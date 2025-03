Mondiale per Club FIFA 2025: Dazn sceglie Mediaset per la co-Esclusiva anche in Spagna

Dopo l’Italia, arriva anche la conferma per la Spagna. L’accordo tra Dazn e Mfe è stato concluso, con il gruppo Mediaset che trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno del Mondiale per club FIFA, che si terrà tra il 14 giugno e il 13 luglio. Dazn detiene i diritti globali, mentre Mediaset trasmetterà gli incontri selezionati, con le dirette su Canale 5 e Italia 1 in Italia, e Telecinco e Cuatro in Spagna. Questo accordo, che replica quello già stipulato in Italia, rappresenta un passo significativo nella strategia transnazionale di Mediaset, un gruppo che ambisce ad espandere la sua presenza internazionale grazie al progetto Mediaforeurope. La collaborazione si estende quindi oltre i confini nazionali, con Mediaset che si prepara a consolidare il proprio ruolo di leader a livello europeo nel panorama sportivo. I match saranno visibili in chiaro sulle piattaforme, e la scelta delle partite trasmesse sarà concentrata su quelle più rilevanti, in prime time, a partire dal 14 giugno, giorno dell'inizio della competizione all'Hard Rock Stadium di Miami. Tra le squadre partecipanti, si troveranno top club come Inter, Juventus, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e River Plate, e il torneo culminerà con la finalissima del 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

A Mediaset si prevede che l'accordo porterà circa 80 milioni di spettatori live per le partite, con un ascolto totale che supererà i 500 milioni grazie anche alla copertura giornalistica e ai programmi editoriali. Il gruppo di Cologno punta a una strategia cross-piattaforma per garantire la massima visibilità alla competizione, collaborando con Dazn per creare contenuti coinvolgenti e raggiungere un pubblico ampio. Questo rafforza ulteriormente la partnership che dura da quattro anni, durante la quale Mediaset ha gestito la pubblicità per la Serie A su Dazn in Italia, con raccolte che si aggiravano intorno agli 80 milioni di euro per stagione.

Nel caso del Mondiale per Club, Mediaset si occuperà della pubblicità per i suoi canali, sia in Italia che in Spagna, mentre Dazn gestirà la parte pubblicitaria per la trasmissione sulla sua piattaforma. L’accordo include anche una sinergia editoriale tra le due piattaforme, per una copertura innovativa e senza precedenti. A seguito di un accordo di sublicenza simile in altri paesi, Mediaset sarà quindi il partner per la trasmissione di alcune partite del torneo anche in Spagna, in co-esclusiva con Dazn. Quest’ultima, infatti, offrirà gratuitamente tutti i 63 incontri della competizione, mantenendo la sua posizione di unico canale che trasmetterà l’intero torneo.

Oscar Vilda, CEO di DAZN Iberia, ha sottolineato come questa partnership rafforzi l’impegno di Dazn a rendere il calcio di alto livello accessibile a un pubblico globale, con una piattaforma digitale e interattiva che permetterà ai tifosi di seguire ogni aspetto della competizione. Davide Mondo, CEO di Publiespaña, ha evidenziato come questo accordo rappresenti un'opportunità unica per raggiungere milioni di spettatori, migliorando la visibilità del torneo e aprendo nuove opportunità per gli inserzionisti. Il Mondiale per Club FIFA 2025 prenderà il via il 14 giugno 2025 a Miami, concludendosi il 13 luglio al MetLife Stadium di New York, riunendo 32 delle migliori squadre di calcio del mondo per una competizione che promette di essere storica.