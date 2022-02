Rilascio banda 700 e refarming frequenze Digitale Terrestre Trentino Alto Adige (16 Febbraio 2022)

In attuazione della nuova Road Map, rimodulata con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, si parte con il rilascio della banda 700 e il riposizionamento delle frequenze delle emittenti televisive sulla banda sub700.

Si avvia dunque la riorganizzazione progressiva per l’attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione Frequenze con la ripartizione delle frequenze tra le emittenti televisive italiane. Il processo avverrà per area geografica e finirà il 30 giugno 2022.

AREA 1 Area 1A Sardegna; Area 1B Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania;

AREA 2 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano;

AREA 3 Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

AREA 4 Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.

Con il rilascio della banda 700 e la redistribuzione delle frequenze tra le emittenti radiotelevisive bisognerà risintonizzare i canali televisivi per poter agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere tutti i programmi. Per quasi tutte le TV la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente. Se invece la tua TV non supporta la funzionalità di autorisintonizzazione, bisognerà risintonizzare manualmente i canali. La risintonizzazione del tuo televisore puoi farla manualmente o in automatico, dipende dal modello del tuo apparecchio. Il processo di ridistribuzione delle frequenze non ha alcun impatto sulla tecnologia tuo televisore, né sulla sua compatibilità, ma comporta esclusivamente un potenziale spostamento dei canali TV su altre frequenze.

Il calendario e le date di switch off dei comuni presenti in questa pagina riguardano solo la regione Trentino Alto Adige. Tutte le informazioni sul calendario e sulle date delle restanti aree d’Italia coinvolte nel refarming saranno aggiornamente periodicamente in base alle informazioni disponibili.

IL CALENDARIO DELLE RISINTONIZZAZIONI IN TRENTINO ALTO ADIGE



A 14 anni di distanza dal primo switch off - il 2009 segnò la fine della tv analogica a favore del segnale digitale - la televisione digitale si appresta nel 2022 ad un nuovo cambiamento, con l’avvento dell’alta definizione. La redistribuzione delle frequenze tra le emittenti radiotelevisive comporterà per i cittadini trentini la risintonizzazione dei canali che dovrà avvenire, per ogni singola area geografica e i Comuni interessati, il giorno stesso dell’intervento (tardo pomeriggio o sera). Per quasi tutte le Tv la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente. Nel caso il televisore di casa non preveda la funzionalità automatica, bisognerà risintonizzare manualmente i canali.

A livello nazionale, il sito di riferimento è quello del ministero dello Sviluppo economico (Mise): https://nuovatvdigitale.mise.gov.it. Qui i cittadini potranno rivolgersi per ottenere dei chiarimenti sulle modalità di risintonizzazione e adeguamento dei propri apparecchi televisivi.

Nella giornata del 10 febbraio inoltre, in tutta la Regione verrà anche effettuata la riorganizzazione dei programmi RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e programmazione regionale). I telespettatori, quindi, dovranno eseguire la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva.

Infine, sempre il 10 febbraio, le trasmissioni di Rai News 24 saranno diffuse in alta qualità e pertanto potranno essere visibili solo se si è in possesso di un televisore o decoder in grado di supportare l’HD. Per verificare la compatibilità dei propri apparati con l’HD è possibile consultare questa pagina.

Tre sono gli appuntamenti da fissare:

1. Riassegnazione (Refarming) delle frequenze



Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha fissato a febbraio 2022 la ridistribuzione in Trentino delle frequenze tra le emittente televisive. Per ragioni di armonizzazione con le Regioni e Province limitrofe, il calendario sarà anticipato in alcune aree: 4 febbraio nel Comune di Bondone, in valle del Chiese al confine con la Lombardia; 8 febbraio nel comune di Vermiglio (alta val di Sole sempre al confine con la Lombardia) e il giorno 14 febbraio in l’alta val di Non e parte della val di Sole, in contemporanea con alcune zone dell'Alto Adige.

Detto delle tre date anticipate il programma di riassegnazione delle frequenze procederà in maniera omogenea area per area, a cadenza giornaliera, a partire dal 15 febbraio 2022. Le prime aree interessate saranno le valli di Fiemme e Fassa, e la zona del Primiero. Il giorno successivo, 16 febbraio, sarà la volta delle Giudicarie, val Rendena e valle dei Laghi, per poi passare il 17 febbraio all’alto Garda. Il 18 febbraio toccherà alle valli di Non e Sole, e alla parte residuale della val Rendena. Lunedì 21 febbraio, il piano del Mise prevede la riassegnazione delle frequenze in Valsugana, Vanoi e Primiero, a cui seguiranno il 22 febbraio la valle dell’Adige e la Vallagarina. L’ultimo giorno di refarming delle frequenze sarà il 23 febbraio con l'omogeneizzazione della copertura televisiva in val di Non, valle dei Laghi e valle dell’Adige, con la copertura dell’altopiano di Lavarone e Folgaria, il territorio tra Mezzocorona e Roverè della Luna, e l’alta Valsugana.

Secondo il piano di refarming, la provincia di Trento è stata divisa in otto aree geografiche, una per ogni giorno, che così da garantire la copertura di tutti i 166 Comuni trentini. La redistribuzione delle frequenze tra le emittenti radiotelevisive comporterà per i cittadini trentini la risintonizzazione dei canali che dovrà avvenire, per ogni singola area geografica e i Comuni interessati, il giorno stesso dell’intervento (tardo pomeriggio o sera). Per quasi tutte le Tv la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente. Se invece la televisione non supporta la funzionalità di automatica, bisognerà risintonizzare manualmente i canali.

2. L’alta definizione MPEG-4

L’8 marzo 2022 verrà adottato su tutto il territorio nazionale il nuovo codice di trasmissione dei contenuti MPEG-4, cioè l’adozione dell’alta definizione, pur mantenendo lo standard DVB-T attuale. Anche in questo caso è consigliabile la risintonizzazione dei canali. Tutti i canali in HD passeranno dalla numerazione 500 ai primi numeri del telecomando: ad esempio Rai 1 HD si sposterà al numero 1, mentre la versione precedente (Mpeg-2) si posizionerà al numero 501, Alcuni televisori, soprattutto i più obsoleti, potrebbero non ricevere l’alta definizione e quindi il segnale televisivo non sarà più visibile. In questo caso sarà necessario dotarsi di un decoder o sostituire il proprio apparecchio.

3. Il nuovo standard DVB-T2

Dal 1 gennaio 2023, la televisione italiana adotterà in via definitiva lo standard DVB-T2. Tutti i canali nazionali trasmessi con codec video Mpeg-2 dovranno essere spenti entro la fine del 2022, e chi non possiede un TV o decoder compatibile non potrà più vederli. Il passaggio alla nuova televisione digitale è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), che ha definito modalità e tempistiche della transizione. Le nuove frequenze di trasmissione e i nuovi standard di codifica consentiranno alla televisione digitale terrestre di fare un salto di qualità, sia in termini di efficienza (adottando tecnologie all’avanguardia, come i nuovi standard di compressione video), sia in termini di migliore qualità del segnale televisivo e un maggior numero di servizi. Per favorire l’adozione dei nuovi standard televisivi e l’adeguamento degli apparecchi più obsoleti, il Mise ha previsto due contributi statali: il Bonus TV – Decoder e il Bonus Rottamazione TV .