successo che manca da agosto, mentre gli ospiti sono ancora a secco di vittorie esterne. Lo Spezia riceve il Padova sotto la telecronaca di Giorgio Basile; i liguri cercano di interrompere la serie negativa in casa, ma gli ospiti arrivano motivati da una recente vittoria in trasferta e ricordano il precedente ligure in cui Bonazzoli aveva siglato una doppietta per il successo dei veneti. Infine, al Penzo il Venezia di Stroppa ospita il Sudtirol di Castori con telecronaca di Giovanni Marrucci: i lagunari vogliono proseguire la striscia positiva casalinga, mentre gli altoatesini hanno vinto nelle ultime tre trasferte contro i veneti. La partita Juve Stabia-Bari è stata posticipata a data da destinarsi.

MARTEDI 28 OTTOBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno di campionato.
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Cesena vs Carrarese (diretta)
    Telecronaca: Luca Farina
    Nonostante l'ottimo avvio di campionato, il Cesena è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga. Lo scorso anno una doppietta di Cristian Shpendi piegò la resistenza della Carrarese al Manuzzi. Come finirà questa volta?
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Empoli vs Sampdoria (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    L'Empoli, reduce da 4 pareggi consecutivi al Castellani, ospita la Sampdoria nel turno infrasettimanale. Nell'ultimo precedente, datato gennaio 2023, una rete di Ebuehi regalò il successo ai toscani.
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Frosinone vs Virtus Entella (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    I liguri si presentano al Benito Stirpe per cercare di interrompere la striscia di sconfitte esterne. Il Frosinone non ha mai perso in casa contro la Virtus Entella: come finirà questa volta?
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Palermo vs Monza (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    Sfida di alta classifica al Barbera. Il Palermo è imbattuto tra le mura amiche, ma non vince in casa dallo scorso 19 settembre. Il Monza ha trovato i 3 punti nell'ultima trasferta, a Frosinone: come finirà in Sicilia?
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Pescara vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    Reduce da 4 risultati utili consecutivi in casa, il Pescara ospita all'Adriatico l'Avellino. I campani hanno perso gli ultimi 3 precedenti giocati nella tana degli abruzzesi, come finirà questa volta?
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Reggiana vs Modena (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    Sfida insidiosa per il Modena che affronta la Reggiana al Mapei Stadium. La squadra di Dionigi non ha mai perso in casa durante questa stagione. Lo scorso anno una rete di Pedro Mendes decide il derby in favore dei "Canarini", come finirà questa volta?

MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Mantova vs Catanzaro (diretta)
    Telecronaca: Simone Gamberini
    Nel turno infrasettimanale va in scena l'importante sfida salvezza del Martelli Pata Stadium. Il Mantova va a caccia di un successo che in casa manca da agosto contro un Catanzaro ancora senza successi esterni in campionato. Come finirà?
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Spezia vs Padova (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Lo Spezia spera di interrompere la serie negativa al Picco, ma nell'infrasettimanale ospita un Padova reduce da una vittoria nella sua più recente trasferta. Nell'ultimo precedente in Liguria, una doppietta di Bonazzoli consegnò il successo ai veneti.
     
  • ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Venezia vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    Il Venezia di Stroppa ospita il Sudtirol di Castori nel turno infrasettimanale. I lagunari puntano ad allungare la striscia positiva al Penzo, ma gli altoatesini hanno centrato la vittoria nelle ultime 3 visite ai veneti. Come finirà questa volta?

Posticipata a data da destinarsi Juve Stabia - Bari

 ____________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 10a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Palermo-Monza, 31 anni dopo. La Reggiana, imbattuta in casa, sfida il Modena mai sconfitto. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 10a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la...
    S
    Sport
    martedì, 28 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire...
    D
    DAZN
    martedì, 28 ottobre 2025

  • Symposium HBBTV 2025: monetizzazione, Addressable TV e strategie per conquistare la Generazione Z

    Mentre i giganti americani e cinesi continuano a erodere la quota di mercato delle emittenti tradizionali europee, la comunità HBBTV si prepara a lanciare una controffensiva decisiva, puntando sulla monetizzazione data-driven e sull'engagement interattivo. L'epicentro di questa discussione globale sarà Istanbul, che ospiterà il Simposio e gli HBBTV Awards il 12 e 13 novembre. L'evento si terrà in una location...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 28 ottobre 2025

  • Serie A, Simonelli spinge per anticipare il posticipo alle 20, DAZN valuta esperimento pilota

    Una vera e propria rivoluzione delle abitudini, mascherata da una semplice anticipazione di tre quarti d'ora, sta agitandosi nei corridoi della Lega Serie A. Al centro della contesa, destinata a ridisegnare i contorni della programmazione calcistica, vi è il presidente Ezio Simonelli, manager noto per la sua propensione all’innovazione — basti pensare alla suggestione di un match tra Milan e Como da disputare in Australia — e deciso a infrangere...
    S
    Sport
    martedì, 28 ottobre 2025

  • Cybersecurity: Sky ti consiglia come difenderti dal social engineering e dalle nuove truffe digitali

