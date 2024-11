Back to Black: Il Biopic su Amy Winehouse in Prima TV su Sky e NOW - On demand in 4K

Arriva in prima TV su Sky il biopic su Amy Winehouse, BACK TO BLACK, in onda lunedì 4 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama) in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

In modo appassionato e sorprendentemente potente, BACK TO BLACK racconta uno dei più grandi talenti del XXI secolo e tenta di comprendere come i demoni personali abbiano fatto a pezzi Amy Winehouse (Marisa Abela). Con una sceneggiatura basata su materiale realizzato in prima persona dalla cantante, vediamo l'ascesa di Amy Winehouse dalla sua educazione suburbana al raggiungimento della fama globale, prima della sua morte a soli 27 anni, lasciando al mondo un’eredità indelebile. Uno sguardo risoluto sulla moderna macchina delle celebrità, e un potente tributo a un talento unico e irripetibile.

SINOSSI - La straordinaria storia dell'ascesa al successo di Amy Winehouse (Marisa Abela), dagli esordi a Camden fino alla realizzazione del suo album rivoluzionario, BACK TO BLACK, che ha catapultato la Winehouse alla fama mondiale. Raccontato attraverso gli occhi di Amy e ispirato ai suoi testi profondamente personali, il film esplora e abbraccia i molti strati dell’iconica artista e la tumultuosa storia d'amore al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

COLLEZIONE ON DEMAND – PROTAGONISTI DEL XXI SECOLO | In occasione della prima TV di BACK TO BLACK, Sky Cinema propone una ricca collezione on demand di film sulle figure iconiche del nostro secolo: in primo piano ZLATAN, il biopic su Zlatan Ibrahimovi?, VICE: L'UOMO NELL'OMBRA, in cui Christian Bale veste i panni di Dick Chene, e BLACKBERRY, che racconta l’ascesa e la caduta di uno dei simboli tecnologici di inizio 2000.



