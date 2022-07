Sky Nuova Stagione 2022 | Tra le infinite serie tv attesa per House of the Dragon

Oltre 450 titoli complessivi e quasi 100 novità all’anno, sui 3 canali lineari interamente dedicati alle serie tv - Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation. Tutto disponibile anche on demand e in streaming su NOW, con un’offerta sconfinata tra prime visioni e library, la più importante in Italia.

Una proposta che si fa sempre più ampia e di qualità, con tantissimi titoli capaci di soddisfare i gusti di un pubblico quanto più vario possibile, con il meglio delle novità internazionali, i franchise più riconoscibili e amati (CSI, NCIS, One Chicago, Law & Order), le serie Sky Original italiane e di gruppo, contenuti inediti e grandi classici, fra cui i titoli che hanno fatto - o stanno scrivendo proprio in questi anni - la storia della tv (The Wire, Sex & The City, Gomorra e Euphoria solo per citarne alcuni). Senza dimenticare il meglio dei contenuti di Peacock, la piattaforma di Comcast, disponibili su Sky e NOW in un’apposita sezione on demand e in streaming: dalle novità Bel-Air, il reboot della storica sit-com con Will Smith e la prossima Vampire Academy, a cult come The Office, Mr. Robot e Friday Night Lights.

Si inizia già ad agosto nel migliore e più epico dei modi possibili con House of the Dragon, attesissimo primo spin-off de Il Trono di Spade (il cult HBO con tutte le stagioni disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW) che inaugura una nuova grande stagione di serie tv. In esclusiva e in contemporanea con l’America dal 22 agosto.

Se settembre è il mese di Munich Games, il thriller Sky Original tedesco sull’incubo dei Giochi di Monaco ’72 che si ripete, della novità assoluta Harry Palmer - Il caso Ipcress, dell’apprezzatissima serie HBO con Michaela Coel I May Destroy You e dei ritorni di The Equalizer e Transplant, i mesi successivi saranno all’insegna delle serie Sky Original - dalle nuove stagioni di Babylon Berlin, di Romulus e Gangs of London fino a Il Grande Gioco e This England, solo nei prossimi mesi del 2022 - e di ritorni imperdibili come la nuova stagione di Yellowstone, l’amatissimo neo-western con Kevin Costner, il secondo capitolo di The White Lotus girato in Sicilia, la terza e ultima stagione della saga fantasy BBC/HBO His Dark Materials e tantissime altre sorprese.

Il 2023 si preannuncia non meno esaltante, con il ritorno - uno su tutti - di Succession e debutti attesissimi come The Last of Us dal celeberrimo videogioco di Naughty Dog, con Pedro Pascal e Bella Ramsey, il nuovo Django di Francesca Comencini e Call my agent - Italia.

L'evento



HOUSE OF THE DRAGON

Dal 22 agosto in contemporanea con gli USA, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

Si ritorna a Westeros, il lacerato continente occidentale del mondo della serie dei record Il Trono di Spade, con il titolo tra i più attesi dell’anno. HOUSE OF THE DRAGON è la serie evento HBO tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin. Ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, racconta la storia della Casa Targaryen. In dieci episodi, rilasciati uno a settimana, House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Per i fan della serie madre, ma anche per quanti vogliano arrivare preparati all’appuntamento di agosto senza averla ancora mai vista, tutte le stagioni de Il Trono di Spade sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

THE BLACKLIST - NONA STAGIONE / Dal 17 luglio su Sky Investigation e in streaming su NOW >Se la decima stagione è prevista per quest’inverno, arriva in piena estate la seconda parte della nona stagione del poliziesco più seguito degli ultimi dieci anni, con James Spader nei panni di Raymond "Red" Reddington, geniale criminale che collabora con l'FBI. Il tema cardine di questa stagione è la perdita: con la morte di Liz e la scomparsa di Red, la task force si è sciolta. In questi nuovi episodi, però, Red non si rassegna: vuole a tutti i costi individuare un colpevole per quella che ritiene una morte che poteva essere evitata.

SANDITON - SECONDA STAGIONE / Dal 20 luglio su Sky Serie e in streaming su NOW > Continuano le vicende e gli intrighi degli abitanti di Sanditon, cittadina britannica che dà il nome al period drama targato BBC ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. La seconda stagione riprende pochi mesi dopo gli eventi del finale della prima. Dopo la sua prima, sorprendente permanenza in città, Charlotte Heywood (Rose Williams) torna a Sanditon, stavolta in compagnia di sua sorella Alison (Rosie Graham), determinata a trovare un buon partito nell’affascinante cittadina sul mare. A Sanditon si imbatteranno in una nuova e inaspettata compagnia: un gruppo di ufficiali dell'esercito scesi in città portando con sé nuove opportunità, sia romantiche che d’affari.

