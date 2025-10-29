Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 9a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Martedì 28 ottobre 2025 la Serie A inaugura la sua 9a giornata con due sfide chiave del turno infrasettimanale. Alle 18:30, al Via del Mare, il Lecce ospita il Napoli in una partita cruciale per entrambe le squadre: i salentini puntano a sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali in ottica salvezza, mentre i partenopei cercano continuità per restare in scia alla vetta e difendere il titolo. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Fabio Bazzani, mentre Alessio De Giuseppe seguirà ogni dettaglio dal campo. Il collegamento prepartita, con aggiornamenti e interviste, partirà alle 17:45 con Giorgia Rossi. La serata prosegue alle 20:45 con Atalanta-Milan, match che vede i nerazzurri bergamaschi determinati a consolidare la loro posizione in classifica, mentre i rossoneri vogliono interrompere la striscia di cinque gare senza vittorie contro l'Atalanta. Pierluigi Pardo curerà la telecronaca con Emanuele Giaccherini al commento, affiancati dai reporter Giovanni Barsotti e Davide Bernardi, e il collegamento dallo stadio sarà affidato a Federica Zille alle 20:00.

Mercoledì 29 ottobre, l'attenzione si concentra su un vero e proprio spettacolo multiplo con il palinsesto di Zona Serie A Enilive, che trasmetterà Como-Hellas Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma dalle 18:30. La telecronaca sarà di Orazio Accomando, Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, mentre lo studio Vamos! seguirà la programmazione dalle 17:30 con Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes ed Emanuele Giaccherini. In contemporanea, Juventus e Udinese si sfidano a Torino con Pierluigi Pardo alla telecronaca, Antonio Di Gennaro al commento e Tommaso Turci come reporter, in un match che vede i bianconeri cercare punti senza inciampi contro un'Udinese in difficoltà nei precedenti. Sul campo del Sinigaglia, Como e Hellas Verona si confrontano con Luca Farina alla telecronaca, entrambe alla ricerca di una vittoria che possa rilanciare i rispettivi obiettivi stagionali, mentre all'Olimpico la Roma di Gasperini, seguita da Edoardo Testoni in telecronaca e Dario Marcolin al commento, ospita un Parma desideroso di spezzare un tabù che dura dal 1996-97.

La serata si chiude con Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina, trasmesse ancora su Zona Serie A Enilive dalle 19:45. Bologna e Torino, con Gabriele Giustiniani in telecronaca e Alessandro Budel al commento, si affrontano in un momento intenso di calendario; Genoa e Cremonese, guidati da Alberto Santi alla telecronaca, tornano a sfidarsi dopo 26 anni con il ricordo del 4-1 dei rossoblù; infine, a San Siro, l'Inter di Cristian Chivu riceve la Fiorentina di Stefano Pioli con Dario Mastroianni alla telecronaca, Andrea Stramaccioni al commento e Federica Zille sul campo, in un confronto che promette grande tensione tattica e spettacolo.

Giovedì 31 ottobre si chiude l'infrasettimanale con due partite decisive per la salvezza e per la classifica: alle 18:30 Cagliari-Sassuolo vedrà Alessandro Iori alla telecronaca e Hernanes al commento, con collegamento prepartita alle 18:00. I rossoblù vogliono sfruttare il fattore campo contro un Sassuolo che non ha mai vinto nelle ultime otto sfide di campionato contro il Cagliari. Alle 20:45, Pisa-Lazio chiuderà la settimana di Serie A, con Riccardo Mancini alla telecronaca e Christian Brocchi al commento, mentre Giusy Meloni curerà il collegamento prepartita alle 20:00. Una sfida storica, a oltre trent'anni dall'ultimo confronto in Serie A tra le due squadre, che promette grande emozione tra le mura dell'Arena Garibaldi.

MARTEDI 28 OTTOBRE 2025

ore 18:30 Serie A 9a Giornata: Lecce vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Reporter: Alessio De Giuseppe

Ritorno a casa per Conte che sfiderà il Lecce. I padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza e vogliono sfruttare il fattore campo. Spirito opposto per il Napoli che vuole continuare la sua rincorsa verso la difesa del titolo di campioni d'Italia. Come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:45: Giorgia Rossi



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini

Reporter: Giovanni Barsotti e Davide Bernardi

Nel turno infrasettimanale della nona giornata Atalanta e Milan sono alla ricerca dei tre punti per consoilidare il loro piazzamento. I rossoneri vogliono interrompere la striscia di 5 partite senza vittorie contro i nerazzurri. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00: Federica Zille

MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2025

ore 18:30 Serie A 9a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Como-Hellas Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando, Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini.

Studio Vamos! dalle 17:30 con Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Antonio Di Gennaro

Reporter: Tommaso Turci

La Juventus ospita l'Udinese nel turno infrasettimanale. Il club friulano cerca un'impresa, resa ancora più complicata dai precedenti poco favorevoli che l'hanno vista sconfitta in otto delle ultime dieci sfide. I bianconeri di Torino non vogliono altri incidenti di percorso: come finirà?



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Luca Farina

Como ed Hellas Verona cercano una vittoria per inseguire i propri obiettivi di classifica: una storica qualificazione in Europa per i padroni di casa, un’altra salvezza per la squadra gialloblù: quale sarà il risultato finale al “Sinigaglia”?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin

La Roma di Gasperini cerca la spinta dell'Olimpico per vincere e continuare a inseguire l'obiettivo Champions, il Parma di Cuesta cerca una vittoria che manca in casa dei giallorossi dalla stagione 96-97: chi vincerà?



Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando, Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini.



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Settimane intense per il Bologna che avrà altri quattro impegni nel giro di soli undici giorni. Dopo la trasferta di Firenze c’è il Torino, protagonista di un inizio di stagione con alti e bassi: come finirà?



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi

Genoa e Cremonese tornano ad affrontarsi a distanza di 26 anni dall'ultima volta. In quell'occasione le due squadre militavano in Serie B e i rossoblu vinsero 4-1 proprio davanti al pubblico del Luigi Ferraris. Quale sarà il risultato finale?



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Andrea Stramaccioni

Reporter: Federica Zille

Nel turno infrasettimanale Stefano Pioli torna a San Siro per sfidare l’Inter, contro cui ha vissuto grandi battaglie da allenatore del Milan. Sulla panchina nerazzurra c’è ora Cristian Chivu: come andrà il primo confronto tra i due?

GIOVEDI 31 OTTOBRE 2025

ore 18:30 Serie A 9a Giornata: Cagliari vs Sassuolo (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Hernanes

Il Cagliari di Pisacane ospita il Sassuolo di Grosso in una sfida molto importante per la corsa alla salvezza. Per i neroverdi vincere contro i rossoblu è stato complicato negli ultimi anni: nelle otto sfide precedenti in campionato non hanno mai vinto. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 18:00



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Christian Brocchi

Pisa e Lazio chiudono l’infrasettimanale, sfidandosi all’Arena Garibaldi a oltre 34 anni dall’ultima volta nel maggio 1991. Quel pomeriggio un gol biancoceleste di Ruben Sosa condannò i padroni di casa alla retrocessione dalla Serie A, ritrovata soltanto in questa stagione: come finirà stavolta?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00: Giusy Meloni

