F1 Belgio 2020, Qualifiche - Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8

Male, anzi malissimo. La giornata di prove libere (Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8) che portano al gran premio del Belgio di domenica prossima sul circuito di Spa-Francorchamps non sorride alle Ferrari. Sia Leclerc sia Vettel chiudono le due sessioni lontanissime dalla top 10, con un gap di oltre un secondo dalle Mercedes di Bottas ed Hamilton che avevano dominato la prima sessione e dalla Red Bull di Max Verstappen, dominatrice delle prove del pomeriggio. Il monegasco fa segnare il 15/o tempo al pomeriggio (14/ in mattinata), il tedesco è 17/o (dopo che nella prima sessione era stato 15/o).

Notevole il distacco accusato dai due piloti, rispettivamente 1«696 e 1»939, con tanto ritardo soprattutto nel settore centrale. Le rosse inseguono anche le Alfa Romeo, dotate dello stesso motore: Giovinazzi è 13/o e Raikkonen 14/o, entrambi a 1«1 da Verstappen. Verstappen si conferma velocissimo. L'olandese ferma i cronometri sull'1'43»744, ribadendo di voler rappresentare un'autentica spina nel fianco delle Mercedes. Terza prestazione per Lewis Hamilton, a 96 millesimi da Mighty Max, mentre Valtteri Bottas, dopo il miglior tempo della mattinata, nel pomeriggio non è andato oltre la sesta piazza, restando a quattro decimi dal leader. Grandissimo tempo per la Renault di Daniel Ricciardo, a soli 48 millesimi da Verstappen. La grande forma delle Red Bull è confermata dal quarto tempo di Alexander Albon, a quattro decimi dal caposquadra. Le Racing Point sono rimaste più nascoste rispetto alla mattina: Sergio Perez ha chiuso con il5/o tempo e Lance Stroll 11/o, restando alle spalle anche delle due McLaren (settimo Norris, nono Sainz) dell'altra Renault (ottavo Ocon) e dell'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Il fine settimana di Spa si apre con il ricordo di Anthoine Huber: esattamente un anno fa il tragico incidente in F2. «Un casco speciale per un amico speciale».

Così Pierre Gasly sui social ha presentato il casco in uso durante il weekend di Spa. «È difficile trovare le parole, se non per dirti che ci manchi, compagno». È il commosso ricordo di Hubert fatto da Juan Manuel Correa. L'americano fu coinvolto nell'incidente in cui perse la vita Hubert, ancora oggi è in fase di recupero e sul luogo del dramma, a Spa, si è presentato in carrozzella per rendere omaggio con un mazzo di fiori alla memoria del collega e amico. «Quante emozioni oggi, tornando qui a Spa - il messaggio postato su Instagram - Non sono sicuro di cosa poter dire, se non che ci manchi. Il paddock non è più lo stesso senza di te. Spero che ci guardi di lassù, e che tu veda quanto abbia significato per così tanta gente»

Da giovedì 27 Agosto, a domenica 30 Agosto



IL GRAN PREMIO BELGIO IN DIRETTA

SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT UNO



IN PISTA ANCHE F2 E F3



DOMENICA LA GARA ALLE 15:10

Settima tappa del Mondiale 2020 di F1: giovedì 27 agosto, al via il Gran Premio del Belgio, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 30 agosto, con la gara in programma alle 15.10, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Tutto live dalle 17.45 di giovedi 27: apre il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. In primo piano, una one to one, in onda sabato, con Max Verstappen, in quella che è di fatto la sua gara di casa. Spazio anche a interviste con Robert Shwartzman (Team Prema e membro della Ferrari Driver Academy) in lotta per il titolo in Formula 2, e con Logan Sargeant e Oscar Piastri (entrambi Team Prema), protagonisti di un bel testa a testa in Formula 3.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato quattro nuove gare che si aggiungono così ai 13 eventi già programmati, arrivando dunque a un totale di 17 appuntamenti (con il GP d’Italia, il GP dell'Emilia Romagna e il GP di Toscana Mugello Ferrari 1000 in diretta anche su TV8).

Il GP di Turchia andrà in scena nel weekend del 13-15 novembre, sul circuito di Istanbul, che farà seguito al GP dell’Emilia Romagna, già annunciato a Imola per domenica 1° novembre. Gran finale con il doppio Gran Premio in Bahrain (27-29 novembre e 4-6 dicembre) e il GP di Abu Dhabi (11-13 dicembre). Senza tralasciare il già noto super appuntamento del weekend 4-5-6 settembre con il GP d’Italia, in diretta anche su TV8.

Una successione di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky garantisce la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

NOVITÀ 2020 – Quest’anno le telecronache dei GP possono contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che ha la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené raccontano e spiegano i fatti. Il filo diretto con la pista garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, è la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi è ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizza uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi sale a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permette di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi è sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale e ultra connesso.

Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



Twitta con #SkyMotori



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it



SABATO 29 AGOSTO 2020

Ore 10:20 : F3 Gara #1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F3 Gara #1 (diretta esclusiva) Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 12:00: F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 12:00 (diretta),

F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 12:00 (diretta), Ore 13:00: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 13:40: Porsche SuperCup Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Porsche SuperCup Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 14:30: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 15:00: F1 Qualifiche ( diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta), ore 20:30 (replica), ore 00:15 (replica)

in replica alle ore 18:15, 20:30, 00:15, 02:15, 04:45, 06:00, 08:15

F1 Qualifiche diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta), ore 20:30 (replica), ore 00:15 (replica) in replica alle ore 18:15, 20:30, 00:15, 02:15, 04:45, 06:00, 08:15 Ore 16:15: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 16:45 : F2 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 22:15, 03:30

: F2 Gara (diretta esclusiva) in replica alle ore 22:15, 03:30 Ore 19:30: Paddock Live Show (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 21:45, 23:00, 01:30, 07:15

DOMENICA 30 AGOSTO 2020

Ore 09:40 : F3 Gara #2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F3 Gara #2 (diretta esclusiva) Ore 11:05 : F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) Ore 12:20 : Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) Ore 13:30: Paddock Live Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 22:00

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) in replica alle ore 22:00 Ore 15:10: F1 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta)

in replica alle ore 03:00

F1 Gara (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta) in replica alle ore 03:00 in sintesi alla ore 18:00, 20:00, 22:30, 01:00

Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 23:30

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) in replica alle ore 23:30 Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 21:00, 00:00, 02:00, 05:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.

______________________________________

IL GP BELGIO IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121 e Tivùsat can. 8)