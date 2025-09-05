Addio alle smartcard Tiger su tivùsat: dal 2026 stop al supporto, come continuare a vedere i canali

Il settore televisivo, come molti altri ambiti a forte componente tecnologica, è in costante evoluzione: gli schermi diventano sempre più grandi e performanti, i contenuti audio e video raggiungono standard qualitativi sempre più elevati, la distribuzione si amplia su una pluralità di piattaforme (satellite, digitale terrestre, streaming), mentre gli strumenti di contrasto alla pirateria si rafforzano.

In questo scenario, alcune tecnologie risultano ormai superate e devono essere sostituite con soluzioni più moderne, sicure ed efficienti. Tra queste vi sono le smartcard tivùsat con tecnologia “Tiger”, utilizzate in abbinamento a dispositivi certificati.

A partire dal primo trimestre 2026 i servizi tecnici che consentono l’utilizzo delle smartcard Tiger saranno progressivamente dismessi, con completamento previsto entro il 2028. Tale dismissione è conseguenza della decisione del fornitore della tecnologia Tiger di cessarne definitivamente il supporto: una scelta che non dipende da tivùsat e sulla quale l’azienda non ha possibilità di intervento.

Pertanto, le smartcard Tiger cesseranno gradualmente di funzionare. Per continuare a vedere tutti i canali satellitari gratuitamente, e’ possibile fin da ora scegliere tra le diverse smartcard certificate tivùsat sul mercato.

Invitiamo tutti gli utenti a consultare regolarmente il sito ufficiale di tivùsat, per restare informati sul calendario e sulle modalità di attuazione del processo di spegnimento.