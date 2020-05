10 anni dopo, Sky Sport celebra anniversario del triplete Inter di Mourinho

Tra live e amarcord, venerdì 22 maggio, oltre all’anticipo della 27esima giornata di Bundesliga, il derbydi Berlino tra Hertha e Union (diretta ore 20.30), è anche “Triplete Day” su Sky Sport Uno. Una giornata speciale per celebrare il decimo anniversario dell’impresa interista del 2010 (vittorie di Campionato, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione), raccontata attraverso le immagini più significative e le voci dei protagonisti di quell’annata memorabile per i colori nerazzurri. E a #CasaSkySport, un “special” ospite: José Mourinho, l’allenatore di quell’Inter leggendaria, alle 14 (e alle 19) su Sky Sport 24 e poi alle 23.30 su Sky Sport Uno.

Nel corso della giornata, sul canale 201 sarà possibile rivivere le tappe più significative del trionfo interista: dalla finale di Madrid vinta contro il Bayern Monaco ai gol del “Principe” Milito e Samuel Eto’o, oltre ai tanti speciali a cura della redazione di Sky Sport, tra cui “Road to Madrid - Inter sul tetto d'Europa”, “Notte Folle a Madrid” e l’inedito “Gli Eroi del Triplete: il film”, in onda alle 13, alle 19 e alle 22.30.

Se chiedete a Massimo Moratti chi era suo padre Angelo, presidente della Grande Inter, vi dirà, con affetto, gratitudine e immensa stima, che era un “distributore di felicità”. Quando ha preso l’Inter nel 1995 pensando a suo padre, desiderava offrire almeno un po’ di quell’immensa gioia che da ragazzino aveva visto nascere attorno alla sua famiglia e alla squadra, che ne è diventata parte integrante. Ci ha creduto attraverso tutte le avversità e i tifosi insieme a lui. Forse è proprio questo che li ha resi intensamente interisti, più forti dopo ogni delusione, più fiduciosi in ogni estate da favola. E in quella “Notte Folle a Madrid” del 22 maggio 2010, che vi raccontiamo nella giornata di venerdì su Sky Sport Uno, la felicità condivisa assunse una tale potenza da espandersi in tutto il mondo, disegnando un unico essere interista, con gli occhi spiritati di capitan Zanetti nell’alzare la Champions 45 anni dopo, con le lacrime di chi stava in campo e in tribuna, con le braccia larghe di Mourinho nelle quali alla fine si tuffarono tutti i giocatori, con la magia che scese su Milito, bravo a non farla mai sfumare, fino a determinare tutte e tre le finali. Da casa, furono in molti a cadere dal divano dribblando Van Buyten e spiazzando Butt. L’immedesimazione era compiuta. L’Inter compatta, all’interno di un unico scopo, fuori il rumore dei nemici.

Quella formazione, che permise di rinfrescare il ritornello degli anni 60, probabilmente non era la più forte. Ma l’importante è che Mourinho facesse sentire ogni singolo calciatore, magazziniere, fisioterapista, dirigente il migliore nel suo ruolo dopo aver spronato tutti a dare il massimo, a cominciare da se stesso. Sono proprio loro, gli “Eroi del triplete”, che ripercorrono insieme a noi le tappe principali di quell’annata unica.

Quando Eto’o arrivò, attraverso lo scambio rivelatosi decisivo con Ibrahimovic, non temette di affermare che era venuto in Italia per vincere la Champions. Lui, che con il Barcellona aveva appena conquistato un triplete. Sneijder non ebbe un attimo di esitazione nell’affrontare il derby come fosse all’Inter da sempre, anziché da due giorni. Il gruppo assorbì questa mentalità per diventare vincente. Capace di aggrapparsi a una Champions che stava sfumando a Kiev, fino a riagguantarla all’ultimo secondo, tenace nel proteggerla in semifinale a Barcellona dai proclami di remuntada, fino a resistere anche in 10 per l’espulsione di Thiago Motta nel primo tempo, con Eto’o terzino sinistro, con le mani di Julio Cesar sul pallone calciato da Messi.

La furia inarrestabile di Maicon e l’equilibrio intelligente di Cambiasso racchiudevano un amalgama perfetto, che non distolse lo sguardo mai e solo così riuscì a vincere Coppa Italia, Scudetto, Champions, il primo e unico triplete nella storia del calcio italiano. Lo riviviamo nel “Film del Triplete”, ma anche nelle sintesi delle partite e nei gol dei suoi attaccanti: Milito ne segnò 30 in quella stagione, Eto’o 16. Ne riproponiamo le emozioni in immagini indelebili: la festa sull’aereo, il ritorno trionfale in Italia. Erano in centinaia ad accogliere il pullman di rientro a Milano, in 60.000 a San Siro fino alle 6 del mattino dopo per festeggiare. Felici come mai, da quei meravigliosi anni 60.

Anche nel weekend continuano le giornate “a tema” di Sky Sport Uno:sabato il palinsesto sarà dedicato alla vittoria della Champions League 2007 del Milan (tra cui la finale del 23 maggio vinta contro il Liverpool) e domenica, tutto sul campione argentino della Juventus nel “Dybala Day”. Da lunedì poi, e per l’intera settimana, sul canale 201 tutte le 64 partite del Mondiale 2010.

MOTORI. I motori tornano virtualmente in pista grazie agli eSports: domenica 24 maggio, dalle 17 su Sky Sport F1 (canale 207) in onda il Gran Premio di Monaco di Formula 2 e per la prima volta anche di Formula 3, mentre dalle 19 tocca alla Formula 1, anticipata alle 18 dalla gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Anche in questa occasione, al simulatore si alterneranno veri piloti di Formula 1, tra cui Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, Lando Norris e Charles Leclerc. In pista anche altre stelle dello sport e dello spettacolo, come l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, che correrà insieme a Lando Norris su McLaren. E ancora, il portiere della nazionale belga Thibaut Courtois su Alfa Romeo, il surfista americano Kai Lenny su Red Bull Racing e il cantante portoricano Luis Fonsi, al suo debutto in un virtual Gp. Su Sky Sport F1 sarà possibile vedere l’intero evento commentato in italiano con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi per la F1 e di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi per F2 e F3.

Su Sky Sport NBA, domenica 24 maggio sarà “Kobe Day”, con i match più belli e gli speciali con protagonista Kobe Briant, l’indimenticabile stella del basket NBA. Sky Sport Arena, invece, elebra il compleanno di Novak Djokovic con la Finale degli Internazionali di Roma 2008 vinta dal serbo contro Wawrinka (ore 21.45) e “I Signori del Tennis Djokovic” (ore 23.45).