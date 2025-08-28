Serie C Sky Wifi sbarca su OneFootball: quattro match live ogni weekend nel mondo (e una su Fifa+)

🇮🇹 Elogio del Presidente Mattarella: 20 anni di Sky Italia 🌟📺🎉

Un evento emozionante celebra i vent'anni di Sky Italia, sottolineando l'importanza che l'informazione televisiva, l'intrattenimento e l'impegno sociale hanno avuto nel trasformare il panorama mediatico italiano.Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare questo traguardo con un messaggio augurale carico di riconoscimento e gratitudine, pronunciato nella suggestiva cornice del Museo delle Terme di Diocleziano, a Roma. 📺 Vent'anni di innovazione, storie, notizie e grandi emozioni che hanno accompagnato milioni ...