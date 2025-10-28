Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

DAZN SERIE B DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 20:30, prende il via il turno infrasettimanale della Serie B con la decima giornata, raccontata in diretta da Zona Serie BKT, condotta dal moderatore Alessandro Iori, che permette di seguire ogni momento del campionato senza perderne un istante. Nello stesso orario, il Cesena ospita la Carrarese sotto la telecronaca di Luca Farina. I padroni di casa, pur avendo iniziato bene la stagione, cercano ancora la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Lo scorso anno una doppietta di Cristian Shpendi aveva piegato la Carrarese al Manuzzi, e ora si attende di vedere se la storia possa ripetersi. Contemporaneamente, l'Empoli affronta la Sampdoria al Castellani con la telecronaca di Giovanni Marrucci. I toscani, reduci da quattro pareggi consecutivi in casa, cercano di invertire la rotta, ricordando l'ultimo precedente di gennaio 2023, quando Ebuehi firmò il successo sull'avversario. Al Benito Stirpe il Frosinone sfida la Virtus Entella, raccontata da Orazio Accomando, con i liguri desiderosi di interrompere la serie di sconfitte esterne, mentre i ciociari non hanno mai perso contro di loro tra le mura amiche. Al Barbera, il Palermo, imbattuto in casa ma senza successi dal 19 settembre, ospita il Monza sotto la telecronaca di Edoardo Testoni, con la squadra lombarda reduce dall'ultimo successo esterno a Frosinone. All'Adriatico, il Pescara riceve l'Avellino con Marco Calabresi alla telecronaca; gli abruzzesi cercano di continuare la striscia positiva tra le mura amiche, mentre i campani hanno perso gli ultimi tre precedenti in trasferta. Infine, al Mapei Stadium, la Reggiana affronta il Modena con Dario Mastroianni che segue il match: la squadra di Dionigi non ha ancora perso in casa quest'anno, e il ricordo dello scorso derby deciso da Pedro Mendes aggiunge tensione alla sfida.

Mercoledì 29 ottobre 2025, sempre alle ore 20:30, prosegue la decima giornata di Serie B con tre incontri in diretta. Al Martelli Pata Stadium il Mantova ospita il Catanzaro con telecronaca di Simone Gamberini, in una sfida salvezza: i padroni di casa cercano un successo che manca da agosto, mentre gli ospiti sono ancora a secco di vittorie esterne. Lo Spezia riceve il Padova sotto la telecronaca di Giorgio Basile; i liguri cercano di interrompere la serie negativa in casa, ma gli ospiti arrivano motivati da una recente vittoria in trasferta e ricordano il precedente ligure in cui Bonazzoli aveva siglato una doppietta per il successo dei veneti. Infine, al Penzo il Venezia di Stroppa ospita il Sudtirol di Castori con telecronaca di Giovanni Marrucci: i lagunari vogliono proseguire la striscia positiva casalinga, mentre gli altoatesini hanno vinto nelle ultime tre trasferte contro i veneti. La partita Juve Stabia-Bari è stata posticipata a data da destinarsi.

MARTEDI 28 OTTOBRE 2025

ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Nonostante l'ottimo avvio di campionato, il Cesena è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga. Lo scorso anno una doppietta di Cristian Shpendi piegò la resistenza della Carrarese al Manuzzi. Come finirà questa volta?



L'Empoli, reduce da 4 pareggi consecutivi al Castellani, ospita la Sampdoria nel turno infrasettimanale. Nell'ultimo precedente, datato gennaio 2023, una rete di Ebuehi regalò il successo ai toscani.



I liguri si presentano al Benito Stirpe per cercare di interrompere la striscia di sconfitte esterne. Il Frosinone non ha mai perso in casa contro la Virtus Entella: come finirà questa volta?



Sfida di alta classifica al Barbera. Il Palermo è imbattuto tra le mura amiche, ma non vince in casa dallo scorso 19 settembre. Il Monza ha trovato i 3 punti nell'ultima trasferta, a Frosinone: come finirà in Sicilia?



Reduce da 4 risultati utili consecutivi in casa, il Pescara ospita all'Adriatico l'Avellino. I campani hanno perso gli ultimi 3 precedenti giocati nella tana degli abruzzesi, come finirà questa volta?



Sfida insidiosa per il Modena che affronta la Reggiana al Mapei Stadium. La squadra di Dionigi non ha mai perso in casa durante questa stagione. Lo scorso anno una rete di Pedro Mendes decide il derby in favore dei "Canarini", come finirà questa volta?

MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2025

ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Mantova vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Simone Gamberini

Telecronaca: Giorgio Basile

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Il Venezia di Stroppa ospita il Sudtirol di Castori nel turno infrasettimanale. I lagunari puntano ad allungare la striscia positiva al Penzo, ma gli altoatesini hanno centrato la vittoria nelle ultime 3 visite ai veneti. Come finirà questa volta?

Posticipata a data da destinarsi Juve Stabia - Bari

