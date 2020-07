F1 Stiria 2020, Qualifiche - Diretta esclusiva Sky Sport, differita TV8

Venerdì di libere del Gran Premio di Stiria (Diretta esclusiva Sky Sport, differita TV8) atto secondo austriaco nel segno di Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull ha staccato tutti in una sessione che potrebbe rivelarsi decisiva per la formazione della griglia di partenza se le previsioni meteo avverse con piogge e temporali per domani fossero confermate e non permettessero il regolare svolgimento delle qualifiche. In questo caso il riferimento per stabilire l'ordine di avvio della gara allo Spielberg sarebbe proprio la Fp2.

Una sessione di libere che ha visto in difficoltà non solo le Ferrari alle prese con i primi aggiornamenti aerodinamici arrivati da Maranello, ma anche la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamiton che non è andato oltre il sesto tempo. Bene ancora una volta l'altro driver della Stella d'Argento Valtteri Bottas, secondo. E se Charles Leclerc si è fermato al nono tempo, molto peggio è andata all'altro ferrarista Sebastian Vettel incapace di migliorare il sedicesimo tempo.

Per la Rossa il programma della seconda ora e mezza di tempo pista ha visto la squadra portare avanti il lavoro di comparazione di pari passo con quello per la definizione dell'assetto della vettura, così sia Leclerc che Vettel hanno girato soprattutto con gomme medium, tenendo un solo tentativo con mescola soft nuova. Il monegasco nel suo miglior giro ha ottenuto 1'04''706, mentre Vettel è finito largo nella penultima curva ottenendo un tempo analogo che è però stato cancellato per superamento dei limiti della pista. Il miglior tempo del tedesco è dunque rimasto un 1'05»613 fatto con gomme medium a due secondi dal possibile poleman Verstappen.

«Oggi è andata molto meglio rispetto a venerdì scorso - ha detto il pilota olandese della Red Bull subito dopo la fine delle libere del pomeriggio - Abbiamo imparato un pò di più a conoscere la macchina e siamo molto più contenti di quanto non lo eravamo sette giorni fa. Abbiamo provato a sistemare alcune cose e, nel complesso, la macchina si comporta meglio. La direzione sembra quella giusta. Domenica scopriremo se abbiamo un pacchetto forte per poter vincere, ma ancora dobbiamo capire cosa succederà domani. Non è detto che non si possa trovare una soluzione per fare le qualifiche domenica mattina».

Pomeriggio da dimenticare per Daniel Ricciardo su Renault: l'australiano, uscito di pista danneggiando gravemente la sua monoposto nel corso della seconda sessione, è stato accompagnato al centro medico dove hanno verificato le sue buone condizioni. Perde tre posizioni in griglia il pilota McLaren Lando Norris, sanzionato per aver superato in regime di bandiere gialle l'Alpha Tauri del francese Pierre Gasly durante le prime libere in curva 5. Giornata interlocutoria per l'Alfa Romeo Racing con Kimi Raikkonen tredicesimo davanti al compagno di squadra, l'italiano Antonio Giovinazzi.



TUTTI AL MUGELLO! - La F1 sbarca al Mugello. E la Ferrari fa festa. Non solo perchè il circuito toscano è di sua proprietà, ma perchè il 13 settembre prossimo, cioè il giorno in cui si correrà sul tracciato toscano la npna prova del mondiale 2020, le rosse di Maranello celebreranno anche la loro millesima gara in Formula 1. Non a caso questo inedito gp, peraltro il primo nella storia del Mugello, sarà intitolato «Gran Premio Toscana Ferrari 1000». Nessun altra scuderia di F1 può vantare come la rossa la presenza a tutte le gare del mondiale, fin dall'inizio. È stato Chase Carey, gran capo del circus a ufficializzare oggi che oltre alle 8 tappe già note di quest'a anomala edizione iridata che ha preso il via domenica scorsa in Austria, il mondiale passerà pure per il Mugello appunto il 13 settembre, e per Sochi (Russia) domenica 27. Sono diventati dunque 10 i gp già definiti per quest'anno in attesa che gli organizzatori decidano sulle altre sedi, in base all'andamento della pandemia. Entusiasti i commenti in casa Ferrari.

«Poter festeggiare un anniversario straordinario come quello dei mille Gp proprio a casa nostra è un'opportunità incredibile» ha detto il team principal di Maranello Mattia Binotto, dal paddock del Red Bull Ring di Spielberg, dove sono in corso le libere in vista del gp di Stiria che si correrà domenica, seconda prova dell'anno. Binotto ha ringraziato calorosamente per la decisione il capo del circus Chase Carey ( «che conosce e apprezza il valore che la nostra squadra rappresenta per questo sport, tanto da riconoscere l'anniversario nel nome ufficiale dell'evento» ) e anche la regione Toscana e il comune di Firenze partner fondamentali di un'operazione che, in questi tempi di ripresa dopo i tempi bui del lockdown, per forza di cose non sarà solo sportiva.

«Per me personalmente -ha spiegato il manager n. 1 del team- il Mugello è legato ai ricordi di tante giornate di test passate insieme alla squadra per cercare di migliorare la monoposto, talvolta sognando di sfidare proprio lì i nostri avversari: pensare che oggi stiamo per vivere su quel tracciato un evento come un Gran Premio - perdipiù il millesimo della nostra storia in F1 - è un'emozione bellissima e non vedo l'ora che quello che allora era un sogno si avveri il prossimo 13 settembre».

L'ultima volta che in Italia si disputarono due gp fu il 2006, all'epoca i piloti si misurarono sul circuito di Monza per il gran premio d'Italia e su quello di Misano per il gp di San Marino. Nell'occasione vinse in entrami i casi Michael Schumacher, nel suo ultimo anno con la rossa di Maranello. Ora per la prima volta tocca al Mugello un posto nel grande circus della F1, con l'auspicio che le rosse di Vettel e Leclerc onorino con un grande risultato la millesima gara di F1 della Ferrari

Dopo l’esordio del Mondiale 2020 di F1 una settimana fa in Austria, su Sky torna sul Circuito di Spielberg per il Gran Premio di Stiria, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 12 luglio, con la gara in programma alle 15.10. In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi

Sabato nel pre qualifica, Matteo Bobbi sarà al simulatore Dallara con una maglia biometrica con l’obiettivo di spiegare con dati reali quanto sia impegnativo il Red Bull Ring per un pilota di F1. In programma anche una one to one con il pilota Alfa Romeo Antonio Giovinazzi.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato fino a 18 GP (al momento, in attesa del calendario completo, con il GP d'Italia in diretta anche su TV8).

NOVITÀ 2020 – Quest’anno le telecronache dei GP potranno contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che avrà la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené racconteranno e spiegheranno i fatti. Il filo diretto con la pista sarà garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, sarà la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi diventerà ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizzerà uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi salirà a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permetterà di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi sarà sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport avrà il suo tecnico speciale e ultra connesso.