MUNICH GAMES / Dal 9 settembre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > In sei intensi e tesissimi episodi, Munich Games è un nuovo thriller Sky Original tedesco creato e scritto da Michal Aviram (Fauda) e coprodotto da Amusement Park Films, CBS Studios e Sky Studios. La serie è ambientata 50 anni dopo l’attentato alle Olimpiadi di Monaco ‘72 ai danni di 11 atleti israeliani per mano del commando di Settembre Nero; è il 2022, e nell’anniversario dell’attacco Monaco ospita un’amichevole fra Israele e una squadra tedesca. La tensione è altissima, le implicazioni e i rischi a livello politico lo sono ancora di più: gli occhi del mondo sono puntati sulla partita. Si fa di tutto per fare del match un evento sicuro e pacifico, fino a quando la situazione non inizia a precipitare, e la storia sembra poter ripetersi. Protagonisti Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph e Dov Glickman. Alla sceneggiatura anche Martin Behnke. Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, Profumo) dirige tutti gli episodi.

THE EQUALIZER - SECONDA STAGIONE / Dall'11 settembre su Sky Investigation e in streaming su NOW > In arrivo i nuovi episodi dell’action con la pluripremiata attrice, cantante e produttrice americana Queen Latifah, reboot della celebre serie in onda su Cbs tra il 1985 e 1989 nonché della saga cinematografica con Denzel Washington. Se negli anni '80 il suo nome era Robert McCall, che teneva incollate milioni di persone al piccolo schermo nella serie cult ''Un giustiziere a New York'', un eroe chiamato ad occuparsi di casi scomodi che le autorità non volevano avvicinare, oggi la giustizia 2.0 è donna e di quell'eroe degli anni '80 mantiene solo il cognome e gli obiettivi: combattere per gli “ultimi”, per chi non ha niente da perdere. Robyn McCall ha il volto di Queen Latifah, che interpreta una moderna e coraggiosa eroina: donna single di New York, divorziata, alle prese con una figlia adolescente (Laya DeLeon Hayes), Robyn è anche un'ex agente operativa di un'organizzazione vicina alla CIA incaricata dal governo federale di occuparsi di operazioni non proprio pulite. Il desiderio di combattere per gli innocenti le dà la forza di rimettersi in gioco diventando una vigilante, una "giustiziera" con il compito di pareggiare i conti di coloro che vengono ingiustamente accusati. La situazione precipita quando la figlia di Robyn, Delilah, e sua zia Vi (Lorraine Toussaint), che vive con loro, scoprono che Robyn è una vigilante. Nella sua missione Robyn è aiutata da William Bishop (Chris Noth), suo ex addestratore alla CIA e amico di lunga data; da Melody “Mel” Bayani, (interpretata da Liza Lapira) proprietaria di un bar con un passato da cecchino; e da Harry Keshegian (Adam Goldberg), hacker paranoico e brillante. Robyn si trova a lavorare spesso con Marcus Dante (Tory Kittles), detective della polizia di New York che aveva tentato di svelare la sua doppia identità ma che ora rispetta la sua missione pur criticandone i metodi.

TRANSPLANT - SECONDA STAGIONE / Da settembre su Sky Serie e in streaming su NOW > Una contemporanea storia di immigrazione e integrazione che è anche un medical drama ricco di sorprese: seconda stagione per Transplant, la serie sulla vita di un giovane e talentuoso medico siriano (interpretato da Hamza Haq), Bashir “Bash” Hamed, rifugiato di guerra che a Toronto troverà il modo di riprendere in mano la sua carriera in medicina d'urgenza e pronto intervento. Lo farà unendosi a un team di medici in un affollato centro traumatologico, lo York Memorial Hospital, dove Bash dovrà superare molte sfide professionali e personali per integrarsi e costruire, pezzo dopo pezzo, una nuova vita per lui e sua sorella. Nel cast della serie creata da Joseph Kay anche John Hannah, Ayisha Issa, Laurence Laboeuf, Jim Watson e Sirena Gulamgaus. La seconda stagione riprende a raccontare la storia di Bash immediatamente dove si chiudeva la prima, con il giovane medico e i suoi colleghi nel panico dopo che il primario di Medicina d’emergenza, il dottor Jed Bishop, è stato colpito da un possibile ictus. Il posto che Bash iniziava a considerare ormai casa diventa d’improvviso precario. Mentre accoglie nuovi colleghi, il team dell’ospedale continua a fronteggiare le sfide della vita familiare, e inaspettati volti provenienti dal suo passato faranno dubitare Bash dell’effettiva riuscita del suo “trapianto” nel suo nuovo mondo.

