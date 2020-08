Weekend Sport in diretta Sky, Tennis e Virtual GP Spagna eSports F1

E’ in arrivo un altro lungo e appassionante weekend con la programmazione speciale di Sky Sport. Con un importante “novità”: un evento sportivo, non virtuale, tornerà ad essere trasmesso in diretta su Sky Sport Uno. Si tratta dell’UTR Pro Match Series di tennis, in onda venerdì e sabato live dalle 18 e domenica in differita dalle 20.30. I tennisti Reilly Opelka, Hubert Hurkacz, Miomir Kecmanovic e Tommy Paul, si sfideranno in un round robin, con gli incontri che verranno disputati in sicurezza in un circolo privato e senza la presenza del pubblico a West Palm Beach, in Florida.

Su Sky Sport 24, continuano gli appuntamenti quotidiani con #CasaSkySport: venerdì 8 dalle 14, nel giorno del suo 60° compleanno, “ospite” l’ex bandiera del Milan Franco Baresi, mentre sabato 9 Maggio, sempre dalle 14, ci sarà il capitano della Juventus Giorgio Chiellini (in replica anche alle 17 e alle 22).In studio, Cristiana Buonamano e Riccardo Trevisani, ma non mancheranno tante sorprese. E la prima mezz'ora, dalle 14 alle 14.30, sarà anche in live streaming su SkySport.it.

Nella seconda parte della giornata del tg sportivo, dalle 19, spazio ad un appuntamento speciale con i motori: #CasaSkySport Speciale Race Anatomy, un’ora in compagnia di Fabio Tavelli, Matteo Bobbi, Leo Turrini, Mario Miyakawa e Luigi Mazzola. Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769. A chiudere la giornata di Sky Sport24, alle 23.30, sarà un nuovo appuntamento con “Juke Box”: il pubblico avrà la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.

Il primo appuntamento della domenica 10 Maggio di Sky Sport24 è alle 14 con la città di Genova ed una lunga intervista ai direttori sportivi dei due club liguri per la serie “Il Calciomercato che verrà": con Carlo Osti, ds della Sampdoria e Franesco Marroccu del Genoa si parlerà del futuro del mercato e dei temi d’attualità. Alle 14.30- in live streaming anche su SkySport.it- spazio a #CasaSkySport con Riccardo Trevisani in compagnia dell’ex allenatore di Inter ed Udinese, Andrea Stramaccioni. Inoltre, nel corso della giornata spazio anche ai motori con un'intervista esclusiva al pilota di Alfa Sauber Antonio Giovinazzi. Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769. Nella seconda parte della giornata del tg sportivo, dalle 19, potrete rivedere tutte le interviste e gli appuntamenti della settimana nel Best of #CasaSkySport. Infine alle 20.30 l’appuntamento è con “Sky Calcio Club”, in compagnia di Fabio Caressa e Stefano De Grandis e la loro squadra. Secondo passaggio, per chi se lo fosse perso, alle 23.30.

Domenica 10 maggio su Sky Sport NBA un momento imperdibile per tutti gli appassionati di basket: un’intera giornata dedicata alle Finals NBA del 1998 con la serie di sei incontri tra i Chicago Bulls di Michael Jordan e gli Utah Jazz con il commento originale di Flavio Tranquillo e Federico Buffa. Tra un match e l’altro, gli speciali realizzati dalla redazione basket di Sky Sport. Tra questi, “Glory Days - Speciale Bulls”, un viaggio nel passato della squadra che ha scritto la storia NBA negli anni’ 90. Sabato, invece, sarà “All Star Game Day” sul canale 206, con le immagini dei più spettacolari “All Star Game” degli ultimi anni.

Nel weekend un nuovo appuntamento su Sky Sport F1 con gli eSports di Formula 1: dopo lo spettacolare duello tra Ferrari e Red Bull in Brasile, domenica 10 maggio il Mondiale virtuale guidato da Charles Leclerc è di scena a Barcellona, per il GP di Spagna. Tra i protagonisti in gara anche l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero. Per la prima volta scende virtualmente in pista anche la Formula 2, live dalle 17 con il commento di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. In gara anche Davide Valsecchi, campione del mondo GP2. Alle 19 sarà la volta della Formula 1 con i piloti veri (anche su Sky Sport Uno), anticipata alle 18 dalla F1 Esports PRO, la gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Come sempre sarà possibile seguire l’intero evento con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi.

Su Sky Sport MotoGp, domenica 10 maggio alle 21.30, appuntamento con la seconda puntata dello speciale “Tecnodovi”. Da lunedì 11 poi, e per l’intera settimana, sul canale 208 sarà possibile rivivere le gare più appassionanti del Mondiale 2017.

