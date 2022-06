LIVE | FED Premiere 2022 - Diretta streaming ore 12 Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

"FED Premiere 2022"



Mancano solo pochi giorni alla 19esima edizione del Forum Europeo Digitale in programma a Lucca appuntamento speciale con "FED Demo LIVE 2022", organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it.



La FED Premiere Tech Talk ha una durata di 45’ (dale 12.00 alle 12.45), dedicato a delegati/speaker delle aziende che saranno presenti a Lucca, per l’edizione annuale. Ogni società ha 5 minuti per parlare delle proprie novità, sarà chiesto anche quali attese, novità, notizie emergono dall’industria dei media e broadcasting, allo scopo di attrarre persone e stakeholders all’evento annual di Lucca. Scendono "in campo" una dietro l'altra.



MainStreaming

Video Progetti Srl

Eustema S.p.A.

CVE Communication Video Engineering

SISVEL TECHNOLOGY SRL

Soul Movie S.r.l. Entertainment



Gli eventi sono disponibili live su www.forumeuropeo.tv

Rimane attiva la piattaforma CONNECT -> (connect.forumeuropeo.tv) uno spazio che intende creare e stimolare attività di connessione, supporto, stimolo, comunicazione, formazione e “visione”, che vedranno nel networking e la business area, le “corsie” principali per generare opportunità, nuovi progetti e risultati. La decisione di creare CONNECT deriva dalla volontà di generare iniziative, attività, incontri, dibattiti ed eventi per tutto il corso dell'anno, per contrastare con forza ed energia le difficoltà derivanti dal momento particolare.

Digital-Sat News (www.digital-news.it) internet media partner dell'Associazione Comunicare Digitale, dedicherà ampio spazio all'evento con la cronaca in diretta, i commenti dei principali protagonisti e focus riepilogativi sulle principali novità che saranno presentate e testate durante la kermesse.

