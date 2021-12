Riprende la campagna per accompagnare i cittadini alla «Nuova TV Digitale»

È partito il 22 novembre il IV flight della campagna di comunicazione del Nuovo Digitale Terrestre che coprirà tutto il territorio nazionale e si concluderà il 22 gennaio 2022. Il flight è focalizzato sul passaggio al nuovo sistema di codifica MPEG-4 e sul processo di riassegnazione delle frequenze televisive.

Il 20 ottobre scorso infatti, è iniziato il passaggio al nuovo sistema di codifica MPEG-4 – quando RAI e Mediaset hanno introdotto la nuova codifica per la trasmissione di alcuni dei propri canali tematici – che nel corso del 2022 sostituirà progressivamente la codifica MPEG-2 attualmente utilizzata dalle emittenti televisive. Nel mese di novembre, invece, si è avviata la riorganizzazione delle frequenze televisive legata al rilascio della banda 700 a favore del servizio di telefonia mobile. Il cambio delle frequenze, iniziato il 15 novembre u.s. dalla Sardegna, avverrà per area geografica in date distinte e si concluderà il 30 giugno 2022.

La campagna di comunicazione intende dunque sia agevolare i telespettatori nell’adozione del nuovo sistema di codifica, invitandoli a verificare la tecnologia del proprio apparecchio che, se non compatibile, dovrà essere sostituito con un televisore o un decoder HD in grado di supportare l’MPEG-4, sia comunicare il calendario dei Comuni che saranno man mano coinvolti dalla riorganizzazione.

Peraltro, data l’importanza della comunicazione a livello locale, la campagna darà ampio spazio alla radio e alle TV locali, pur restando attivi tutti gli strumenti finora utilizzati per colpire le varie tipologie di target: il sito web, i canali social (Facebook e Instagram), le affissioni sui mezzi di trasporto delle grandi città e nei principali centri commerciali, il Call Center e il nuovo numero WhatsApp. Sarà quindi una campagna crossmediale, volta a garantire una copertura capillare di tutto il Paese e ad avvicinare i cittadini alla nuova tecnologia, guidandoli durante tutto il processo di transizione.

