Giorgia - Pop Heart Tour: Speciale su Sky e NOW in Attesa del Debutto a X Factor 2024

Una grande serata di musica con una delle voci più amate della scena italiana: mercoledì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW arriva l’appuntamento speciale GIORGIA - POP HEART TOUR.

Uno show emozionante in cui l’artista, tra le più apprezzate del panorama italiano, reinterpreta in maniera incredibile grandi successi nazionali e internazionali, da “I Will Always Love You” di Whitney Houston a “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti, fino a “I Feel Love” di Donna Summer. Una setlist intensissima e che arriva dritto al cuore, quella di GIORGIA - POP HEART TOUR – mercoledì 11 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – nella quale non potranno ovviamente mancare grandi e amatissimi successi di Giorgia, da “Tu mi porti su” a “Il mio giorno migliore”, da “Di sole e d’azzurro” a “Vivi davvero” fino all’immancabile “Come saprei”.

Una serata evento che non è solo l’occasione per riascoltare le straordinarie performance di una grande artista, ma anche il modo migliore per vivere la vigilia del suo attesissimo debutto come conduttrice di X Factor 2024: dalla sera successiva, giovedì 12, Giorgia sarà infatti alla guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che quest’anno vede in giuria Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.



