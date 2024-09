La domenica perfetta di Sky Sport, guida completa agli eventi in diretta della giornata

Una congiunzione astrale che vede nella stessa giornata il Gran Premio d'Italia di Formula 1, il Gran Premio d'Aragona di MotoGP, il primo big match di Serie A della stagione - Juventus-Roma - e quello di Premier League fra Manchester United e Liverpool. Tutto questo sarebbe già sufficiente a renderlo indimenticabile, ma si aggiungono invece anche le regate della Louis Vuitton Cup nell'ambito della 37^ America's Cup di vela, lo US Open di tennis e l'ultima giornata de The British Masters di golf.

Domenica 1 settembre inizia alle 13:00 con la quarta giornata del British Masters su Sky Sport Golf. Alle 14:00, due grandi eventi in contemporanea: la quarta giornata della Louis Vuitton Cup 2024 di vela su Sky Sport America's Cup. Nelle acque di Barcellona Luna Rossa chiude l'andata gareggiando contro Alinghi, unico avversario a secco di successi nella competizione e in coda alla classifica. Graduatoria comandata proprio dall'equipaggio italiano, finora battuto solo da New Zealand, non considerato però ai fini del torneo degli sfidanti in quanto già campione in carica e Defender del titolo. Con una vittoria, il cammino della barca italiana risulterebbe così perfetto e permetterebbe di godersi il giorno di riposo di lunedì 2 settembre.

Sempre in territorio spagnolo la gara del GP d’Aragon di MotoGP, su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Jorge Martin ci arriverà da leader del Mondiale, grazie al secondo posto ottenuto nella Sprint Race di sabato, con tre punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (9° al traguardo). Una Sprint dominata da Marc Marquez, tornato al successo dopo 80 gare di 'digiuno' tra GP e Sprint, ora a -75 in classifica dal connazionale in sella alla Ducati Pramac. Il catalano del team Gresini scatterà dalla pole davanti a Pedro Acosta e al torinese

Alle 14:30, doppio appuntamento con la Premier League: Newcastle contro Tottenham su Sky Sport Calcio e Chelsea contro Crystal Palace su Sky Sport Arena.

La gara del GP d’Italia di Formula 1 alle 15:00 sarà sicuramente uno degli eventi clou, visibile su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.Norris scatterà davanti a tutti, come nella precedente gara in Olanda. A Monza è doppietta McLaren con Piastri di fianco al compagno di squadra. Qualifiche difficili per il leader del campionato: Verstappen infatti partirà dalla 7° casella davanti a Perez. Per le due Ferrari 4^ posizione con Leclerc e 5^ con Sainz. Russell è il primo delle due Mercedes, 3°, mentre continua il periodo negativo di Hamilton, 6°.

Il pomeriggio prosegue alle 17:00 con la settima giornata dell'US Open su Sky Sport Tennis. Iniziano oggi gli ottavi di finale dello Slam newyorkese con la parte bassa del tabellone, sia al maschile che al femminile. Ad aprire il programma sull'Arthur Ashe sarà una tra le sfide più attese di giornata, quella tra Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. In serata, invece, toccherà a Sascha Zverev, testa di serie più alta rimasta in corsa dopo il ko di Djokovic. Il tedesco, virtuale n. 2 al mondo, affronterà l'americano Brandon Nakashima, reduce dal successo con Musetti. Completano Ruud-Fritz e Tiafoe-Popyrin. Grandi sfide anche al femminile tra il derby americano Navarro-Gauff e il remake della finale olimpica Zheng-Vekic. Spazio anche alla n. 2 al mondo Aryna Sabalenka contro la belga Mertens e la spagnola Paula Badosa contro la cinese Wang Yafan.

Alle 17:30, la Premier League continua con la sfida tra Manchester United e Liverpool su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Sempre alle 17:30, in Bundesliga, ci sarà Bayern Monaco contro Friburgo su Sky Sport 251.

La serata prosegue con Genoa contro Verona per la Serie A alle 18:30 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Alle 19:55, potrai seguire il FIA World Endurance Championship dagli Stati Uniti su Sky Sport MotoGP. Il match clou della Serie A tra Juventus e Roma andrà in onda alle 20:45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Una sfida tra due amici (Thiago Motta e De Rossi), rivali per una notte, con un mercato appena chiuso che ha portato diverse novità nelle due rose. Se l'allenatore bianconero è intenzionato a confermare in larga parte la squadra che ha vinto a Verona, con il ballottaggio tra Savona e Kalulu, De Rossi convoca Manu Koné e dà subito spazio ad Alexis Saelemaekers dal 1'.

La giornata si conclude con la Indycar alle 20:55 con la Milwaukee Race 2 su Sky Sport F1 e alle 22:00 con il baseball MLB, Arizona-LA Dodgers su Sky Sport 255.

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2024

ore 13.00: Golf, British Masters , 4a giornata su Sky Sport Golf

, 4a giornata su Sky Sport Golf ore 14.00: Vela, Louis Vitton Cup 2024 , Round Robin 4a giornata Sky Sport America's Cup

, Round Robin 4a giornata Sky Sport America's Cup ore 14.00: MotoGP, GP d’Aragon , Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

, su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 14.30: Premier League, Newcastle-Tottenham su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 14.30: Premier League, Chelsea-Crystal Palace su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 15.00: Formula 1, GP d’Italia , Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 17.00: Tennis, US Open , 7a giornata su Sky Sport Tennis

, 7a giornata su Sky Sport Tennis ore 17.30: Premier League, Manchester United-Liverpool su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K ore 17.30: Bundesliga, Bayern M.-Friburgo su Sky Sport 251

su Sky Sport 251 ore 18.30: Serie A, Genoa-Verona su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 ore 19.55: FIA World Endurance Championship , USA su Sky Sport MotoGP

, su Sky Sport MotoGP ore 20.45: Serie A, Juventus-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K ore 20.55: Indycar , Milwaukee Race 2 su Sky Sport F1

, Race 2 su Sky Sport F1 ore 22.00: MLB, Arizona-LA Dodgers su Sky Sport 255

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming