X Factor nei Negozi Sky: Prodotti Cult dello Show e Oggetti da Collezione per i Fan

Manca poco all’inizio dei Live Show della nuova edizione, X Factor sbarca nei negozi: nei negozi Sky di tutta Italia, sono disponibili alcuni dei prodotti cult dello show. Dalle t-shirt ufficiali usate dalla produzione ai manifesti con le frasi più leggendarie usate dai giudici, fino all’oggetto più rappresentativo dello show, la tazza che i giudici usano sul loro tavolo: da oggi è possibile portare un pezzo di X Factor a casa, per vivere in maniera ancor più immersiva l’adrenalina della gara musicale.

Nei negozi trovano spazio gli oggetti più caratteristici dello show Sky Original prodotto da Fremantle: immancabili la mug bianca con il logo e la maglia usata da tutta la crew all’interno dello studio, ma ci sono anche i poster – realizzati in collaborazione con Santo Manifesto – con le parole già di culto usate in questa edizione (tra tutte, il “Senato” o la massima “La vita è una dura prova e siamo tutti coinvolti” di Achille Lauro) o quelle più classiche del format (“ho un’urgenza espressiva” oppure “ti do un no di incoraggiamento”). C’è anche la collaborazione con Insulti Luminosi, che ha prodotto un neon recante la scritta “X me è no”.

Un’idea regalo originale ma anche un modo per seguire al meglio la stagione in corso - tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e con la conduzione di Giorgia - che dal 24 ottobre si sposterà sul palco del Teatro Repower per gli attesissimi Live Show che porteranno alla finalissima del 5 dicembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Gli oggetti brandizzati X Factor sono in vendita ad un prezzo che va dai 15€ della tazza ai 165€ per il divertente neon di Insulti Luminosi.

I prodotti sono fisicamente disponibili nei principali flagship store di tutta Italia. Alla pagina Trova Skyè disponibile l’elenco completo dei negozi.

I negozi Sky diventano così sempre più densi di eventi imperdibili per entrare nel mondo Sky. Da mesi sono sede di meet&greet con talent delle produzioni proposte agli abbonati, col pubblico che può così conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili sullo schermo attraverso i propri protagonisti. I negozi Sky sono il posto in cui esplorare in modo semplice e divertente la varietà dell’offerta Sky, tra sport, cinema, show, serie tv e documentari, ma anche tecnologia performante con Sky Glass e il mondo connettività con Sky Wifi e la novità del mobile, oltre che trovare assistenza specializzata per ogni esigenza.



