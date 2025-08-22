F1: Il film, blockbuster con Brad Pitt ora disponibile sulle piattaforme premium video-on-demand

Apple Original Films ha annunciato che l’adrenalinico blockbuster “F1: Il film” è disponibile in premium video-on-demand e per l’acquisto digitale in collaborazione con Warner Bros. Home Entertainment, permettendo al pubblico di rivivere a casa l’esperienza cinematografica che ha dominato il botteghino mondiale. Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, il film ha superato ogni record come titolo live action originale con la miglior apertura negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni e si avvicina alla soglia dei 600 milioni di dollari di incassi globali, consacrando la carriera di Brad Pitt con il suo più grande successo commerciale.

Accolto con un punteggio A su CinemaScore e un 97% di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes, “F1: Il film” è stato elogiato come la rappresentazione più autentica mai realizzata del mondo della FORMULA 1, anche grazie alle riprese durante i veri weekend di gara e alla presenza in scena di team e piloti reali.

La storia ruota attorno a Sonny Hayes (Brad Pitt), promessa mancata della FORMULA 1 negli anni ’90, costretto al ritiro dopo un grave incidente. Trent’anni dopo, il suo ex compagno Ruben Cervantes (Javier Bardem), oggi proprietario di una scuderia in crisi, lo convince a rientrare come ultima chance per salvare la squadra. Accanto a lui corre Joshua Pearce (Damson Idris), giovane astro nascente deciso a lasciare il segno. Tra rivalità, redenzione e il ritorno dei fantasmi del passato, Sonny deve affrontare la più difficile corsa della sua vita, dove il compagno di squadra diventa il rivale più insidioso.

Il cast vanta interpreti di primo piano come Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem, con una produzione che porta la firma di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di FORMULA 1, insieme a Kosinski, Bruckheimer, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman. La sceneggiatura è di Ehren Kruger su soggetto dello stesso Kosinski, mentre la fotografia è curata da Claudio Miranda e la colonna sonora, firmata da Hans Zimmer, ha generato un vero e proprio fenomeno culturale.

Il successo di “F1: Il film” è stato amplificato da F1 The Album, la colonna sonora che ha superato le 650.000 copie vendute e si avvicina al miliardo di stream, conquistando la classifica Billboard con sette brani nelle prime dieci posizioni, trascinati dall’hit mondiale di Tate McRae “Just Keep Watching”, già candidata a due VMA. Con oltre quattro miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme social, la soundtrack ha consolidato il film come fenomeno non solo cinematografico ma anche musicale.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, “F1: Il film” rappresenta la più ambiziosa produzione Apple Original Films, capace di unire spettacolo, realismo e impatto culturale in una delle esperienze cinematografiche più travolgenti del 2025.