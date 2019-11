Serie A Femminile | Milan - Juventus, scontro al vetrice (diretta Sky Sport)

Sarà Milan-Juventus il big match che chiuderà la sesta giornata di Serie A, un campionato che, ogni settimana, regala uno scontro al vertice. Non è mai facile per gli allenatori gestire un gruppo dopo il ritorno dalle Nazionali, lo sanno bene anche Maurizio Ganz e Rita Guarino, che hanno avuto solo per 3 giorni per preparare, con la rosa al completo, una sfida delicata e impegnativa.

Ci sarà per prima cosa da monitorare la condizione fisica delle giocatrici. Il Capitano della Juventus Sara Gama ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo essere uscita nella gara contro la Georgia per un fastidio al polpaccio: difficilmente non sarà in campo a domenica a Monza (prepartita dalle 14.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport24 e post dalle 17. Partita live alle 15 su Sky Sport UNO e Sky Sport Serie A), ma affrontare un difensore centrale non al top della forma potrebbe essere un piccolo vantaggio per le attaccanti rossonere. Fra queste c’è Valentina Giacinti, che in Nazionale non è proprio andata, preferendo restare a Milano per curare un fastidio al ginocchio.

Nessun dubbio invece sul fatto che sarà una gara spettacolare, resa tale anche dal numeroso pubblico che si preannuncia sugli spalti del “Brianteo” e da una classifica che vede le favorite dalla vigilia della stagione, in appena 5 punti.

COSA E' SUCCESSO - Nelle prime quattro gare della sesta giornata di Serie A, l’Inter centra la prima vittoria interna in campionato contro l’Orobica, la Fiorentina si impone 3-0 in casa del Pink Bari, l’Empoli Ladies espugna con un 4-1 il campo dell’Hellas Verona, e il Sassuolo si aggiudica 2-0 il match col Tavagnacco tra le mura amiche. Nella prima partita di giornata, disputata al “Chinetti” di Solbiate Arno, le nerazzurre di Sorbi vincono 2-0 contro le bergamasche di Marini grazie alle reti di Baresi al 53’ su calcio di rigore (il capitano interista non firmava un gol nel massimo campionato da aprile 2014, anche in quel caso dal dischetto) e di Santi al 64’, che trova il raddoppio con un destro in mezzo alla mischia. Nelle partite delle 14.30 invece, la Fiorentina si aggiudica 3-0 la trasferta in casa del Pink Bari grazie alla rete di Thoghersen al 9’ e alla doppietta di Bonetti, autrice anche dell’assist alla compagna per l’1-0 in avvio e ora seconda nella classifica marcatori dietro a Girelli (sette gol la bianconera, quattro la viola). La formazione toscana, grazie al quarto successo di oggi supera momentaneamente la Roma (ospite alle 14.30 del Florentia San Gimignano) e aggancia al secondo posto in classifica a quota 13 il Milan, impegnato nel big match domenicale contro la Juve delle 15.00 al “Brianteo” di Monza (diretta Sky Sport). Negli altri confronti della sesta giornata di Serie A, successo convincente dell’Empoli Ladies in trasferta contro l’Hellas Verona (a segno nel 4-1 finale Papaleo, Hjolman, Simonetti e Cinotti per le ospiti, Pirone all’83’ per le padrone di casa) e del Sassuolo di Piovani, che si risolleva dopo le due sconfitte contro Roma e Fiorentina ai danni del Tavagnacco. Le firme del 2-0 neroverde sono di Kamila Dubcova e Sabatino, in avvio di secondo tempo. La Serie A tornerà in campo il prossimo weekend, con la super sfida tra Juventus e Roma

DOMENICA 17 NOVEMBRE