HARRY PALMER - IL CASO IPCRESS / Da settembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW > Dal romanzo “The Ipcress File” di Len Deighton - adattato per la tv da John Hodge, già autore di Trainspotting, arriva una elegante spy story dal cast stellare (Joe Cole, Tom Hollander, Lucy Boynton) ambientata in piena Guerra Fredda. Sei episodi diretti da James Watkins (Black Mirror, McMafia, The Woman in Black) che raccontano del sergente britannico Harry Palmer (Joe Cole), a Berlino durante gli anni ’60. Giovane, intelligente e capace, Palmer ha delle attività collaterali che lo mettono nei guai con la legge per crimini che potrebbero portarlo in carcere. Un agente dei servizi segreti britannici, notandone il potenziale e la rete che ha saputo costruire a Berlino, gli offre però un modo per evitare la prigione: diventare una spia. Da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, Harry si imbarcherà così nella sua prima missione sotto copertura, fra scienziati nucleari rapiti, lavaggi del cervello, tradimenti, colpi di scena e una imprudente storia d’amore.

CORONER - QUARTA STAGIONE / Da ottobre su Sky Investigation e in streaming su NOW > Torna il poliziesco scientifico che arriva dal Canada ispirato ai best seller di M. R. Hall. Serinda Swan (Ballers, Inhumans, Graceland) guida il cast nei panni di Jenny Cooper, brillante medico legale a Toronto, dove vive col figlio adolescente, Ross. Insieme al detective Donovan McAvoy (Roger Cross) indaga su delitti che non sono mai quello che sembrano. Thom Allison (Killjoys) si unisce al cast dei nuovi episodi nel ruolo ricorrente del competitivo e autoritario Dr. Elijah ‘Eli’ Thompson.

BABYLON BERLIN - QUARTA STAGIONE / Da ottobre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Quarta stagione per l’apprezzato noir Sky Original tedesco ambientato a cavallo fra gli Anni ’20 e ’30 del Novecento, al crepuscolo della Repubblica di Weimar. Berlino, gennaio 1931. Mentre a Gereon Rath (Volker Bruch) è affidata una complicata indagine sotto copertura, Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) rischia il suo lavoro mentre cerca di tenere la sorella Toni fuori dalle indagini della polizia. Dalla serie di romanzi bestseller di Volker Kutscher (edita da Feltrinelli), Babylon Berlin è la serie più ambiziosa e fortunata delle produzioni televisive tedesche, nata dalla collaborazione tra Sky Deutschland e Beta Film.

GANGS OF LONDON - IL VOLTO OSCURO DI LONDRA | SECONDA STAGIONE In autunno in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Nuovi episodi pieni di colpi di scena e sequenze mozzafiato per l’action drama Sky Original inglese creato da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Grandissimo successo di critica, vincitrice di un BAFTA, in UK la prima stagione è stata il debutto più seguito degli ultimi cinque anni per una serie Sky Original. A un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace (Joe Cole) e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrìsù, è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”, che stanchi di starsene a guardare dall’alto una città che sta precipitando nel caos decidono di chiamare i rinforzi per riprendere il controllo. Vecchie conoscenze e new-entry combatteranno contro il nuovo ordine, costringendo nemici giurati a lavorare insieme e membri della stessa famiglia a tradirsi a vicenda. Chi vincerà la battaglia per l'anima di Londra? La seconda stagione vedrà il ritorno nel cast dei protagonisti della prima Sope Dìrìsù, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane. Al loro fianco ci saranno le new-entry nel cast Waleed Zuaiter, la rapper francese Jasmine Armando, Fady El-Sayed, Salem Kali e Aymen Hamdouchi. Gangs of London è una produzione Pulse Films in collaborazione con SISTER per Sky Studios ed AMC.

YELLOWSTONE - QUINTA STAGIONE / In autunno su Sky Atlantic e in streaming su NOW > Tornano i cowboy e le immense praterie dell’amatissima serie TV con Kevin Costner. Un’avvincente saga familiare, giunta ormai alla quinta stagione con protagonista l’attore premio Oscar® per Balla coi lupi nei panni del cowboy John Dutton, proprietario del leggendario ranch nel Montana. Scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i nuovi episodi proseguono la narrazione dell’epopea neo - western sulle storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari da generazioni. Il racconto della quinta stagione inizierà con John intenzionato a diventare il nuovo governatore del Montana, l’unico modo che gli rimane per continuare a difendere il suo ranch da investitori e costruttori. Nel cast dei nuovi episodi anche Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Wes Bentley, Gil Birmingham e Kelsey Asbille.

