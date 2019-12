F1 Abu Dhabi 2019, Gara - Diretta Sky Sport e TV8

Un Lewis Hamilton velocissimo (Diretta Sky Sport e TV8) non ha alzato il piede dall'acceleratore nemmeno nelle ultime qualifiche del 2019, conquistandosi la pole sulla pista di Abu Dhabi. Pole (quinta dell'anno, 88/a in carriera) impreziosita dal record del tracciato in 1'34«779. Al suo fianco, virtuale, il compagno in Mercedes Valtteri Bottas, a 194 millesimi. La penalità per la sostituzione della power unit relega però il finlandese all'ultimo posto in griglia. Così a lato del campione del mondo scatterà la Red Bull di Max Verstappen (+0.360), confermando che il motore Honda è potente e spinge una monoposto ben bilanciata. Seconda fila tutta Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Sebastian Vettel. Ma al muretto delle Rosse c'è poco da gioire, dopo l'ennesima incertezza. Il monegasco nel Q3 non è riuscito per un soffio ad iniziare l'ultimo tentativo utile a disposizione. Peccato, visto che aveva concluso la Q2 col miglior tempo e gomme medie, mentre Vettel partirà con le soft. A pochi secondi dalla bandiera a scacchi, il tedesco ha rallentato per prendere spazio alle spalle di Alex Albon. Leclerc, che lo seguiva, ha dovuto fare lo stesso, finendo per perdere il secondo run. Probabilmente le posizioni non sarebbero cambiate, ma il disappunto rimane.

»È andata così, amen«, ha commentato il team principal Mattia Binotto. »Peccato, cercavamo di avere la pista migliore possibile e invece ci è andata male. Era impossibile sorpassare Albon, credo che sia stato giusto così«, le parole di Vettel, mentre Leclerc non si capacita: »Non so come sia potuto succedere. È davvero un peccato perché avrei potuto lottare per il terzo posto«. In terza fila partiranno Alexander Albon con l'altra Red Bull e Lando Norris con la McLaren. Nelle terze libere le Ferrari erano apparse un pò in difficoltà rispetto a Mercedes e Red Bull, soprattutto nel terzo settore della pista caratterizzato da curve strette. Un problema di aderenza che si era pensato potesse derivare da essere state le uniche a montare le medie ma che si è ripetuto anche in qualifica. Vettel si aspetta una »gara difficile« per la Ferrari. »I primi due settori sono ok per noi. Nell'ultimo invece perdiamo tantissimo terreno - ammette -. Domani lotteremo insieme per ottenere il miglior risultato«. Il monegasco sembra più ottimista: »La vittoria è possibile perché domani darò assolutamente tutto alla partenza. Voglio puntare al terzo posto nel mondiale piloti. Per quello dobbiamo vincere e darò tutto«, promette Leclerc.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Mondiale di F1 2019, ultima accelerata. Con i titoli mondiali - piloti e costruttori - già assegnati, il Circus arriva ad Abu Dhabi, ultima tappa della stagione: la gara si correrà domenica 1° dicembre a Yas Marina e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Non solo: il verrà come sempre seguito su Skysport.it con cronaca, aggiornamenti, video e foto attraverso il nostro liveblog.

