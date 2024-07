Prima TV su Sky e NOW - La Sala Professori, analisi del Sistema Scolastico e riflessione sociale

Arriva in prima TV su Sky LA SALA PROFESSORI, in onda giovedì 25 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Vincitore della sezione Panorama alla Berlinale e nominato agli Oscar® 2024 come Miglior film internazionale, LA SALA PROFESSORI, diretto da Ilker Çatak, offre un’analisi del sistema scolastico e allo stesso tempo una riflessione sulla società contemporanea. La pellicola affronta con credibilità tematiche quali l’etica, la responsabilità, la fiducia e la ricerca della verità, attraverso le vicende di un’insegnante interpretata da Leonie Benesch.

SINOSSIì - Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante di matematica ed educazione fisica in una scuola secondaria di primo grado al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all'interno della scuola mettono in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.

LA SALA PROFESSORI, giovedì 25 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Due