THIS ENGLAND / Nel 2022 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW > Co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, è davvero attesissima la serie tv Sky Original con il vincitore del premio Oscar® Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, raccontato nei tumultuosi primi mesi da Premier britannico. La serie racconterà l’impatto che la prima ondata della pandemia da Covid-19 ha avuto sul Regno Unito. This England porterà gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con Covid-19, Brexit e una controversa vita politica e personale. Gli eventi politici si intrecceranno con storie provenienti da tutto il Paese, dagli esperti e gli scienziati impegnati in una lotta contro il tempo per arrivare a comprendere come si trasmette il virus, ai dottori, gli infermieri e gli operatori delle case di riposo in prima linea per contenere e superare l’emergenza, fino alle persone comuni le cui vite sono state gettate nel caos dalla pandemia.

HIS DARK MATERIALS - QUESTE OSCURE MATERIE | TERZA STAGIONE / Nel 2022 su Sky Atlantic e in streaming su NOW > Terza stagione per la saga fantasy HBO-BBC dalla trilogia best seller di Philip Pullman (edita in Italia da Salani Editore). I nuovi episodi adatteranno l’ultimo capitolo della saga letteraria, “Il cannocchiale d’ambra”. Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra in cui le persone camminano con al fianco un “daimon”, ovvero un animale che ne incarna l’anima, la trilogia racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan - The Wolverine), che torna accanto a Ruth Wilson (co-protagonista di The Affair, per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter. Nei nuovi episodi, Lyra, la ragazza della profezia, e Will (Amir Wilson), il nuovo portatore della “lama sottile” della seconda stagione, un coltello speciale che può aprire finestre tra i mondi, viaggeranno attraverso molteplici universi per trovarsi e proteggersi a vicenda.

ONE CHICAGO / In autunno su Sky Serie e in streaming su NOW >Continua inarrestabile il successo del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med. La prossima stagione vedrà il debutto dei nuovi episodi di CHICAGO MED, ancora ambientati nel Gaffney Chicago Medical Center, i cui coraggiosi dottori e infermieri continueranno ad affrontare le emergenze mediche più complicate della città. Nel cast, fra gli altri, Oliver Platt nei panni del Dr. Daniel Charles, S. Epatha Merkerson in quelli di Sharon Goodwin, Nick Gehlfuss come Dr. Will Halstead, Brian Tee è il Dr. Ethan Choi, Marlyne Barrett interpreta Maggie Lockwood. Decima stagione per CHICAGO P.D.. Gli uomini e le donne dell’Intelligence Unit del Chicago Police Department continuano a contrastare il crimine della città, con il sergente Hank Voight (Jason Beghe) sempre pronto a combattere per mantenere sicura la sua città, insieme al suo volenteroso team. In arrivo in autunno anche l’undicesima stagione di CHICAGO FIRE, che vede il ritorno degli eroici vigili del fuoco e paramedici della Firehouse 51 di Chicago, sempre pronti a mettere in pericolo la propria vita per proteggere i cittadini. Con Taylor Kinney, Kara Killmer, David Eigenberg, Eamonn Walker, Joe Minoso, Christian Stolte, Miranda Rae Mayo, Alberto Rosende, Daniel Kyri e Hanako Greensmith.

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT - VENTIQUATTRESIMA STAGIONE / Prossimamente su Sky Investigation e in streaming su NOW > Tornano le indagini della squadra investigativa della Polizia di New York guidata da Olivia Benson (la vincitrice dell’Emmy® Award Mariska Hargitai) - l’Unità vittime speciali - votata a risolvere i casi più delicati, quelli che riguardano crimini a sfondo sessuale, abusi sui minori e casi di violenza domestica. Giunta alla ventiquattresima stagione, il più iconico e longevo dei franchise di Dick Wolf è più in salute che mai.

OUTLANDER - SETTIMA STAGIONE / Nel 2023 su Sky Serie e in streaming su NOW > Dai bestseller di Diana Gabaldon, torna nella prossima stagione il dramma in costume firmato Ronald D. Moore arrivato alla settima stagione. Dopo gli eventi del finale della sesta, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) dovranno affrontare nuove avversità. La Guerra d’Indipendenza è imminente, ma alcune domande rimangono ancora senza risposta. Una per tutte: chi ha ucciso la giovane Malva Christie?

SUCCESSION - QUARTA STAGIONE / Nel 2023 su Sky Atlantic e in streaming su NOW > Sono appena iniziate le riprese dei dieci nuovi episodi della quarta stagione della più premiata delle serie tv degli ultimi anni, il cult HBO creato da Jesse Armstrong. Dopo gli eventi del finale della terza, la guerra intestina alla famiglia Roy per la successione al padre, il magnate dell’impero dei media Logan Roy (Brian Cox), è destinata a diventare ancora più dura: a cosa dovranno arrivare Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook) per avere la meglio? Mentre le pratiche per la vendita della Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) vanno avanti spedite, i Roy, che vedrebbero il peso culturale e politico della loro influenza drasticamente ridimensionato, sono sempre più divisi. Succession è una serie creata da Jesse Armstrong, anche showrunner e produttore esecutivo con Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown e Will Ferrell.