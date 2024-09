Sky Sport Motori Weekend (26 - 29 Settembre) | MotoGp Indonesia, SuperBike Aragon, Rally Cile

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Motomondiale, la Superbike eil WRC.

APPUNTAMENTI – Dopo il doppio appuntamento di Misano continua il campionato 2024 del Motomondiale, che sbarca a Mandalika per il Gran Premio d’Indonesia, quindicesima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 11.30, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 4.40 della notte tra giovedì e venerdì e proseguire con le prequalifiche alle 8.55 di venerdì mattina. La notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 4.45 mentre sabato mattina alle 8.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 6, la Moto2 alle 7.15 e la MotoGP alle 9. Tutto il fine settimana indonesiano sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Continua anche il campionato 2024 di Superbike. Il Round di Aragon saràtutto da vivere su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Sabato Superpole a partire dalle 11.05, con Gara 1 che scatterà alle 14. Domenica Superpole Race alle 11, mentre alle 14 si tornerà in pista per Gara 2. In pista durante il weekend anche Supersport e Supersport 300.

Nuovo appuntamento anche per il mondiale WRC, con gli equipaggi che saranno impegnati nel Rally del Cile. Prima TV Stage sabato alle 15.55, alle 21.55 la seconda TV Stage. Domenica alle 14.25 in strada per la terza TV stage, alle 17.55 la quarta e ultima Live Stage. Tutto l’evento sarà disponibile in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



MOTOMONDIALE: GP D’INDONESIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 26 SETTEMBRE

Ore 11.30: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA 26 E 27 SETTEMBRE

Ore 2.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 3.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 4.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 5.40: paddock live

Ore 7.10: Moto3 - prove libere 2

Ore 8: Moto2 - prove libere 2

Ore 8.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

NOTTE TRA 27 E 28 SETTEMBRE

Ore 2.35: Moto3- prove libere 3

Ore 3.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 4.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 4.45: MotoGP - qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 6.40: Moto3 - qualifiche

Ore 7.40: Moto2 - qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live – Sprint

Ore 8.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA 28 E 29 SETTEMBRE

Ore 4.35: MotoGP - warm up

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: Moto3 - gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: Moto2 - gara

Ore 8.30: Grid

Ore 9: MotoGP - gara

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy MotoGP

SUPERBIKE: ROUND DI ARAGON

LIVE SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT ARENA E NOW

VENERDI 27 SETTEMBRE

Ore 10.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 14.10: Supersport 300 - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 11.05: Superbike – Superpole

Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 1

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10.45: pre-Superbike

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 2

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 2

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP: RALLY DEL CILE

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 15.55: Tv Live Stage 1

Ore 21.55: Tv Live Stage 2

DOMENICA 29 SETTEMBRE



Ore 14.25: Tv Live Stage 3

Ore 17.55: Tv Live Stage 4

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



I motori in chiaro su TV8 offriranno un ampio ventaglio di eventi durante il weekend del GP d'Indonesia e il Round 10 della Superbike ad Aragon. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre, si inizia alle 04:45 con le qualifiche del GP d'Indonesia della MotoGP, seguite alle 05:40 dal GP Paddock Live in diretta.

Il sabato 28 settembre parte alle 06:00 con Motori - I racconti di Valentino: Welkom 2004 - La sfida, seguito da Moto GP Paddock Live in diretta alle 06:30. Le qualifiche della Moto3 saranno trasmesse alle 06:45 e quelle della Moto2 alle 07:40, entrambe in diretta. Alle 08:30, andrà in onda il Paddock Live Sprint 2024 in diretta, seguito dalla gara Sprint della MotoGP alle 08:55. Il Moto GP Paddock Live Show continuerà alle 09:55, seguito da Motori - Ho provato una MotoGP: KTM alle 10:30. La programmazione Superbike inizierà alle 13:45 con il Pre Superbike 2024 Round 10, seguito alle 14:00 dalla gara World Superbike Round 10 di Aragon - Race 1 in diretta. Il Post Superbike concluderà la giornata alle 14:35.

La domenica 29 settembre inizierà alle 07:30 con Motori - Passione a due ruote, seguito da Informazione Tv8 Sport alle 08:00 e Moto GP Paddock Live alle 08:30. La gara della Moto3 sarà trasmessa alle 09:05, preceduta dal Pre Gara Moto3 alle 09:00 e seguita dal podio alle 09:55. Moto GP Paddock Live tornerà alle 10:00, mentre il Pre Gara della Moto2 inizierà alle 10:15. La gara della Moto2 sarà alle 10:20, seguita dal podio alle 11:10 e da Paddock Live Gara GP Indonesia alle 11:15. La griglia di partenza della MotoGP verrà mostrata alle 11:30, seguita dal Pre Gara MotoGP alle 12:00 e dalla gara della MotoGP alle 12:05, con il podio alle 12:55. Alle 13:05 partirà la trasmissione WorldSBK Aragon, seguita dal Pre/Post Superbike Round 10 alle 13:30 e dal Pre Superbike Round 10 alle 13:45. La gara World Superbike Round 10 di Aragon - Race 2 sarà trasmessa in diretta alle 14:00, e il Post Superbike concluderà il weekend alle 14:40.

NOTTE TRA 27 E 28 SETTEMBRE



ore 04:45 Gp Indonesia Motogp Qualifiche 28/09/2024 Live

ore 05:40 GP Paddock Live Live

SABATO 28 SETTEMBRE



ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Welkom 2004 - La sfida

ore 06:30 Moto GP Paddock Live Live

ore 06:45 Gp Indonesia Moto3 Qualifiche 28/09/2024 Live

ore 07:40 Gp Indonesia Moto2 Qualifiche 28/09/2024 Live

ore 08:30 Paddock Live Sprint 2024 28/09/2024 Live

ore 08:55 Gp Indonesia Motogp Sprint 28/09/2024 Live

ore 09:55 Moto GP Paddock Live Show Live

ore 10:30 Motori Ho provato una MotoGP - KTM

ore 13:45 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2024 Round 10 28/09/2024 Live

ore 14:00 Motori Motori World Superbike Motori World Superbike 2024 Round 10 Aragon - World Sbk Race 1 28/09/2024 Live

ore 14:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2024 Round 10 28/09/2024 Live

DOMENICA 29 SETTEMBRE



ore 07:30 Motori Passione a due ruote

ore 08:00 Informazione Tv8 Sport

ore 08:30 Moto GP Paddock Live

ore 09:00 Pre Gara Moto3

ore 09:05 Moto3 Gara GP Indonesia

ore 09:55 Podio Gara Moto3

ore 10:00 Moto GP Paddock Live

ore 10:15 Pre Gara Moto2

ore 10:20 MotoGP Moto2 Gara GP Indonesia

ore 11:10 Podio Gara Moto2

ore 11:15 Paddock Live Gara GP Indonesia

ore 11:30 Moto Gp Grid

ore 12:00 Pre Gara Motogp

ore 12:05 MotoGP MotoGP Gara GP Indonesia

ore 12:55 Podio Gara Motogp

ore 13:05 WorldSBK Aragon

ore 13:30 Pre/Post Superbike Post SBK Aragon Round 10

ore 13:45 Pre / Post Superbike Pre Superbike 2024 Round 10 29/09/2024 Live

ore 14:00 World Superbike 2024 Round 10 Aragon - World Sbk Race 2 29/09/2024 Live

ore 14:40 Pre / Post Superbike Post Superbike 2024 Round 10 29/09/2024 Live

