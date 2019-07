Aperol Happy Together Live, su Sky Uno (e TV8) uno show musicale unico

Parola chiave: condivisione. Obiettivo: creare sul palco uno spettacolo musicale unico nel suo genere. APEROL HAPPY TOGETHER LIVE è un grande show che accende il cuore pulsante di Venezia, Piazza San Marco, ospitando sul palco le performance di Max Gazzè, Francesca Michielin e Måneskin, e che arriva su Sky (e in chiaro anche su TV8) venerdì 26 luglio.

Nel corso dell’evento si esibirà FRANCESCA MICHIELIN, una delle artiste più complete ed interessanti dell’attuale panorama musicale italiano. L’ultimo album 2640, ha collezionato dischi di platino con i singoli Vulcano e Io non abito al mare. Cantautrice e polistrumentista, nel 2016 arriva seconda a Sanremo con Nessun grado di separazione e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nella sua carriera ha collaborato con le firme più importanti della nuova scena musicale italiana e ha suonato sui palchi dei principali club e festival italiani.

Sul prestigioso palco di Piazza San Marco si esibiranno anche i MÅNESKIN, la band romana composta da Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista) che, con 66 date sold out e oltre 135.000 biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, continua a collezionare successi e riconoscimenti, dai quattro dischi di platino di "Torna a casa" fino alla tripla certificazione platino del primo singolo in italiano "Morirò da Re", entrambi contenuti nel progetto discografico da record "Il ballo della vita" (doppio disco di platino). Lo scorso febbraio il gruppo ha attraversato in tour tutta Europa, prima di tornare nei principali club italiani con la tranche primaverile de “Il ballo della vita tour” e poi proseguire con nuovi live estivi in alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali.

Protagonista di APEROL HAPPY TOGETHER LIVE è anche MAX GAZZE’, che firma anche la Direzione Musicale dell’evento. Bassista d'eccezione, straordinario musicista, compositore di opere 'sintoniche' e colonne sonore, cittadino del mondo nella storia personale, Gazzè ha suonato in tre continenti (Europa, America, Asia) ed è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa. In 27 anni ha pubblicato 12 album in studio, 3 raccolte e un live e ha collaborato con oltre 30 artisti tra italiani e internazionali (tra cui Stewart Copeland).

Realizzato con la collaborazione di Alessandro Cattelan, che introdurrà lo spettacolo e commenterà come storyteller l’evento, APEROL HAPPY TOGETHER LIVE è un format capace di coniugare in un unico live artisti incredibili, diversi nello stile, ma uniti dalla passione per la musica: un’unione spettacolare che vuole essere un invito alla condivisione.

Lo show vedrà i tre artisti alternarsi sul palco: esibendosi sia da soli sia insieme, Max Gazzè (che ha anche curato la direzione musicale dell’evento), Francesca Michielin e i Måneskin offrono al pubblico uno spettacolo inedito che celebra la voglia di condividere, esaltando al tempo stesso le differenze e le peculiarità di ciascuno. Grande ospite a sorpresa della serata Carl Brave.

L’evento è organizzato per celebrare i 100 anni di Aperol, vera e propria icona dell’aperitivo italiano, e avviene nella piazza più celebre del capoluogo veneto, suo territorio d’origine: quasi un invito “a casa” per brindare a questo compleanno.

APEROL HAPPY TOGETHER LIVE è ideato e organizzato in collaborazione con Punk For Business - business unit di brand entertainment di Worldwide Shows Corporation, la holding specializzata in grandi eventi e intrattenimento dal vivo, leader nella creazione di spettacoli globali di larga scala - e con la consulenza artistica di Marta Donà (LaTarmaManagement).

APEROL HAPPY TOGETHER LIVE è in onda venerdì 26 luglio, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) alle 21.15, in chiaro su TV8 alle 23.30 e sempre disponibile on demand su Sky e NOW TV.