Torna su Sky Di Canio Premier Special, per “entrare” insieme a Paolo Di Canio nel mondo della Premier League, tra storie, analisi e aneddoti. Venerdì 8 Maggio alle ore 17.30 (e poi alle 23.15) su Sky Sport Uno il sesto episodio, dal titolo “It’s a goal! La Premier e i suoi maestri”, dedicato agli attaccanti e i realizzatori storici del campionato inglese, scelti, analizzati e descritti dallo stesso Di Canio. C’è un momento che rappresenta meglio di altro la sublimazione del calcio: il gol, parola non a caso pressoché uguale in tutte le lingue, ma che viene pronunciata in maniera diversa a seconda dei paesi, come il ‘tor’ tedesco. Proprio i britannici l’hanno inventata, insieme al calcio, ma con la ‘a’ dopo la ‘o’, eppure quando esultano non la usano, dicono ‘yes!’, allungando di molto la ‘e’. Di Canio, che ha sentito ‘yes’ decine e decine di volte in Inghilterra, in questo episodio, il sesto, racconta i grandi cannonieri della storia del campionato inglese dell’era Premier League, dal 1992 in poi; da Alan Shearer, il re del gol in Premiership, a Robbie Fowler, da Michael Owen a Didier Drogba, da Wayne Rooney a Sergio Aguero, da Thierry Henry a Robin van Persie, fino a Harry Kane e Jamie Vardy. Senza dimenticare uno che attaccante non era, ma che nella sua carriera ventennale ha segnato 177 gol, Frank Lampard. Gli attaccanti e i realizzatori storici della Premier League analizzati e descritti da chi non li ha solo visti giocare, ma è stato in campo con (e contro) una buona parte di loro. Lo speciale verrà riproposto sabato 9 maggio (ore 12.30 e 22.15 Sky Sport Uno; ore 14 Sky Sport Football) e domenica 10 maggio (ore 12.45 Sky Sport Football; ore 14.30 e ore 23.30 Sky Sport Uno). Disponibile anche on demand.

Sempre su Sky Sport Football, sabato 9 maggio, nuovo appuntamento con l’ePremier League Invitational tournament il torneo online organizzato dalla stessa lega inglese: in differita, alle 20.30 le semifinali e alle 21.15 la Finale.

Da lunedì 11 maggio su Sky Sport Uno andranno in onda poi tutte le partite della fase finale di UEFA Euro 2016 (lunedì sera alle ore 21 Belgio-Italia, primo match degli azzurri nel girone). Sempre sul canale 201, continua la serie “The Unbreakable”, sette episodi dedicati agli atleti del Toyota Team, raccontati in un progetto ideato in collaborazione con The&Partnership Italia e realizzato con la produzione esecutiva di Bedeschi Film: in ogni storia, un racconto di rinascita dopo il momento più difficile della carriera. Protagonisti di questa settimana Ivan Zaytsev e Gabriele Detti (lunedì 11 maggio alle 20.30), Ivan Federico (martedì 12 maggio alle 20.30). Tutti gli episodi disponibili on demand.

Su Sky Sport 24 continuano anche le rubriche “Calciomercato – L’Originale” (lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30), “Juke Box” (martedì, giovedì e sabato alle 23.30) e “Sky Calcio Club” (domenica alle 20.30 e alle 23.30).

Su Sky Sport Arena, domenica 10 maggio, spazio al wrestling con il meglio della programmazione in pay per view del 2019.

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà.

SKY PRIMAFILA PREMIERE - Per poter dare la possibilità di vedere nuovi film inediti, Sky lancia il servizio Sky Primafila Premiere che permetterà a tutti i clienti Sky satellite e fibra di noleggiare alcuni dei film più attesi della stagione, che sarebbero dovuti uscire in sala.

«Sky ha sempre collaborato con il mondo del cinema non facendo mai mancare il proprio sostegno. E in un momento particolare come questo vogliamo farlo ancora di più», commenta Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. «Per questo motivo, ci mettiamo a disposizione dei nostri partner per proporre quei film già pronti che non possono purtroppo andare in sala come previsto. Lo facciamo nella convinzione che il passaggio in sala resti fondamentale per il mercato, ma in questo momento è ancora più importante tenere in contatto il pubblico appassionato con il cinema, anche a casa. Resta l’auspicio di tornare presto a vivere il cinema, innanzitutto, di nuovo sul grande schermo».

