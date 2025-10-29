Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Immagine di Agcom approva le nuove Linee guida SIG: più visibilità per RAI, Sky, La7 e radio sui dispositivi smart - Scopri di più su Digitale Terrestre

Agcom approva le nuove Linee guida SIG: più visibilità per RAI, Sky, La7 e radio sui dispositivi smart

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

D
Digitale Terrestre
mercoledì, 29 ottobre 2025 | Ore: 11:26

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le nuove Linee guida per garantire la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (SIG) che sostituiscono le precedenti Linee guida, adottate con la delibera n. 390/24/CONS, in diretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 29 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Le Linee guida SIG definiscono i criteri di qualificazione di un servizio come "di interesse generale", assicurandone, in accordo alle previsioni normative, un adeguato rilievo su qualsiasi strumento di ricezione e tramite qualsiasi piattaforma, e individuano i dispositivi e le interfacce utente interessati dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le relative modalità di implementazione. Le Linee guida prevedono che sia fornita rilevanza ai SIG su tutti i dispositivi e le interfacce utente che consentono l'accesso a tali servizi, tra cui i televisori connettibili a Internet, i decoder, i dispositivi quali dongle e box set.

Al fine di dare rilievo ai SIG, oltre all'icona che consente di accedere ai canali della televisione digitale terrestre prevista dalla delibera n. 259/24/CONS, le Linee guida SIG prevedono l'introduzione, all'interno di un rail in home page:

  • delle icone dei 5 fornitori dei SIG nazionali distribuiti online RAI, RTI, La7, Sky Italia e Warner Bros. Discovery Italia;
  • di un'icona "Tv locali" per accedere ai SIG distribuiti a livello locale;
  • di un'icona "Nazionali" che consente di accedere agli altri SIG nazionali;
  • di un'icona "Radio" che consente di accedere ai SIG radiofonici distribuiti online e fruibili dagli schermi televisivi.

Per quanto riguarda l'adeguato rilievo ai SIG radiofonici sui dispositivi installati sulle automobili, è stata accolta la richiesta, presentata da numerosi partecipanti al Tavolo tecnico, di includere nel paniere dei SIG tutti i servizi radiofonici broadcast analogici e digitali, in quanto costituiscono un servizio gratuito e universale, robusto e rivolto a tutti, utilizzabile anche per rendere un servizio al pubblico su larga scala in eventuali situazioni critiche e di emergenza.

Con le nuove Linee guida, volte a garantire una posizione di rilievo ai SIG su dispositivi quali smart tv, decoder, box set, autoradio e sistemi di in-car infotainment, radio domestiche e portatili, l'Autorità ridefinisce il paniere dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, fornendo alcuni chiarimenti circa i dispositivi e i soggetti destinatari delle misure, ed individua nuove modalità di implementazione delle misure per garantire rilievo ai SIG, ferma restando la possibilità per l'utente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei servizi, come disposto dal Regolamento europeo sulla libertà dei media.

  Agcom approva le nuove Linee guida SIG: più visibilità per RAI, Sky, La7 e radio sui dispositivi smart

