Weekend Sky Sport e NOW: Buffa racconta Del Piero, Juventus-Torino e Atp Finals con Sinner

In arrivo un altro Super Weekend su Sky e in streaming su NOW

con l'esordio dell'Italrugby alle Autumn Nations Series

il derby di Torino, il big match di Premier League Chelsea-Arsenal,

la finale delle Wta Finals sabato e le Atp Finals, con Sinner in campo contro De Minaur, domenica sera.



Sabato 9 novembre, 35 anni dalla caduta di Berlino e 50 dalla nascita di Alessandro Del Piero. Su Sky Sport e disponibile on demand, da non perdere 'Federico Buffa Talks: Alessandro Del Piero': in occasione del suo cinquantesimo compleanno Alex Del Piero a dialogo con Federico Buffa e Federico Ferri. Racconti: ricordi ed emozioni dentro la vita di un numero 10 per eccellenza. Tra vittorie, sacrifici e desideri mai svaniti, la favola divenuta realtà, di un uomo che da bambino sognava la 10 bianconera sulle spalle. Da non perdere, inoltre, in anteprima esclusiva per i clienti iscritti a Sky Sport Insider per la prima volta il podcast di Federico Buffa Talks, con una versione “uncut” del programma. Sempre sabato sono tanti gli appuntamenti in diretta nel corso della giornata. Si inizia all'alba con il golf del DP World Tour ad Abu Dhabi, dalle 5 del mattino su Sky Sport Golf. Alle 17.00 c'è la finale delle Wta Finals, su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 10 novembre in campo nuovamente le ragazze dell'Italbasket in Grecia, appuntamento alle 13.45 su Sky Sport Max e in streaming su NOW per i Women EuroQualifiers 2025, mentre alle 18.00 tocca alla nazionale di pallamano maschile per la partita di qualificazione per Euro 2026 contro la Serbia, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Dopo la tre giorni europea tornano i campionati. Sabato sera alle 20.45 appuntamento con il derby di Torino, Juventus-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 in streaming su NOW . Per quanto riguarda il calcio estero sono 10 le partite live. Si comincia dalla Germania, con l’anticipo del venerdì di Bundesliga alle 20.30, mentre da sabato spazio anche alla Premier League. Il big match domenica alle 17.30, Chelsea-Arsenal, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Sabato, alle 18.40, esordio dell'Italrugby alle Rugby Autumn Nations Series. Italia-Argentina sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW Da non perdere domenica le Atp Finals a Torino: alle 20.30 l'esordio di Sinner contro De Minaur su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 9 novembre

ore 05.00: DP World Tour, Abu Dhabi, 3a giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 08.30: Federico Buffa Talks: Alessandro Del Piero su Sky Sport Uno

su Sky Sport Uno ore 13.00: Federico Buffa Talks: Alessandro Del Piero su Sky Sport Uno

su Sky Sport Uno ore 14.00: Premier Padel Dubai P1, Finale femminile su Sky Sport 259

su Sky Sport 259 ore 14.00: Wta Finals, Doubles – Finale su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 15.00: ATP 250 Belgrado, Finale su Sky Sport 256

su Sky Sport 256 ore 15.30: Bundesliga, St. Pauli-Bayern Monaco su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 16.00: Premier League, West Ham-Everton su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 16.00: Premier Padel Dubai P1, Finale maschile, Sky Sport Max, Sky Sport 259

Sky Sport Max, Sky Sport 259 ore 16.10: Rugby, Inghilterra-Australia su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 16.30: ATP 250 Metz, Finale su Sky Sport 257

su Sky Sport 257 ore 17.00: Wta Finals, Singles – Finale su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ore 18.30: Premier League, Brighton-Manchester City su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K ore 18.30: Bundesliga, Lipsia-Borussia M. su Sky Sport 255

su Sky Sport 255 ore 18.40: Rugby, Italia-Argentina su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 20.45: Serie A, Juventus-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 21.00: Premier League, Liverpool-Aston Villa su Sky Sport Max e in 4K*

su Sky Sport Max e in 4K* ore 21.10: Rugby, Francia-Giappone su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 22.45 (a fine derby di Torino): Federico Buffa Talks: Alessandro Del Piero su Sky Sport Uno

su Sky Sport Uno ore 23.00: NBA, San Antonio-Utah commento italiano su Sky Sport NBA

Domenica 10 novembre

ore 04.30: DP World Tour, Abu Dhabi, 4a giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 11.30: Atp Finals, Doubles - Round Robin , sessione diurna, Koolhof/Metkic-Purcell/Thompson su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

, sessione diurna, Koolhof/Metkic-Purcell/Thompson su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ore 13.45: Women's EuroBasket 2025, Qualifiers, Grecia-Italia su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 14.00: Atp Finals, Singles - Round Robin , sessione diurnal, Medvedev-Fritz su Sky Sport Tennis

, sessione diurnal, Medvedev-Fritz su Sky Sport Tennis ore 14.40: Rugby, Galles-Fiji su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 15.00: Premier League, Manchester United-Leicester su Sky Sport Uno, Sky Sport 257

su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 ore 15.00: Premier League, Tottenham-Ipswich su Sky Sport 258

su Sky Sport 258 ore 15.00: Diretta Gol Serie C su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 17.10: Rugby, Scozia-Sud Africa su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 17.30: Premier League, Chelsea-Arsenal su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e in 4K

su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e in 4K ore 18.00: Serie A, Monza-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 18.00: Atp Finals, Doubles - Round Robin , sessione serale, Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten su Sky Sport Tennis

, sessione serale, Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten su Sky Sport Tennis ore 18.00: Pallamano maschile, qualificazioni EURO 2026, Italia-Serbia su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 19.30: Bundesliga, Heidenheim-Wolfsburg su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 20.30: Atp Finals, Singles - Round Robin , sessione serale, SINNER-De Minaur su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

, sessione serale, su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ore 21.30: NBA, Milwaukee-Boston commento italiano su Sky Sport NBA

commento italiano su Sky Sport NBA ore 01.00: NBA, Minnesota-Miami su Sky Sport NBA

