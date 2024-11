Quando Passa l’Uragano: il Docu-Film su Luciano Gaucci Prima TV Sky Crime e NOW

Arriva in prima TV su Sky il biopic su Amy Winehouse, BACK TO BLACK, in onda lunedì 4 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama) in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. In modo appassionato e sorprendentemente potente, BACK TO BLACK racconta uno dei più grandi talenti del XXI secolo e tenta di comprendere come i demoni personali abbiano fatto a pezzi Amy Winehouse (Marisa...