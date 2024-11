Giorgio Porrà su Sky Sport racconta Totò Schillaci e le 'Notti Magiche' di Italia '90

Da venerdì 22 novembre, alle 22.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e on demand, appuntamento con un nuovo capitolo della Produzione Originale Sky Sport firmata da Giorgio Porrà, che torna a emozionare con “L’Uomo della Domenica” dedicato al compianto campione azzurro Totò Schillaci e ai suoi “Occhi di ragazzo”. Giorgio Porrà racconta Totò Schillaci, l'eroe di Italia '90, svelandone la dimensione più intima. Dalle nebbie dell'infanzia ad icona globale, un viaggio straordinario attraverso Italia del Mondiale del 1990, quando un centravanti dal talento istintivo e dagli stupori sempre accesi, fece sognare un intero Paese, trasformando una semplice estate in un’epopea di speranza, passione e gioia collettiva. In un ritratto appassionante che si tinge di emozione e nostalgia, Giorgio Porrà restituisce la storia di Schillaci, l’eroe per caso di un’estate magica, un ragazzo dalla vitalità dirompente, simbolo della riscossa sudista, che con i suoi lampi e lo sguardo spiritato ha unito tutti gli Italiani. Un racconto che va oltre il campo da gioco, rievocando i sogni e i ricordi collettivi.

Arricchito dalle testimonianze dei fratelli Giovanni e Giuseppe e dei compagni di allora, Beppe Bergomi, Giancarlo Marocchi, Aldo Serena e Walter Zenga, con l’intensità di chi sa toccare le corde dell’anima, Porrà rievoca le prodezze di Totò e le sue “pupille in technicolor” che brillarono durante quell’estate azzurra indimenticabile, ben descritta dallo scrittore Corrado De Rosa, psichiatra e autore di numerosi saggi e di “Quando eravamo felici - Italia-Argentina 1990: la partita da cui tutto finisce” - (2023, Minimum fax), a conferma di come il calcio possa ancora fungere da gigantesca metafora della vita e dell’identità di una nazione.

In questo senso, “Totò Schillaci rappresenta qualcosa di davvero unico, è l’eroe per caso, l’idea eterna di felicità, il rifugio sicuro in un passato di grandi sentimenti e grandi imprese”, racconta Porrà, in un passaggio che ben esprime l’anima della sua narrazione. Un appuntamento imperdibile per chi ha vissuto quelle Notti Magiche e per le nuove generazioni che vogliono scoprire la storia di un uomo che ha segnato con la sua semplicità e passione il calcio e il cuore degli Italiani.

L’Uomo della Domenica - Totò Schillaci, “Occhi di ragazzo”

