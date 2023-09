Eutelsat completa la fusione con OneWeb e forma Eutelsat Group

Eutelsat Communications SA (Euronext Paris: ETL) (la "Compagnia"), uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato il completamento della sua fusione a scambio di azioni con OneWeb, la rete globale di comunicazioni satellitari in orbita terrestre bassa (LEO), a seguito dell'approvazione odierna all'Assemblea Generale Ordinaria ed Straordinaria degli azionisti di Eutelsat. Questa fusione forma il Gruppo Eutelsat.

La Compagnia mantiene la sua sede a Parigi. OneWeb sarà una controllata che opera commercialmente come Eutelsat OneWeb, con il suo centro operativo che rimane a Londra. La Compagnia rimane quotata alla Borsa di Parigi Euronext e ha richiesto l'iscrizione standard alla Borsa di Londra.

Il nuovo Gruppo Eutelsat appena formato è strategicamente posizionato per essere un leader globale nelle comunicazioni spaziali. La potente flotta GEO di Eutelsat combinerà la densità di rete e l'alta larghezza di banda con la bassa latenza e l'ubiquità della costellazione LEO di OneWeb per offrire ai clienti servizi di connettività globali completamente integrati. Questa fusione conferma Eutelsat come pioniere nell'industria spaziale e leader nell'innovazione tecnologica spaziale, dimostrando il suo impegno continuo nel superare i limiti del panorama satellitare.

Con la rete di OneWeb già attiva e destinata a essere operativa a livello globale entro la fine del 2023, il servizio combinato GEO-LEO aprirà nuovi mercati e applicazioni per i clienti, tra cui la connettività fissa (backhaul, reti aziendali), servizi governativi e connettività mobile (marittima e in volo). I servizi di trasmissione e video rimarranno integrali alla business del Gruppo Eutelsat e continueranno a offrire servizi innovativi e senza precedenti per i clienti, tra cui nuovi servizi video nativi IP, all'incrocio tra banda larga e trasmissione.

Si prevede che l'entità combinata crescerà a un tasso di crescita annuo composto a doppia cifra nel medio-lungo termine, raggiungendo circa 2 miliardi di euro nel 2027. L'EBITDA rettificato per l'entità combinata dovrebbe crescere a doppia cifra CAGR nello stesso periodo, superando la crescita delle entrate.

Dominique D'Hinnin, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato:

"Questo è un momento storico per l'industria satellitare. Stiamo unendo due aziende che sono all'avanguardia nella fornitura di connettività integrata, senza interruzioni e affidabile ai clienti in tutto il mondo. Stiamo lavorando rapidamente per accelerare la crescita dell'azienda combinata. Con il supporto degli azionisti strategici di entrambe le entità, siamo fiduciosi di massimizzare le performance finanziarie e l'eccellenza operativa, sfruttando gli investimenti ad alto rendimento dei satelliti di prossima generazione. Voglio rendere omaggio a tutti coloro che hanno garantito il successo di questa fusione. Siamo pronti a fornire connettività e servizi che sosterranno lo sviluppo economico e sociale a livello globale come partner affidabile per la connettività multi-orbita."

Sunil Bharti Mittal, Vice Presidente (Co-Presidente) del Consiglio di Amministrazione, ha commentato:

"Questa entusiasmante fusione sarà trasformativa per comunità e imprese in tutto il mondo, utilizzando la combinazione unica delle tecnologie GEO e LEO. Questo è un importante traguardo per noi, i nostri partner e i clienti che serviamo. L'azienda combina una strategia convincente, tecnologia e talento per fornire in diversi mercati e settori, e insieme siamo ben posizionati per creare valore per tutti i nostri azionisti. Chiudere il divario digitale è una missione critica per il Gruppo Eutelsat e la combinazione di queste due aziende, che hanno ciascuna perseguito questo obiettivo separatamente, accelera il nostro progresso. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile oggi. Grazie al lavoro dei nostri colleghi, abbiamo creato un'azienda che porterà la connettività a più persone in tutto il mondo e contribuirà a ridurre il divario digitale."

Eva Berneke, Amministratore Delegato, ha aggiunto:

"Il Gruppo Eutelsat è l'unico operatore GEO-LEO nelle comunicazioni satellitari che può offrire un servizio di connettività ubiquo. La connettività globale è una sfida importante ed eccitante da realizzare. Possiamo soddisfare un'ampia gamma di requisiti dei clienti e fornire servizi di connettività ibrida dove sono richiesti in tutto il mondo, con una resilienza leader nel settore. Continuando il nostro track record di innovazione nello sviluppo delle future generazioni di tecnologia satellitare, possiamo sbloccare un valore significativo sia per i clienti che per gli azionisti. La combinazione Eutelsat-OneWeb ci ha dato la dimensione, la solidità finanziaria e la proposta commerciale per sfruttare la significativa opportunità."