Notte di Champions su Sky ma anche big match Arsenal - Manchester City

Riparte la UEFA Champions League 2022/2023 con la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con l’andata degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Stasera alle 21, sarà la volta di Brugge-Benfica (Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Sempre alle 21, il Borussia Dortmund affronterà il Chelsea: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare l’andata degli ottavi di finale. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero. Spazi news affidati a Mario Giunta.

Mercoledì 15 febbraio, nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero con un recupero della Premier League inglese, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. In Inghilterra scenderanno in campo per la dodicesima giornata le prime due classe, in una supersfida che l’Emirates di Londra ospiterà a partire dalle ore 20.30.

La capolista Arsenal riceve i campioni in carica del Manchester City, in un big match che vale il primato in classifica, con i Gunners che vogliono mantenere la vetta in solitaria e i Citizens che puntano all’aggancio. Diretta su Sky Sport Uno e su NOW con la telecronaca affidata a Paolo Ciarravano e con Filippo Benincampi inviato a Londra, per raccontare la vigilia e gli attimi che precedono questa attesissima sfida. Il pre e il post partita di Arsenal-Manchester City andranno in onda all’interno degli studi dedicati alla Champions League.

Le due squadre sono divise in graduatoria da tre punti, con gli uomini di Arteta primi con 51, contro i 48 della compagine di Guardiola che, però, ha una partita in meno.

Mercoledi 15 Febbraio 2023:

ore 20:30 Premier League recupero 12a Giornata | Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium - Londra

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano

Inviato a Londra: Filippo Benincampi

Prepartita (dalle 20) e postpartita (dalle 22:30) con Mario Giunta e Paolo Di Canio



Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news

ore 20:30 “ Champions League Show” Sky Sport Football e Sky Sport 24

Sky Sport Football e Sky Sport 24 ore 23:00 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24:00 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | Club Brugge vs Benfica

Jan Breydelstadion - Bruges

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Niccolò Omini

Belgi senza vittorie in Champions da 3 gare, 2 pari e 1 ko. Benfica imbattuto in UCL da 11 partite, 8 vittorie e 3 pari. Nessun precedente fra le due formazioni.

*********

ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | Borussia Dortmund vs Chelsea

BVB Stadion Dortmund - Dortmund

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Tedeschi reduci in UCL da 3 pareggi consecutivi. Chelsea con una striscia in Champions di 4 vittorie di fila. Nessun precedente fra le due formazioni. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì 16/2 anche in differita/sintesi con la telecronaca di Pietro Nicolodi



