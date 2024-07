Sky Sport Motori Weekend (12 - 14 Luglio) | SuperBike Gran Bretagna, 6 Ore San Paolo, Indycar Iowa

In arrivo su Sky e in streaming su NOW.un altro fine settimana all’insegna delle quattro e delle due ruote, con il Mondiale 2024 di Superbike, il WEC e la Indycar.

APPUNTAMENTI – Torna in pista la Superbike, impegnata a Donington Park per il Round di Gran Bretagna, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato Superpole a partire dalle 11.55, con Gara 1 che scatterà alle 15. Domenica Superpole Race alle 12, mentre alle 15 si tornerà in pista per Gara 2.

Torna il FIA World Endurance Championship, con i prossimi quattro appuntamenti della stagione da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW. Domenica dalle 16.30, live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, la 6 Ore di San Paolo sul leggendario circuito di Interlagos.

Sempre nel weekend si vola negli Stati Uniti, con l’undicesimo appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series, con il primo doubleheader dell’anno: l’Hy-Vee Race Weekend in Iowa. Sabato dalle ore 1.55 si scende in pista nell’Iowa Speedway per i 250 giri di Gara 1, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1e in streaming su NOW. Domenica Gara 2, con i 250 giri in diretta dalle ore 18.25 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

Venerdì 12 luglio inizierà con le prove libere 1 della Superbike alle 11:15, seguite dalla Superpole del WCR alle 15:05. Alle 15:55 ci saranno le prove libere 2 della Superbike e alle 16:55 la Superpole della Supersport.

Sabato 13 luglio continuerà con la Superpole della Superbike alle 11:55, seguita dalla gara 1 del WCR alle 13:15. Alle 14:45 inizierà il pre-Superbike, con la gara 1 della Superbike alle 15:00 e il post gara alle 15:35. La giornata si concluderà con la gara 1 della Supersport alle 16:10. Durante la notte, alle 1:55, la gara 1 della NTT IndyCar Series: Hy-Vee Homefront Weekend sarà trasmessa su Sky Sport F1 e NOW.

Domenica 14 luglio inizierà con il pre-Superbike alle 11:45, seguito dalla Superpole Race della Superbike alle 12:00 e il post gara alle 12:15. La gara 2 del WCR inizierà alle 13:15, seguita dal pre-Superbike alle 14:45 e dalla gara 2 della Superbike alle 15:00. Il post gara è previsto per le 15:35, con la gara 2 della Supersport alle 16:10. Alle 16:30, la 6 Ore di San Paolo del World Endurance Championship sarà trasmessa su Sky Sport Arena e NOW. Infine, la giornata si concluderà con la gara 2 della NTT IndyCar Series: Hy-Vee Homefront Weekend alle 18:25 su Sky Sport F1 e NOW.

SBK - ROUND DI GRAN BRETAGNA

LIVE SU SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 12 LUGLIO

Ore 11.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 15.05: WCR - Superpole

Ore 15.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 16.55: Supersport – Superpole

SABATO 13 LUGLIO

Ore 11.55: Superbike – Superpole

Ore 13.15: WCR - Gara 1

Ore 14.45: pre-Superbike

Ore 15: Superbike - Gara 1

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 11.45: pre-Superbike

Ore 12: Superbike - Superpole Race

Ore 12.15: post gara

Ore 13.15: WCR - Gara 2

Ore 14.45: pre-Superbike

Ore 15: Superbike - Gara 2

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Supersport – Gara 2

WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP:

6 ORE DI SAN PAOLO LIVE SU SKY SPORT ARENA E NOW

DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 16.30: Gara

NTT INDYCAR SERIES: HY-VEE HOMEFRONT WEEKEND

LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW

SABATO 13 LUGLIO

Ore 1.55: Gara 1

DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 18.25: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Sabato 13 luglio sarà una giornata intensa per gli appassionati di motori, con una serie di eventi in diretta che inizieranno alle 14:45 con il Pre Superbike 2024 Round 5. Subito dopo, alle 15:00, seguirà la gara del Superbike 2024 Round 5 Gran Bretagna - World SBK Race 1. Alle 15:35 ci sarà il Post Superbike 2024 Round 5.

Domenica 14 luglio sarà dedicata alle gare. Alle 13:45 inizierà il Pre SBK Gran Bretagna Round 5, seguito dalla gara del WorldSBK Gran Bretagna alle 14:05. Alle 14:30 ci sarà il Post SBK Gran Bretagna Round 5. Nel pomeriggio, alle 14:45, è previsto il Pre Superbike 2024 Round 5, seguito dalla gara del Superbike 2024 Round 5 Gran Bretagna - World SBK Race 2 alle 15:00. La giornata si concluderà con il Post Superbike 2024 Round 5 alle 15:35.

SABATO 13 LUGLIO



ore 14:45 Motori Pre Superbike 2024 Round 5 13/07/2024 DIRETTA

ore 15:00 Motori Superbike 2024 Round 5 Gran Bretagna - World Sbk Race 1 13/07/2024 DIRETTA

ore 15:35 Motori Post Superbike 2024 Round 5 13/07/2024 DIRETTA

DOMENICA 14 LUGLIO

ore 13:45 Motori Pre SBK Gran Bretagna Round 5

ore 14:05 Motori WorldSBK Gran Bretagna

ore 14:30 Motori Post SBK Gran Bretagna Round 5

ore 14:45 Motori Pre Superbike 2024 Round 5 14/07/2024 DIRETTA

ore 15:00 Motori Superbike 2024 Round 5 Gran Bretagna - World Sbk Race 2 14/07/2024 DIRETTA

ore 15:35 Motori Post Superbike 2024 Round 5 14/07/2024 DIRETTA

