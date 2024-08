Matteo Marani (Lega Pro): «La Serie C NOW cresce grazie alla presenza su Sky»

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, nella sua intervista esclusiva all'interno del magazine online Sky Sport Inside, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti durante il suo mandato, iniziato il 9 febbraio 2023. In poco più di un anno, Marani ha trasformato profondamente la Serie C, portando miglioramenti tangibili sia nella qualità del gioco che nell'esperienza visiva per i tifosi. Sottolinea con orgoglio come, rispetto alla stagione precedente, la Lega Pro abbia visto un aumento del 32% negli spettatori allo stadio, superando i 3 milioni, e un raddoppio degli introiti dai diritti televisivi, sebbene vi sia ancora margine per ulteriori sviluppi.

Marani attribuisce gran parte del successo al miglioramento dell'efficienza produttiva delle partite, con un raddoppio delle telecamere sui campi e l'introduzione del VAR durante i playoff, il che ha contribuito a ridurre le polemiche e a migliorare la qualità delle trasmissioni. I playoff della passata stagione sono stati i più seguiti di sempre, con un picco di quasi 2 milioni di spettatori per la finale.

Guardando al futuro, Marani mira a consolidare questi risultati, continuando a migliorare la produzione e introducendo nuovi format televisivi come "Diretta Gol" per la Serie C su Sky. Ringrazia Sky per il supporto, riconoscendo che la maggiore visibilità televisiva ha contribuito ad attirare più tifosi agli stadi, contrariamente alla comune convinzione che le dirette TV riducano l'affluenza. Infine, Marani sostiene la necessità di un approccio più unificato nella gestione dei diritti televisivi, simile a quello della Premier League inglese, per massimizzare i benefici per tutto il calcio italiano. Conclude affermando che la Serie C rappresenta la vera essenza del calcio italiano, un campionato che coinvolge l'intero Paese e che costituisce la base della piramide calcistica, fondamentale per il futuro del calcio nazionale.

Entriamo un po’ nel dettaglio e parliamo un po’ di numeri

«Il primo aspetto che voglio sottolineare è quello produttivo, forse lo sforzo più grande che abbiamo compiuto nella passata stagione. Siamo riusciti di fatto a raddoppiare l’efficienza produttiva e la qualità del prodotto, piazzando sui campi della Serie C il doppio delle telecamere che normalmente componevano l’asset produttivo. Inoltre, abbiamo compiuto uno sforzo ancora maggiore durante i playoff, che abbiamo prodotto con un minimo di 7 camere a partita per poterci permettere il Var, vera svolta della passata stagione. È stata un’operazione molto costosa ma che ci è servita per una doppia funzione: garantire una maggiore tutela a favore della regolarità dei nostri playoff, nei quali ci sono state pochissime polemiche, e aumentare ancora di più la qualità del nostro prodotto, che alla fine della stagione è stato visto da tantissime persone. Sono stati i playoff più visti di sempre, con dei picchi clamorosi per Vicenza-Avellino e una finale vista da quasi 2milioni di persone.»



Con queste premesse non sarà facile migliorare ancora, ma quali sono i vostri obiettivi per questa stagione?

«Prima di tutto consolidare l’enorme espansione produttiva dello scorso anno, che è sempre la cosa più difficile. Poi abbiamo un’idea che stiamo cercando di realizzare, un regalo per gli abbonati Sky: riportare in Serie C il format di Diretta Gol. Per aumentare ancora di più lo spettacolo e la qualità di visione per lo spettatore. A proposito, fammi fare un ringraziamento a Sky per tutto il lavoro che sta facendo e per l’enorme valorizzazione del prodotto Serie C, sia durante le dirette delle partite che su Sky Sport 24 col programma Area C curato da Marco Demicheli e Luca Mastrorilli. Un matrimonio veramente utile a entrambi: a Sky per mantenere viva l’anima popolare del calcio, a noi per riuscire a offrire un prodotto di livello elevato. E, inoltre, è la smentita di una tesi che in molti hanno sempre sostenuto, ovvero che la diretta televisiva porti via spettatori dallo stadio. L’anno scorso con noi è successo esattamente il contrario, abbiamo fatto un milione di tifosi in più.»



E perché?

«Perché siamo più visibili in tv, perché i tifosi si sono accorti di quanto sia bello il nostro campionato. Sono convinto che non sia come si dice e che il rapporto sia direttamente proporzionale: più possibilità hai di vedere un tipo di calcio, soprattutto se prodotto in queto modo, più hai voglia di andarlo a vedere dal vivo.»



A proposito di tv e di introiti dalla vendita dei diritti, non credi si debba procedere anche in Italia nella stessa direzione della Premier, che coi propri diritti cede anche quelli delle leghe minori, con evidente ritorno di tutto il movimento che incassa complessivamente di più?

«Credo proprio sia un modello vincente e sono stato io stesso a ricordarlo in uno degli ultimi Consigli Federali. Sarebbe giusto e importante cominciare a ragionare il più possibile di sistema secondo quella che è una massima quasi scontata ma quasi sempre mai applicata, almeno in Italia: divisi si è più deboli, uniti si è più forti. A mio modo di vedere uno dei problemi del calcio italiano è la frammentazione degli interessi, il fatto che si pensi solo a difendere il proprio fortino, che non si cerchi mai di ragionare in maniera complessiva.»



Per concludere proviamo a spiegare a chi ancora non l’ha vista perché bisogna seguire la Serie C Now su Sky?

«Perché è la rappresentazione più fedele del calcio italiano. Un campionato che abbraccia l’intero paese da Trento a Trieste a Messina e Trapani, passando per 19 regioni e 60 città, con oltre 15 milioni di cittadini e 5 milioni di tifosi coinvolti. La Serie C fa parte della cultura del nostro paese, è un movimento di massa e una presenza capillare e non so se venga sempre compreso fino in fondo quanto sia importante il volume di questa categoria, oltre alla sua storia, alla sua identità e al fatto che sia la base della piramide, fondamentale per sorreggere i vertici. Di fatto è il primo passo per entrare nel calcio che conta.»



