X Factor 2023: terzo live show con Colapesce Dimartino, emozioni e eliminazione, numeri record

Un Live Show carichissimo, a X Factor 2023. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan non si sono risparmiati nel difendere i propri artisti e nel supportare le proprie argomentazioni, a Francesca Michielin il compito di tenere le fila del meccanismo del programma. Nuova eliminazione tra i cantanti in gara, a questo giro è toccato a Gaetano De Caro lasciare il palco. Il giovane cantante pugliese apparteneva alla squadra di Ambra, che a questo punto rimane in gara con due artisti al pari di Fedez, mentre Morgan e Dargen schierano ancora il proprio trio al completo.

Colapesce Dimartino show sul palco della X Factor Arena: dopo l’opening coloratissimo e divertente sulle note delle hit Musica Leggerissima e Splash, a metà puntata sono tornati in scena per proporre, per la prima volta dal vivo, il nuovo singolo Sesso e architettura tratto dal loro ultimo album Lux Eterna Beach.

Il terzo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 566.521 mila spettatori medi con una share del 2,6% e una permanenza del 58% (in crescita di 6 punti rispetto alla settimana precedente); 1 milione 556.838 mila spettatori medi nei sette giorni per la seconda puntata su Sky e TV8: un dato che è in crescita del +10% rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione. Ieri sui social, con 202mila interazioni socialtotali nella giornata di ieri il terzo live di XF 2023 si posiziona come lo show più commentato del prime time e al secondo posto sull’intera giornata. L’hashtag #XF2023 è entrato in trend topic circa 12 ore fa in prima posizione, dove è rimasto per molte ore fino a tarda notte. Poi nella top 3 fino a pochi minuti fa. In tendenza durante la serata anche Morgan, Ambra, Dargen, Astromare, Matteo Alieno, Maria Tomba, Colapesce. (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in)

La gara della puntata si è svolta secondo il più classico dei meccanismi: due manche, i due meno votati sono finiti al ballottaggio e quindi al giudizio dei quattro al tavolo. Setlist della serata, i “brani di protesta”, pezzi diventati colonna sonora di movimenti capaci di dar vita a qualcosa di concreto in altri settori della vita e che hanno fatto “storia” andando al di là della musica.

Maria Tomba (della squadra di Fedez) ha proposto una cover di “Sono Un Ribelle Mamma” degli Skiantos; SARAFINE (con Fedez) ha rivisitato nel suo stile “Get Up, Stand Up” di Bob Marley and The Wailers; Gaetano De Caro (in squadra con Ambra) ha portato una cover di “Born This Way” di una delle sue artiste di riferimento Lady Gaga; Angelica (con Ambra) si è affidata all’immensa “Generale” di Francesco De Gregori; Matteo Alieno (con Ambra) ha cantato “Non è per sempre”, uno dei brani manifesto degli Afterhours; Il Solito Dandy (per la squadra di Dargen) si è esibito sull’intensa “Compagno di scuola” di Antonello Venditti; i SickTeens (con il loro giudice Morgan) hanno cantato “Rebel Rebel” di David Bowie; gli Astromare (con Morgan) si sono esibiti con “Anyway” dei Genesis; SETTEMBRE (in squadra con Dargen) ha dato una nuova veste a “Girls Just Want To Have Fun” di Cyndi Lauper; gli Stunt Pilots (con Dargen) si sono divertiti sulle note di “Nessuno Mi Può Giudicare” di Caterina Caselli e infine SELMI (per la squadra di Morgan) si è esibito con una pietra miliare come “La Libertà” di Giorgio Gaber.

I due meno votati che sono andati all’ultimo scontro sono stati rispettivamente gli Stunt Pilots,della squadra di Dargen, e Gaetano De Caro, della squadra di Ambra: i giudici nella scelta finale decidono di salvare la band ed è Gaetano ha dover abbandonare la gara.

Una gara che proseguirà settimana prossima, e saremo al giro di boa. Un appuntamento imperdibile e già attesissimo, che sarà impreziosito dalla presenza sul palco come super ospite di Annalisa, reduce da un concerto memorabile al Mediolanum Forum di Assago, il primo per lei. L’annuncio lo ha fatto la stessa cantautrice giovedì mattina sul proprio profilo social ed è stato “ribattuto” sul palco da Francesca Michielin: all'X Factor Arena, Annalisa presenterà il suo nuovo singolo "Euforia". Il quarto Live Show di #XF2023 sarà quindi giovedì 16, sempre su Sky e in streaming su NOW.

