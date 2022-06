19 Forum Europeo Digitale Lucca 2022 (diretta streaming Digital-News.it ) - 17 Giugno | #FED2022

IN DIRETTA STREAMING DALLE 09:00



Real Collegio, Lucca 17 Giugno 2022



Media Partner: Digital-News.it



Dopo le due ultime edizioni svolte in remoto causa pandemia, il Forum Europeo Digitale festeggia la sua 19ª edizione, tornando in presenza per la seconda giornata prevista per venerdì 17 Giugno 2022 presso il Real Collegio di Lucca vicino alla splendida Piazza San Frediano, nel centro storico di Lucca, in uno degli scorci più ammirati e visitati della città di Giacomo Puccini.

Il FED 2022 sarà caratterizzato, come di consueto, da un’ampia scelta di incontri, organizzati per presentare le più recenti innovazioni nel settore televisivo. Questa edizione si presenta ai nastri di partenza includendo temi quali OTT&STREAMING, CANALI E PIATTAFORME, HBBTV, CONTENUTI E PRODUZIONE, DSA, SWITCH OFF, MERCATO, FAST, CLOUD E METAVERSO.

Presente il TECHNOLOGY CENTER, vetrina di eccellenza ed anteprime da parte dell’industria di settore.

Tornano anche i FED AWARDS. Aperti all'intera industria dei media, il riconoscimento è per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica in ambito digitale con prodotti introdotti nel mercato negli ultimi 12 mesi.

Oltre 3200 i voti ricevuti (record assoluto) attraverso un sondaggio online. I vincitori delle quattro categorie (Ultra HD, Innovation/Technology, Hybrid TV/OTT Delivery, Best Platform) saranno annunciati e premiati durante la FED Gala Annual Night del 16 Giugno con la presenza dell’attrice e conduttrice tv Emanuela Tittocchia, madrina della manifestazione.

«Gli oltre 45 speakers che parteciperanno a questa edizione del Forum Europeo, sono formidabili e di qualità - sottolinea Simone ROSSI, responsabile www.digital-news.it – l’intensa agenda preparata per l’evento è ricca di spunti e le occasioni per novità e networking non mancheranno»

«C'è grande attesa per questo evento – ricorda Andrea MICHELOZZI (Comunicare Digitale)– la volontà di ritrovarsi in presenza con tutti i principali operatori del settore (Digital-Sat ci segue sempre con attenzione) una entusiasmante curiosità di avviare nuovi progetti, il che rende tutto carico di emozioni e aspettativa. A Lucca ci sarà una straordinaria presenza di donne che incarnano il prestigio, le qualità ed il rilievo acquisito in un settore strategico in Europa e nel Mondo.»

Il parterre de roi degli ospiti già confermati per i due giorni è di primissimo piano, a cominciare da Alessandro ALQUATI, Globecast; Alessandro PIROVANO, Lutech; Alessandro TUCCI, Eleven Sports; Anna Laura DANIELE, PWC Italy; Antonello GIACOMELLI, Commissario Agcom; Barbara PAVONE, Lux Vide; Benito MANLIO MARI, Sony; Carlos PRIETO, Conviva; Cristina SALA, Samsung Tv Plus; Daniel SCHMIDHOFER, ProGaming; Eleonora FAINA, Anitec Assinform; Emma WHITMORE, Limelight; Enrico VITTORINI, Harmonic; Eugenio LA TEANA, Rtl 102.5; Fabio SURIANO, AWS; Franco SIDDI, Confindustria Radio TV; Giacomo MARCHETTINI, Rai Play; Jaime ONDARZA, Paramount Global; Gina NIERI, Consigliere di Amministrazione di Mediaset Spa; Glenda VITALI, Nagra; Guido FERMETTI, Persidera; Hg SCHUERING, Kineton; Ilaria AGOSTINI, Eutelsat; Laura DI RAIMONDO, Asstel; Lorenzo DALLARI, Lega Serie A; Luca TOMASSINI, Quibyt; Marco ARIOLI, Fastweb; Marco BERARDI, Boing; Marco BINDA, Now; Marco SALA, Google; Mario MELLA, Dazn; Massimo BERTOLOTTI, Sky Italia; Mauro PANELLA, Engineering; Mickael RAULET, Ateme; Paolo CESARINI, Teneo; Paul GRAY, Omdia; Piercarlo INVERNIZZI, Ei Towers; Roberta CAMBIO, Brightcove; Silvio GARAVOGLIA, Mediaset Infinity; Simone BONANNINI, Open Fiber; Simone DELICATO, Timvision; Stefano LUPPI, Consigliere Delegato Tivu; Tonio DI STEFANO, Rai 4K; Valerio CASTELLI, Avl; e tanti altri presenti agli stand dedicati alle singole aziende all'interno del Real Collegio e pronti ad incontrare i partecipanti al convegno per raccontare e spiegare in maniera pratica le novità presentate.

IL FORUM EUROPEO IN DIRETTA - Digital-Sat News (www.digital-news.it) internet media partner dell’Associazione Comunicare Digitale, dedicherà ampio spazio all’evento con la cronaca in diretta, i commenti dei principali protagonisti e focus riepilogativi sulle principali novità che saranno presentate e testate durante la kermesse con il nostro inviato a Lucca, Simone ROSSI.

Durante la due giorni in terra toscana garantirà aggiornamenti su tutti i canali del network (www.digital-news.it e www.digital-forum.it ).

Approfondimenti anche sugli spazi ufficiali social attraverso l’hashtag #ForumEuropeo e #FED2022

Le domande ricevute saranno lette e commentate durante lo svolgimento dei lavori

Aspettiamo i vostri contributi, non fatevi sfuggire questa occasione!

