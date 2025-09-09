Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

martedì, 09 settembre 2025 | Ore: 10:22

HbbTV Awards 2025: a Istanbul l’eccellenza internazionale della TV connessa

L'HbbTV Association, un'iniziativa globale dedicata alla fornitura di standard aperti per la distribuzione di servizi televisivi interattivi avanzati attraverso reti di trasmissione e banda larga per televisori connessi e set-top box, è lieta di invitare a partecipare agli HbbTV Awards 2025.

Il concorso si svolgerà nell'ambito del 13° Simposio e Premi HbbTV il 12-13 novembre a Istanbul, ospitato congiuntamente dall'Associazione HbbTV e TVekstra, un importante fornitore di servizi turco specializzato in soluzioni pubblicitarie televisive indirizzabili. Gli HbbTV Awards si terranno per l'ottava volta, mettendo in mostra e celebrando le migliori pratiche e l'eccellenza nella comunità HbbTV.

I fornitori di applicazioni e servizi HbbTV sono invitati a presentare le loro candidature tramite questo modulo online; il sito web riporta anche i termini e le condizioni del concorso gratuito.

Le categorie degli HbbTV Awards 2025 sono: Migliore innovazione pubblicitaria che utilizza HbbTV, Miglior strumento o prodotto per lo sviluppo o la fornitura di servizi HbbTV, Migliore innovazione tecnologica HbbTV, Migliore utilizzo di HbbTV per la scoperta di contenuti, Migliore soluzione di accessibilità in un servizio HbbTV, Premio della giuria: “HbbTV Newcomer of the Year”.

Ogni azienda può presentare un numero illimitato di candidature in un massimo di due categorie. La partecipazione al concorso è gratuita. Le candidature saranno valutate in base alla loro realizzazione, al loro impatto e alla loro innovatività.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 settembre 2025. Una rosa di finalisti sarà sottoposta a una giuria di esperti del settore che selezionerà i vincitori. I finalisti saranno annunciati entro il 31 ottobre 2025.

"Gli HbbTV Awards 2025 costituiranno una piattaforma eccezionale per mettere in luce i servizi e le applicazioni più innovativi e di successo basati sulle specifiche HbbTV. Il grande interesse che già riscontriamo sia in Europa che nei mercati MENA e asiatici dimostra ulteriormente il riconoscimento internazionale dei premi come punto di riferimento per l'eccellenza nel settore della TV connessa. Vorrei incoraggiare vivamente tutti gli operatori del mercato a presentare le loro candidature e a competere per il più prestigioso riconoscimento del settore in occasione del Simposio HbbTV di Istanbul", ha dichiarato Vincent Grivet, presidente dell'Associazione HbbTV.

I premi saranno assegnati durante una cerimonia di gala il 12 novembre, nell'ambito del Simposio e dei Premi HbbTV 2025. Tutti i finalisti sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione.

I vincitori della settima edizione degli HbbTV Awards, tenutasi nel 2024 a Londra, includono Mediaset España (MFE-MediaForEurope), Addressable TV Initiative (RTL Television/Seven.One Entertainment Group), Everyone TV (BBC/ITV/Channel 4/Channel 5) e YouView.

Il Simposio HbbTV 2025 si rivolge a un pubblico eterogeneo, che comprende operatori di piattaforme, emittenti, inserzionisti, società di tecnologia pubblicitaria, organismi di normazione e fornitori di tecnologia. Quest'anno l'attenzione sarà focalizzata sulle strategie di monetizzazione rese possibili dall'HbbTV, in particolare nei settori della pubblicità indirizzabile, dei metodi innovativi di generazione di entrate e delle opportunità di espansione commerciale, guidati da standard e specifiche quali l'HbbTV Operator Application, l'HbbTV-TA e il DVB-I.

L'HbbTV Symposium and Awards 2025 ripropone il formato di successo di due giorni. Il primo giorno offrirà un tradizionale programma di conferenze, keynote, presentazioni, tavole rotonde e dibattiti. Il secondo giorno, l'evento adotterà un formato non convenzionale con discussioni collaborative e interattive, offrendo un'opportunità unica per esplorare sfide reali e condividere soluzioni pratiche.

L'edizione di quest'anno del summit annuale della TV connessa si terrà allo Swissôtel The Bosphorus Istanbul, un hotel a cinque stelle che offre strutture congressuali e ricettive di prima classe con vista panoramica sull'iconico Bosforo.

I dettagli sui pacchetti di sponsorizzazione dell'HbbTV Symposium and Awards 2025 e sui precedenti eventi di anteprima e demo sono disponibili nel Call for Sponsors.

