Serie C Sky Wifi sbarca su OneFootball: quattro match live ogni weekend nel mondo (e una su Fifa+)
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
La Serie C Sky Wifi compie un passo significativo verso l’internazionalizzazione grazie all’accordo che affianca alla già consolidata presenza su Fifa+ la distribuzione dei match anche su OneFootball, piattaforma globale che vanta una community superiore ai 100 milioni di tifosi. La collaborazione è resa possibile dall’intesa con Comintech, licenziataria dei diritti internazionali di Lega Pro, e permetterà di trasmettere ogni fine settimana quattro incontri in diretta in tutto il mondo.
Per la stagione 2025-26, dunque, la Serie C si conferma protagonista del panorama calcistico internazionale: su Fifa+ continuerà a essere proposta una gara di cartello a settimana, mentre OneFootball offrirà un palinsesto più ampio, con la possibilità di portare all’estero l’emozione dei campi italiani di terza serie.
La seconda giornata apre sabato alle 18 con Cavese-Catania, primo match trasmesso da OneFootball, mentre domenica il palinsesto propone tre sfide in contemporanea alle 21: Ospitaletto-Vicenza, Benevento-Casertana e Cosenza-Salernitana, tutte visibili sempre sulla piattaforma tedesca. A chiudere la programmazione internazionale ci sarà l’attesissimo derby di Romagna Forlì-Ravenna, in diretta su Fifa+ con calcio d’inizio alle 20:30, appuntamento che arricchirà ulteriormente la visibilità globale della Serie C Sky Wifi.