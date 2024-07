Finale Wimbledon e UEFA Euro 2024: Una Domenica di Grande Sport su Sky e NOW

Una domenica di grande sport da non perdere su Sky e in streaming su NOW con la finale del singolo maschile di Wimbledon e di UEFA Euro 2024.

Si parte con il tennis dal centrale delAll England Lawn Tennis & Croquet Clubper la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.La partita sarà in diretta esclusiva dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Dalle 14, il pre partita Sky Tennis Show affidato a Eleonora Cottarelli insieme al tre volte campione di Wimbledon Boris Becker. In collegamento da Londra, approfondimenti e analisi di gioco con Ivan Ljubicic, e le ultimissime di Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

In serata, l’atto finale di UEFA Euro 2024, Spagna-Inghilterra, che incoronerà i campioni d’Europa all’Olympiastadion di Berlino. Diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi, con il contributo di Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi e Gianluca Di Marzio da bordocampo. Nell’arco della giornata aggiornamenti dall’Home of adidas Football, dal cuore della città di Berlino, edagli studi di Milano, con EuroGoleador, dalle 14 alle 15. Prima del calcio d’inizio, dalle 19.30 al via lo studio prepartita direttamente dall’Olympiastadion di Berlino, con Federica Masolin alla conduzione e il suo dream team di ospiti, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Paolo Condò, e le incursioni di Giorgio Chiellini.

Per tutta la giornata, interviste, commenti, notizie in tempo reale su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky, sull’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura a 360° di questi due grandi eventi sportivi.

La programmazione della finale del singolo maschile di Wimbledon e di UEFA Euro 2024

in diretta su Sky e in streaming su NOW

DOMENICA 14 LUGLIO

WIMBLEDON

Alle 14 Sky Tennis Show

in studio: Eleonora Cottarelli e Boris Becker Dalle ore 15 ALCARAZ- DJOKOVIC

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Elena Pero e Paolo Bertolucci

UEFA EURO 2024

Alle 19.30 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Paolo Condò, con la partecipazione di Giorgio Chiellini Ore 21 SPAGNA-INGHILTERRA

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi e Gianluca Di Marzio

