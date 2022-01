 Rilascio banda 700 e refarming frequenze Digitale Terrestre Piemonte (13 Gennaio 2022)

In attuazione della nuova Road Map, rimodulata con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, si parte con il rilascio della banda 700 e il riposizionamento delle frequenze delle emittenti televisive sulla banda sub700.

Si avvia dunque la riorganizzazione progressiva per l’attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione Frequenze con la ripartizione delle frequenze tra le emittenti televisive italiane. Il processo avverrà per area geografica e finirà il 30 giugno 2022.

AREA 1 Area 1A Sardegna; Area 1B Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania;

AREA 2 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano;

AREA 3 Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

AREA 4 Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.

Con il rilascio della banda 700 e la redistribuzione delle frequenze tra le emittenti radiotelevisive bisognerà risintonizzare i canali televisivi per poter agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere tutti i programmi. Per quasi tutte le TV la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente. Se invece la tua TV non supporta la funzionalità di autorisintonizzazione, bisognerà risintonizzare manualmente i canali. La risintonizzazione del tuo televisore puoi farla manualmente o in automatico, dipende dal modello del tuo apparecchio. Il processo di ridistribuzione delle frequenze non ha alcun impatto sulla tecnologia tuo televisore, né sulla sua compatibilità, ma comporta esclusivamente un potenziale spostamento dei canali TV su altre frequenze.

Il calendario e le date di switch off dei comuni presenti in questa pagina riguardano solo la regione Piemonte. Tutte le informazioni sul calendario e sulle date delle restanti aree d’Italia coinvolte nel refarming saranno aggiornamente periodicamente in base alle informazioni disponibili.

IL CALENDARIO DELLE RISINTONIZZAZIONI IN PIEMONTE



Prosegue il processo di refarming in Piemonte occidentale. Le date previste per la riorganizzazione delle frequenze delle emittenti nazionali e locali nei singoli comuni sono consultabili qui. Sempre nella giornata di oggi, in tutto il Piemonte occidentale verrà effettuata la riorganizzazione delle frequenze relative ai principali canali RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e le programmazioni regionali).

I telespettatori piemontesi dovranno quindi eseguire una doppia risintonizzazione dei canali: la prima è da effettuare nella giornata odierna per agganciare le nuove frequenze RAI e visualizzare correttamente i relativi canali; la seconda invece, dovrà essere effettuata nella data prevista per il proprio comune, quando verranno ricollocate le frequenze di tutte le emittenti nazionali e locali. Inoltre, sempre oggi, in tutto il Piemonte occidentale le trasmissioni di Rai News 24 saranno diffuse in alta qualità e pertanto potranno essere visibili solo se si è in possesso di un televisore o decoder in grado di supportare l’HD

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero verde 06 87 16 57 50

In generale, le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l’apparato televisivo o l’antenna, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Si veda il tutorial sull’argomento. Inoltre, per tutta la regione il giorno 10 gennaio 2022, le trasmissioni di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze.



Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder per continuare a vedere i programmi RAI. Succederà infatti di ricevere sulla stessa frequenza 3 canali: TGR Piemonte, TGR Lombardia, TGR Emilia-Romagna. Occorrerà allora scegliere di impostare sul canale 3 la TGR Piemonte. Qualora in automatico la televisione non chiedesse di scegliere tra uno dei tre canali, occorrerà procedere manualmente. Il canale della TGR Piemonte sarà comunque visibile dopo una prima risintonizzazione sull' 802.

Secondo la nuova roadmap stabilita del Ministero dello Sviluppo economico saranno interessate dal 3 gennaio al 9 marzo la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia (tranne la provincia di Mantova) e le province di Piacenza, Trento e Bolzano, e dal 9 febbraio al 14 marzo il Veneto, la provincia di Mantova, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna.

La riorganizzazione delle frequenze è già stata avviata in Sardegna il 15 novembre e si è completata il 4 gennaio con gli altri canali RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regionale e Rai News), così come in Valle d'Aosta (3 - 7 Gennaio 2022)

L’8 marzo 2022, invece, le emittenti televisive nazionali provvederanno a dismettere la codifica di trasmissione Mpeg-2 ed attivare in tutto il Paese la codifica Mpeg-4 sullo standard tecnologico DVBT, che consentirà di vedere i programmi in alta qualità solo per chi ha un televisore che supporta questa tecnologia. Fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali potranno continuare comunque a trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche.

I cittadini che avranno necessità di cambiare il televisore o di acquistare il decoder potranno continuare a richiedere i bonus messi a disposizione dal Mise. Nella manovra è stata inserita anche una nuova agevolazione che prevede la consegna dei decoder a casa degli anziani over 70 con reddito inferiore a 20.000 euro, attraverso una apposita convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a.

Per maggiori informazioni consultare il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.