PRIMAFILA DAYS - Fino al 31 maggio, ogni settimana ti aspetta un Primafila Day. Noleggia un'anteprima cinematografica durante questa giornata speciale, per te uno sconto di 5 euro sul tuo abbonamento, visibile nella prima fattura utile. Il prossimo Primafila Day è domenica 17 maggio. Resta in attesa di conoscere il prossimo Primafila Day. Iniziativa valida per un solo noleggio nel corso di ciascun Primafila Day di un'anteprima cinematografica e non cumulabile con altre promozioni.

YOUTUBE KIDS - Sky Q continua la sua evoluzione e arricchisce ancora di più l'esperienza di visione confermando il costante impegno per i più piccoli. Arriva su Sky Q l’app per bambini di YouTube. Oltre ai contenuti educational e di svago già disponibili sui canali per ragazzi inclusi nell’offerta Sky, i bimbi possono infatti trovare su Sky Q anche l'app pensata da YouTube proprio per loro, un ambiente grazie al quale possono esplorare una vastissima selezione di video adatti alle famiglie, in modo semplice e divertente. YouTube Kids offre molteplici opzioni che possano aiutare i genitori ad avere il controllo sull'esperienza di fruizione dei propri figli e permette un'esperienza personalizzata, grazie alla possibilità di creare dei profili per ogni bambino a seconda della fascia d'età, ognuno con le proprie preferenze di contenuto.

È sempre alta l'attenzione di Sky per i bambini, e Sky Q si conferma lo strumento ideale per vivere la TV con tutta la famiglia. Solo un anno fa è stata introdotta su Sky Q anche la Modalità bambini per i contenuti inclusi nell’offerta Sky, una funzionalità - attivabile dal genitore - grazie alla quale i piccoli possono navigare liberamente nell’area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti in sicurezza. Senza dimenticare che Sky è da sempre vicina a genitori e figli garantendo loro numerosi contenuti di qualità, oltre al Parental Control per proteggere l’esperienza di visione di bimbi e ragazzi.

Con l’arrivo anche dell’app YouTube Kids, Sky Q diventa ancora di più un punto di riferimento per i bambini davanti alla TV, per un’ampia scelta di contenuti di Sky e di YouTube, tutto in un unico posto e con gli strumenti di protezione per i bambini rispettivamente di Sky e YouTube.

SKY CINEMA #IORESTOACASA - Dal 4 aprile all'8 Giugno, si accendono due nuovi canali disponibili per tutti i clienti Sky, anche sul digitale terrestre. Il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) sarà dedicato all’entertainment per tutta la famiglia con i film più recenti, i grandi cult del passato e prime visioni. Il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 311 di Sky, numero 473 sul digitale terrestre) è il canale dell’adrenalina e delle emozioni forti. I due canali saranno disponibili anche sull'app Sky Go per guardarli su smartphone, tablet e PC, e un’ampia selezione dei loro contenuti sarà fruibile anche on demand.

PROGRAMMAZIONE SKY APERTA - Fino all'8 giugno apriamo la programmazione di Sky Cinema a tutti i clienti via satellite e via fibra: dal 301 di Sky un’ampia offerta di canali e una selezione di titoli on demand per farti compagnia con le prime visioni più attese, le collezioni tematiche e film di ogni genere. Daremo la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di vedere eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche i contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto. Se non hai il pacchetto Sky Famiglia, fino al 31 maggio puoi vedere i canali per bambini e ragazzi con contenuti divertenti ed educativi con idee di attività originali per trascorrere insieme il tempo in casa. Se non hai il pacchetto Sky Sport, fino al 31 maggio potrai vedere i canali Sky Sport sia per rimanere informato sulle notizie sportive con Sky Sport 24, sia per rivivere in questi giorni le più grandi imprese sportive degli ultimi anni e rivedere le produzioni originali di Sky Sport come Buffa Racconta e Sky Sport Quiz. Tutto questo senza fare nulla: la visione è già attiva e terminerà automaticamente senza alcun costo aggiuntivo.

SKY SPORT ECUP - Sky Sport eCup è il torneo di FIFA 20 nato in collaborazione con eSports Academy. Una gara composta da 8 round di qualificazione hanno portato i vincitori ad un torneo finale, trasmesso su Sky Sport e commentato dalle voci dei nostri telecronisti. Il vincitore è stato invitato presso la sede Sky e ha avuto l’occasione di partecipare ad uno Studio Sky Sport.

Una programmazione unica, dedicata all’Italia su skyarte.it - Per essere ancora più vicina al Paese in questi momenti difficili in cui è fondamentale stare a casa per contrastare il diffondersi del coronavirus, Sky propone a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico e culturale d’Italia. A partire da mercoledì 25 marzo, sul sito https://arte.sky.it/, offre gratuitamente un palinsesto 24 ore su 24 con cui Sky Arte dà la possibilità a tutti di viaggiare attraverso le più belle produzioni del canale, di intrattenersi con gli imponenti film d’arte e di raccontare l’Italia con gli scenografici documentari girati nel cuore del nostro Paese.

