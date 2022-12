«Il Kaiser», il biopic su Franz Beckenbauer in esclusiva su Sky Cinema (e in streaming NOW)

Arriva in prima tv il biopic Sky Original Il Kaiser - Franz Beckenbauer, che racconta l’ascesa del leggendario campione tedesco Franz Beckenbauer, detto il Kaiser per il suo carisma, e la sua carriera ricca di successi: da asso del calcio a leggendario allenatore, in esclusiva dal 16 dicembre 2022 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW.

Per anni simbolo della nazionale della Germania Ovest, Beckenbauer è stato uno dei giocatori più forti della storia nel ruolo di mediano e poi libero nel Bayern Monaco. Il film culmina con la vittoria della nazionale tedesca, da lui allenata, ai Mondiali di calcio del 1990.

Prodotto da Bavaria Fiction per conto di Sky Studios, il film è diretto da Tim Trageser ed interpretato da Klaus Steinbacher, con lui nel cast anche Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger e Sina Tkotsch. La sceneggiatura è di Martin Rauhaus mentre il direttore della fotografia è Eckhard Jansen.

SINOSSI - Lontano dal biopic agiografico, il film è un viaggio nel tempo ironico e accurato, che non perde mai di vista l'essere umano Franz dietro al giocatore Beckenbauer: il calciatore del secolo, che ha rivoluzionato il modo in cui gli atleti trattavano i media, ma che ha anche fatto più volte notizia della sua vita privata.

Franz crea problemi quando qualcosa non gli va bene e si innamora perdutamente quando incrocia lo sguardo della ragazza giusta. Lascia la Germania per qualche anno e al suo ritorno dalla "Operetta League" negli USA, il famoso programma televisivo “Das Aktuelle Sportstudio” lo accoglie con ballerini di aerobica in sgargianti tutine di acetato.

Nel 1984, il calcio è protagonista della televisione privata, i media hanno un ruolo sempre più importante. Franz conosce il gioco e dice: "Sono pronto". Il resto è storia. Fino al prato verde di Italia 90, quando Kaiser Franz – giacca melanzana e pantaloni color crema - marcia trionfalmente verso la Coppa del Mondo.

Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema, in programmazione da oggi, martedì 22 novembre 2022. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

C’è JURASSIC WORLD – IL DOMINIO, ultimo straordinario capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg, dal primo gennaio 2023 su Sky, il grande successo del cinema d’animazione MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, in arrivo su Sky il 6 gennaio, il blockbuster THE BATMAN, nuovo imperdibile titolo dedicato all’Uomo Pipistrello, con Robert Pattinson, già disponibile su Sky. Ma non solo: grazie a Paramount+, vedono il film campione d’incassi del 2022, TOP GUN: MAVERICK, che sarà disponibile sul servizio da giovedì 22 dicembre. Prodotto da Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films, TOP GUN: MAVERICK vede nel cast Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Harris e Val Kilmer.

L’offerta natalizia di Sky Cinema sarà infatti ampia e variegata. Tra i titoli previsti, oltre ai già citati THE BATMAN, JURASSIC WORLD – IL DOMINIO E MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, arriveranno in prima tv blockbuster come ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE (Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno) terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, nonché uno dei maggiori incassi della stagione, con Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen, l’esilarante commedia CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (Lunedì 5 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), di Alessandro Siani, con Christian De Sica, Alessandro Siani, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro e la commedia con delitto 7 DONNE E UN MISTERO (Domenica 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno) con un grandissimo cast tutto al femminile composto da Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni. E ancora il thriller noir di Francesco Carrozzini THE HANGING SUN – SOLE DI MEZZANOTTE (Lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø, con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, e con Peter Mullan e Charles Dance. Ma non è tutto, su Sky Cinema arriveranno anche DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA (Martedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due),nuovo capitolo cinematografico dell’amatissima saga inglese, ambientato all’inizio del XX secolo; AMBULANCE (Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), incalzante film d’azione firmato da Michael Bay, con Jake Gyllenhaal; TROPPO CATTIVI (sabato 24 dicembre su Sky Cinema Uno), gangster movie d’animazione targato DreamWorks; L'ARMA DELL'INGANNO - OPERATION MINCEMEAT (venerdì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), rocambolesca spy story diretta da John Madden, con Colin Firth, Matthew MacFadyen e Kelly MacDonald; IL GIORNO PIU’ BELLO (lunedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno), divertente commedia di Andrea Zalone, remake della commedia francese C'est la vie - Prendila come viene, con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Lodo Guenzi e Stefano De Martino e LA FIGLIA OSCURA, film diretto e sceneggiato da Maggie Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, con Olivia Colman e Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris e Peter Sarsgaard.

E per prepararsi al meglio al periodo festivo, dal 1° al 31 dicembre al canale 301 si accende il canale SKY CINEMA CHRISTMAS con un’ampia collezione di film a tema natalizio. Non sarà però l’unico canale tematico disponibile: in occasione della prima tv di ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE e JURASSIC WORLD – IL DOMINIO arriveranno anche SKY CINEMA HARRY POTTER, da venerdì 23 a sabato 31 dicembre su Sky Cinema Family, con i film del maghetto più amato del grande schermo e SKY CINEMA JURASSIC WORLD, da domenica 1 a domenica 8 gennaio su Sky Cinema Collection, dove saranno disponibili i sei capitoli della saga, nonché la versione estesa di JURASSIC WORLD - IL DOMINIO.