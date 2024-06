Sky Sport Motori Weekend (20 - 23 Giugno) | F1 Spagna, IndyCar Laguna Seca, Ferrari Challenge Jerez

In arrivo su Sky e in streaming su NOWun altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, NTT IndyCar Series ed il Ferrari Challenge.

APPUNTAMENTI – Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il Circus che sbarca a Barcellona per il Gran Premio di Spagna. Appuntamento giovedì 20 con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato pomeriggio alle 16, dopo l’ultima sessione di prove, andranno in scena le qualificheche sanciranno l’ordine di partenza del Gran Premio. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Sempre domenica si vola negli Stati Uniti, con il nono appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series. Il Grand Prix of Monterrey sul circuito di Laguna Seca sarà visibilein diretta domenica 23 giugno dalle ore 00.25 su Sky Sport F1e in streaming su NOW.

Nel weekend spazio anche al terzo appuntamento stagionale del Ferrari Challenge, il campionato monomarca dedicato alle vetture di Maranello. Sabato dalle 14 su Sky Sport F1 e NOW, via alle gare 1 di Coppa Shell e Trofeo Pirelli. Domenica allo stesso orario invece, di nuovo in pista per gara 2.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

F1: IL GP DI SPAGNA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

GIOVEDI 20 GIUGNO

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 21 GIUGNO

Ore 8.45: F1 Academy – Prove Libere

Ore 9.50: F3 - Prove Libere

Ore 11: F2 - Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: F1 Academy - Qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live Show

Ore 19.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 22 GIUGNO

Ore 10.35: F3 - Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.55: F1 Academy - Prima gara

Ore 19: Paddock Live Show

DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 8.45: F1 Academy – Seconda gara

Ore 10: F3 - Gara

Ore 11.30: F2 - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

NTT INDYCAR SERIES: GRAND PRIX OF MONTERREY LAGUNA SECA

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 00.25: Grand Prix of Monterrey

FERRARI CHALLENGE JEREZ

LIVE SU SKY SPORT MAX E IN STREAMING SU NOW

SABATO 22 GIUGNO

Ore 14: Coppa Shell- Gara 1

Ore 15.10: Trofeo Pirelli- Gara 1

Ore 16.25: Coppa Shell AM -Gara 1

DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 14: Coppa Shell – Gara 2

Ore 15.10: Trofeo Pirelli - Gara 2

Ore 16.25: Coppa Shell AM - Gara 2

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Il prossimo fine settimana sarà un'emozionante festa per gli appassionati di Formula 1, con il Gran Premio di Spagna in programma. Sabato 22 giugno, le attività inizieranno alle 17:45 con "Aspettando Il Gp Spagna", seguito alle 18:00 da "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche". Le qualifiche del GP Spagna 2024 si svolgeranno alle 18:30, seguite dal "Paddock Live Post Qualifiche" alle 19:45. La domenica, il 23 giugno, sarà il momento culminante con la gara stessa. Alle 16:00 inizierà la copertura con "TV8 Sport", seguita alle 16:30 da "Motori F1 Paddock Live Pre Gara". Alle 18:00 prenderà il via il Gran Premio di Spagna, con il podio previsto per le 19:45. Infine, per concludere la giornata, ci sarà il "Paddock Live Post Gara" alle 20:00, per analizzare tutte le emozioni della corsa. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

SABATO 22 GIUGNO

ore 17:45 Motori Aspettando Il Gp Aspettando La Spagna

ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:30 Motori F1 2024 Gp Spagna Qualifiche 22/06/2024

ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 23 GIUGNO