'CONFIDENZA' in Prima TV su Sky, Streaming su NOW e Disponibile in 4K On Demand

Arriva in prima TV su Sky il nuovo film di Daniele Luchetti CONFIDENZA, in onda mercoledì 11 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno

Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, CONFIDENZA offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato. Al centro della storia c’è Pietro, un uomo che nonostante la sua estrazione umana e culturale non accetta rapporti paritari con le donne che hanno la sfortuna di stimarlo. Narcisista, ma allo stesso tempo terrorizzato dall’idea di non riuscire, per funzionare ha bisogno della perenne sorveglianza di qualcuno o di qualcosa. Si chiama Super-Io o si chiama Teresa? Pietro vede attorno a sé un mondo che lo stima e lo sorveglia, lo schiaccia e lo stima, lo osanna e lo getta giù dal piedistallo. Perché ha bisogno, per vivere, di entrambe le spinte. Deve sapere con certezza assoluta che vale molto, ma con altrettanta certezza che non vale nulla e che tutto può crollare da un momento all’altro. CONFIDENZA è una produzione Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky, soggetto e sceneggiatura di Francesco Piccolo e Daniele Luchetti. Musiche e brani originali Thom Yorke.

SINOSSI - Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è?

CONFIDENZA, mercoledì 11 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno

