Sky Up The Edit 2024: terza edizione del Progetto didattico di Inclusione Digitale

Al via la terza edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico di Sky che promuove l’inclusione digitale dei giovani studenti italiani tra gli 8 e i 18 anni,che ha coinvolto, nel corso di due anni, più di 16.000 ragazzi e ragazze e oltre 900 classi di tutta Italia.

L’iniziativa è stata presentata oggi durante Sky TG24 Live In Roma, nel corso di un dibattito a cui hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese e la plurimedagliata olimpica e campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, in onda questa sera alle 21:00 su Sky TG24 e su tutti i suoi canali digital (anche Sky Sport 251)

Anche quest’anno, professori e alunni si metteranno in gioco affrontando i grandi temi di Cambiamento Climatico, Valori dello Sport, a cui si aggiunge in questa edizione quello di Alimentazione sana e sostenibile, tutti argomenti che Sky ha da sempre a cuore e che sono sempre più attuali nella società di oggi. Alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia avranno quindi l’opportunità di vestire i panni di una piccola redazione e realizzare, grazie ai contenuti messi a disposizione da Sky, un vero e proprio contenuto giornalistico multimediale della durata di 90 secondi su uno dei tre temi proposti.

Con Sky Up The Edit, gli studenti e le studentesse si divertiranno nel mettere alla prova le proprie competenze digitali, svilupperanno un approccio critico al mondo dell’informazione e potranno migliorare alcune soft skill fondamentali come capacità di problem-solving e di lavorare in team.

Sono tanti i contenuti didattici e di approfondimento messi a disposizione sul portale dedicato alle scuole, che per la terza edizione si arricchisce ulteriormente con una galleria ad hoc di titoli esclusivi Sky Nature, Sky Sport e Sky TG24 e documentari sui tre temi proposti, spaziando dalla sostenibilità ai valori dello sport, dalla crisi climatica all’importanza del mangiare sano, per fornire spunti utili agli alunni e agli insegnanti durante la realizzazione del contenuto giornalistico.

Da quest’anno, per i più grandi ci sarà anche la possibilità di vivere un’esperienza unica, la Sky Up Academy Studios. L’attività didattica in presenza – dedicata alle classi III, IV e V di scuola secondaria di secondo grado già iscritte a Sky Up The Edit - permetterà agli studenti di immergersi nel mondo Sky direttamente dalla sede di Milano Santa Giulia. Durante la visita i ragazzi avranno modo di scoprire le professioni di una media & tech company, di riflettere sulle proprie attitudini professionali e di mettersi alla prova con la tecnologia Sky per realizzare un video originale.

Il richiamo al valore dello sport come fattore educativo, di promozione del benessere e di socializzazione, deve essere presente nell’agenda quotidiana delle istituzioni, della scuola e delle famiglie, perché ognuno nel proprio ruolo, deve rappresentare un ponte con le ragazze e i ragazzi” dichiara ilMinistro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Sky Up the Edit, giunto alla terza edizione, ci permette di accorciare queste distanze, anche attraverso la conoscenza delle sponde, per conoscere e apprezzare l’importanza dell’attività sportiva non solo come fattore di benessere per il corpo, ma anche per la mente e l’anima. La scorsa edizione ho avuto la possibilità di partecipare a più di qualche incontro e la positiva reazione e partecipazione di studentesse e studenti ci ha spinto a continuare su questa strada intrapresa con la consapevolezza che dobbiamo allargare gli orizzonti e dare continuità a questa iniziativa. Perché la scuola, in particolare, è il luogo dove tutte queste opportunità devono potersi consacrare superando le difficoltà di carattere infrastrutturale e di barriere culturali, con programmi didattici dedicati”.

“Crediamo molto in Sky Up The Edit e siamo davvero felici che anche le scuole riconoscano il valore di questo progetto, che cresce anno dopo anno”. commenta Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. “Le competenze digitali sono ormai un requisito fondamentale per il futuro professionale delle nuove generazioni, per questo crediamo sia importante favorire l'inclusione digitale tra i più giovani. E in questa nuova edizione regaleremo agli studenti più grandi una possibilità in più: quella di scoprire il dietro alle quinte di una media company come Sky e di sfruttare le nostre tecnologie per realizzare un progetto editoriale”.

L’iniziativa può contare anche quest’anno sulla collaborazione con Adobe, che attraverso Adobe Express per Education, applicazione gratuita per lo sviluppo di contenuti creativi digitali – dalla progettazione grafica all’editing video – aiuterà in modo semplice gli studenti a sviluppare le competenze di comunicazione e digitali necessarie per il loro futuro.

Per partecipare a Sky Up The Edit, i docenti potranno registrare le proprie classi sul sitowww.skyup.sky?e avranno tempo fino al 16 aprile 2025 per presentare il loro contenuto giornalistico multimediale. I progetti verranno valutati da una giuria di esperti in tecniche di comunicazione, che selezionerà i tre migliori, uno per ogni grado scolastico. Le scuole delle classi vincitrici riceveranno cinquemila euro in materiale didattico e avranno la possibilità di vedere il proprio contenuto giornalistico in onda sui canali di Sky.

CHE COSA E' SKY UP THE EDIT 2024

Sky Up The Edit è la sfida di storytelling digitale lanciata da Sky e Adobe, riservata agli studenti delle classi III, IV e V della scuola primaria, così come a tutte le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il progetto invita studentesse e studenti a usare la loro creatività per realizzare un breve servizio giornalistico, con una durata ideale di 90 secondi (fino a un massimo di 120 secondi), su uno dei seguenti tre temi: "Un pianeta sostenibile", "I valori dello sport" e "Benessere a tavola".

Le classi partecipanti avranno accesso a materiali didattici specifici per docenti e studenti, contenuti esclusivi di Sky, e strumenti di editing video forniti gratuitamente da Adobe. Sky Up The Edit offre agli studenti dagli 8 ai 18 anni un’opportunità unica per esercitare competenze fondamentali per il loro futuro, come lo storytelling digitale, la media & information literacy, nonché soft skill e digital skill.

La terza edizione del progetto, relativa all'anno scolastico 2024-2025, si svolge dall'8 ottobre 2024 al 16 aprile 2025, termine ultimo per caricare il proprio video sul portale myskyup.it e partecipare alla competizione per aggiudicarsi il premio.

Questo progetto rappresenta un'importante occasione per gli studenti per esplorare tematiche legate alla sostenibilità ambientale, alla pratica sportiva e a un’alimentazione sana ed equilibrata. Attraverso la produzione di un servizio giornalistico, i partecipanti avranno modo di sviluppare capacità narrative, un approccio critico al mondo dell’informazione e competenze digitali e relazionali fondamentali per il loro sviluppo personale. Tra le competenze che gli studenti potranno affinare figurano la collaborazione in gruppo, il problem solving, il pensiero critico, la creatività, e l'uso esperto di device, software e altre attrezzature tecniche.

Inoltre, per le studentesse e gli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione a Sky Up The Edit permette di ottenere il riconoscimento di 25 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) da parte di La Fabbrica, ente formatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.