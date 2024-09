The Penguin: serie DC su Sky e NOW spin-off del film The Batman con Colin Farrell

Personaggio senza scrupoli, gangster iconico nella sua mostruosità, il Pinguino zoppica, inquieta e ipnotizza in una Gotham city in cui la lotta per il potere si fa sempre più spietata. È l’iconica nemesi di Batman, interpretata dal candidato al premio Oscar® Colin Farrell, il protagonista assoluto del primo spin-off del blockbuster “The Batman” basato sui personaggi della DC Comics, THE PENGUIN, in partenza venerdì, 20 settembre in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Il secondo episodio andrà in onda lunedì 30 settembre e, a seguire, ogni lunedì una nuova puntata su Sky Atlantic, sempre disponibile on demand e in streaming.

THE PENGUIN, serie drammatica in otto episodi targata DC Studios di cui Lauren LeFranc è showrunner, continua l'epica saga criminale avviata dal regista Matt Reeves con il blockbuster mondiale “The Batman” (Warner Bros. Pictures, 2022).

Oltre a Farrell nei panni di Oz Cobb “The Penguin”, il cast comprende Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grappa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Produttori esecutivi della serie Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc (anche sceneggiatore e showrunner), Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi), Bill Carraro.

Basata sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, THE PENGUIN è prodotta dalla 6th & Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, che con Reeves e la sua 6th & Idaho ha un accordo di esclusiva. Anche Pipski è tra i produttori esecutivi.

La serie va a impreziosire ulteriormente la già ricca library di titoli dedicati all’universo DC Comics disponibili su Sky e NOW, fra cui “The Flash”, “Shazam! Furia degli Dei”, “Suicide Squad” e “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