Con un linguaggio contemporaneo e mai didascalico, che trova nella contaminazione dei generi la sua chiave narrativa, Sky Arte racconta da sette anni le infinite risorse del patrimonio artistico mondiale, con un occhio di riguardo alla straordinaria tradizione italiana e al talento dei nostri artisti. Il canale dedicato all’arte in tutte le sue forme, dal teatro all’arte contemporanea, dalla musica al design, si rende ora disponibile online e senza costi e offre uno sguardo inedito sul bello che ci circonda portando nelle case degli italiani un po’ di serenità e di fiducia nel futuro. Si potranno così ammirare, anche da casa, le meraviglie del nostro Paese e i capolavori custoditi nei nostri musei.

Sky Arte - visibile a tutti gli abbonati Sky (che dispongono dell’HD nel proprio abbonamento) alle posizioni 120 e 400 della piattaforma – propone in streaming una selezione del meglio dei propri programmi dedicati al patrimonio culturale e artistico d’Italia. Tra gli altri, Sette Meraviglie, la serie che va alla scoperta dei grandi simboli dell’arte italiana, realizzata con le più moderne tecniche di ripresa; Musei, la produzione che permette di immergersi nei più importanti poli museali d'Italia e scoprire le ricchezze custodite all'interno; i grandi film d’arte di Sky che raccontano le vite e le arti di Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. E ancora Italie Invisibili che porta l’attenzione su luoghi in cui il tempo e la storia hanno lasciato il segno del proprio passaggio o Italian Season, la serie dedicata alle eccellenze artistiche del Belpaese. Anche la musica trova spazio nel palinsesto dedicato, con le magiche atmosfere delle esibizioni di Brunori Sas nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, di Franco Battiato nell’Hangar Bicocca di Milano e le puntate più intense di 33 Giri – Italian Masters.

LO SPORT DIVENTA CINEMA - Il mercoledì su Sky Sport Uno, lo sport diventa cinema. Una novità dedicata agli amanti delle grandi storie di sport, per conoscere più da vicino la vita di chi sta dietro alle gesta incredibili che ammiriamo e tifiamo. Sky Sport Uno arricchisce ancora di più il palinsesto con una programmazione speciale di sei film che hanno portato lo sport sul grande schermo. Narrazioni di vite private e sportive, spesso tormentate e mai banali, che hanno ispirato i registi di tutto il mondo diventando pellicole straordinarie da red carpet.

Un ciclo che partirà su Sky Sport Uno mercoledì 29 aprile e andrà in onda fino al 3 giugno, alle ore 21. Primo appuntamento con “Race – Il colore della vittoria” (2016, Stephen Hopkins), racconto biografico sull’atleta afroamericano Jesse Owens. Nato e cresciuto nell'America della grande depressione, permeata dal razzismo e dall'immobilismo sociale, Owens divenne leggenda nel 1936, quando, nello stadio Olimpico di Berlino vinse i 100 metri, il salto in lungo, i 200 metri e la staffetta 4x100. Quattro medaglie d'oro che azzerarono la fama di Adolf Hitler, l'atleta tedesco Luz Long, e che sconvolsero l'opinione pubblica, annebbiata dal mito della supremazia della razza ariana.

Si proseguirà il 6 maggio con “The Fighter” (2010, David O. Russell), ispirato alla vita del pugile americano Micky Ward; il 13 maggio con “Borg McEnroe” (2017, Janus Metz), sulla rivalità tra i due tennisti Bjorn Borg e John McEnroe; il 20 maggio “The Wrestler” (2008, da Darren Aronofsky), interpretato da Mickey Rourke; il 27 maggio “Best” (2000, Mary McGuckian) con John Lynch nei panni di Geoge Best; il 3 giugno “Tonya” (2017, Craig Gillespie), incentrato sulla vita della pattinatrice Tonya Harding interpretata da Margot Robbie.

Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Sky #IoRestoACasa per la Protezione Civile. - Per contribuire ad arginare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Sky #IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile. Insieme ad alcuni dei volti più famosi di Sky Sport, i protagonisti dei programmi di intrattenimento più amati e delle serie TV di maggior successo, i giornalisti di Sky TG24, vogliamo sostenere la Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La Protezione Civile provvederà a distribuire i prodotti, in base alle necessità, su tutto il territorio italiano . La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente (IBAN IT84Z0306905020100000066387, BIC: BCITITMM) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19. Grazie al vostro contributo e quello di Sky la Protezione Civile potrà acquistare dispositivi di protezione individuale e/o strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.