    Il panorama della sicurezza informatica impone oggi una vigilanza costante, non solo a livello infrastrutturale, ma soprattutto sul fronte della resilienza individuale. Aziende di servizi essenziali, come Sky, investono quotidianamente per blindare i propri sistemi utilizzando i più sofisticati strumenti di sicurezza e crittografia. Tuttavia, il cybercrime ha da tempo spostato il suo focus dalla rottura di firewall complessi alla manipolazione della risorsa più...
    S
    Sky Italia
    martedì, 28 ottobre 2025

  • Milan-Roma gratis su DAZN live da San Siro: la Serie A torna in chiaro con Diletta Leotta e Fuoriclasse

    SU DAZN TORNA LA SERIE A IN CHIARO. IL PRIMO APPUNTAMENTO È DOMENICA CON IL BIG MATCH MILAN–ROMA, VISIBILE GRATUITAMENTE, SENZA ABBONAMENTO SOLO SU DAZN.  Dopo il debutto nella scorsa stagione, su DAZN tornano le partite di Serie A Enilive visibili gratuitamente, senza abbonamento Si inizia domenica alle 20:45 con la sfida Milan-Roma Appuntamento già dal prepartita alle 19:30 con “Fuoriclasse”, lo show condotto da Diletta...
    D
    DAZN
    lunedì, 27 ottobre 2025

  • Ascolti DAZN crescono: ottava giornata Serie A supera 5,9 milioni di spettatori e +12% sul 2024-25

    La Serie A Enilive su DAZN continua il suo trend positivo di ascolti per la stagione 2025/26, chiudendo l’8a giornata di campionato con 5,9 milioni di spettatori (5.877.106). Il turno che si è chiuso ieri sera con Lazio-Juventus è tra i più alti di sempre in fase di avvio di campionato e, complice il calendario, batte il confronto con tutte le ottave giornate disputate dalla stagione 22-23, evidenziando incrementi significativi: +12,4% rispetto al...
    D
    DAZN
    lunedì, 27 ottobre 2025

  • Rolex Paris Masters 2025 su Sky e NOW: orari, programmazione e dove vedere l’ultimo Masters 1000

    ROLEX PARIS MASTERSIN ESCLUSIVA NELLA CASA DELLO SPORTSU SKY E IN STREAMING SU NOW Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembrel’ultimo Masters 1000 della stagione in diretta esclusiva.In più in diretta tre tornei femminili, in attesa delle Finals:WTA 250 Hong Kong, WTA 250 Jiujiang e WTA 250 Chennai "Campo centrale” SKY SPORT TENNISanche in streaming su NOW Per scegliere quale campo seguire sono disponibiliper i clienti Sky: SKY SPORT PLUSper i...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 27 ottobre 2025

  • EDEN di Ron Howard in prima TV su Sky Cinema e NOW: il survival thriller ispirato a fatti reali

    Sky Cinema presenta in prima TV, EDEN, il nuovo film diretto dal Premio Oscar® Ron Howard, in arrivo lunedì 27 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, EDEN è un intenso survival thriller basato su un mistero irrisolto avvenuto nelle Galapagos, dove un gruppo di persone fugge dalla...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 27 ottobre 2025

  • IT – Welcome to Derry su Sky e NOW: debutta stasera la nuova serie HBO tratta da Stephen King

     DA LUNEDÌ 27 OTTOBRE IN ESCLUSIVA SU SKYE IN STREAMING SOLO SU NOW  Dall’universo di IT del maestro dell’horror STEPHEN KING La nuova attesissima serie che aggiorna il mito del terrificante clown nato dalla penna di STEPHEN KING ed espande il mondo dei due blockbuster di ANDY MUSCHIETTI  E in occasione del debutto della serie prequel,Sky e NOW portano a Lucca Comics & Games tre giorni di proiezioni speciali con i film IT e...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 27 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Giorno Più Bello, Martedi 28 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si accende con una programmazione ricca di generi e atmosfere. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Il giorno più bello, brillante commedia diretta da Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido. La storia ruota attorno a un...
     martedì, 28 ottobre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 26 Ottobre - 1 Novembre: IT, Eden, Il Delitto di Via Poma, Wicked, Billy Joel

    GUIDA TV SKY / NOW | 26 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 26 ottobre la programmazione di Sk...
     lunedì, 27 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Eden, Lunedi 27 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si accende di tensione e avventura con una selezione di film che spaziano dal thriller al dramma, passando per l'azione e la commedia. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Eden, intenso thriller con Jude Law, Ana de Armas e Sidney Sweeney tratto da una stori...
     lunedì, 27 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Domenica 26 Ottobre diretta Rai Sport HD: Sci Alpino Soelden, Venezia Marathon, Volley, Ciclismo Pista

    In vista del weekend, Domenica 26 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 26 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Domenica 26 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW offre un mix perfetto tra giallo, azione e cinema d'autore. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Assassinio sull'Orient Express, raffinato adattamento del capolavoro di Agatha Christie diretto e interpretato da Kenneth Branagh, affiancato da un cast stel...
     domenica, 26 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