Feedback su Sky TG24, nuovo approfondimento con temi e contenuti scelti dai telespettatori

In arrivo FEEDBACK, il nuovo programma di approfondimento mensile di Sky TG24 condotto dal vicedirettore del canale all news Alessandro Marenzi, con la cura editoriale di Stefano Sassi e il coordinamento di Simonetta Poltronieri. In onda a partire da stasera, venerdì 1° novembre alle 21.00 su Sky TG24, per inserire, all’interno del palinsesto della testata, una fonte di riflessione e approfondimento dedicata a tematiche e contenuti scelti dai telespettatori stessi.

Feedback si propone come un format data-driven, nel quale gli argomenti al centro dell’analisi saranno selezionati dai telespettatori attraverso i sondaggi condotti da YouTrend. Obiettivo del nuovo programma è puntare la lente d’ingrandimento sui temi che le persone ritengono più urgenti per il futuro del Paese, tramite la presenza di ospiti in studio che arricchiranno l’approfondimento. La conduzione di Alessandro Marenzi garantisce l’esperienza necessaria alla lettura dei contenuti che stanno più a cuore al pubblico, tramite la cura e l’attenzione ai dettagli che il valore degli argomenti scelti merita. Reportage esclusivi, infatti, daranno voce alle persone attraverso ricostruzioni giornalistiche che forniranno sia il contesto che le possibili soluzioni rispetto ai temi affrontati.

Venerdì 1° novembre alle 21.00 su Sky TG24, primo appuntamento con Feedback: Corsia d'emergenza. All’esame del nuovo format di approfondimento del canale all news, il dossier sanità.

“Feedback - sottolinea Alessandro Marenzi - approfondirà nel corso dei prossimi mesi i temi indicati come prioritari dal nostro pubblico. Non è un caso che si cominci dalla sanità, vera emergenza nazionale che spesso fatica a trovare il giusto spazio nell'agenda politica”.

Sono stati proprio i telespettatori, infatti, attraverso un sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, a indicare il futuro delle cure mediche come preoccupazione prioritaria cui dedicare l’approfondimento. C’è un allarme camici bianchi in Italia: mancano 25mila medici e 65mila infermieri. Una grave carenza di organico che pone interrogativi sull’efficienza dalla sanità pubblica nei prossimi anni, anche perché i corsi di specializzazione non riusciranno a coprire questo vuoto.

Nella prima puntata di Feedback, Alessandro Marenzi analizza i numeri sul territorio e un reportage di Emanuela Ambrosino mostra le difficoltà quotidiane dei medici di pronto soccorso, dei medici di famiglia e degli infermieri: tre fra le principali aree di criticità con corsi di specializzazione semideserti e una situazione che non sembra destinata a migliorare nel breve periodo, ma non solo. Ci sarà spazio anche per l’analisi dello stato dell’arte nella progettazione e costruzione delle Case di Comunità: le nuove strutture previste dal PNRR che dovrebbero rivoluzionare la sanità territoriale decongestionando i Pronto Soccorso e potenziando il ruolo dei medici di famiglia. Il reportage di Francesca Cersosimo mostrerà come in alcune aree d’Italia neppure una di queste strutture sia oggi operativa.

